El innegable talento de Jessica Alba la ha llevado a formar parte de más de cincuenta producciones desde que tenía 13 años, tanto en el cine como televisión. Si bien, estaba enfocada en su carrera, eso no fue impedimento para que conozca al hombre de su vida, Dash Warren, con el que se casó en mayo de 2008 en Los Angeles. Con él tiene una hermosa familia que luce orgullosa en sus redes sociales. ¿Quiénes son y cómo se llaman? En esta nota, te contamos más detalles de sus hijos.

Cabe mencionar que la histrionisa, que también es cofundadora de Honest Company, nació en Pomona, California, el 28 de abril de 1981. Su saltó a la fama se dio a los 19 años cuando tuvo el protagónico en serie televisiva “Dark Angel” (2000-2002), por la que recibió una nominación al Globo de Oro.

Jessica Alba y su esposo, el productor de cine Cash Warren, en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024 (Foto: Michael Tran / AFP)

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE JESSICA ALBA?

Jessica Alba tiene un total de tres hijos, fruto de su matrimonio con el productor de cine Dash Warren. Ellos son: Honor Marie, Haven Garner y Hayes.

La familia de la talentosa actriz estadounidense (Foto: Jessica Alba / Instagram)

HONOR MARIE WARREN

Honor Marie Warren nació el 7 de junio de 2008 en Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles, California; por lo tanto, tiene 16 años. Ella nació 18 días después de que sus padres se casaran. La celebridad está muy orgullosa de su primogénita, a quien no duda en dedicarle emotivas palabras.

En su cumpleaños número 16 escribió: “Mi dulce Honor: Estoy llorando al escribir esto - es la sensación más tierna del mundo ser tu madre (…). Eres considerada y amable, y te preocupas profundamente por todos los que te rodean. Has desarrollado esta increíble habilidad para ayudar a otros sin ser absorbido por el drama. Eres el hombro con el que muchos cuentan. Yo junto con papá hemos crecido tremendamente junto a ti al tener esta hermosa energía silenciosa y curativa que nos eleva a todos. Estoy tan orgulloso de ti por elegir lo que se siente bien vs. lo que es genial - por elegir constantemente tu bienestar mental por encima de todo lo demás y por perseguir tus sueños sin disculpas (…). Me elegiste para ser tu mamá bebé - ha sido el mejor regalo mi ángel. Te amo más de lo que las palabras podrían expresar. Estás creciendo demasiado rápido para mí, pero no podría estar más orgullosa”.

La actriz con su hija mayor Honor (Foto: Jessica Alba / Instagram)

HAVEN GARNER WARREN

Haven Garner nació el 13 de agosto de 2011; por tanto, la segunda hija de la actriz Jessica Alba y Dash Warren tiene 12 años. Debido a que se encuentra en la adolescencia, la actriz no ha dudado en ir a terapia con su hija, tal como lo ha hecho con la primera, para tratar de entenderla en esta etapa de su vida; y vaya que siente que la ha acercado más a ella.

“Feliz 12th cumpleaños a mi ángel, mi luz brillante, mi Leo bebé, eres fuego y ternura todo rodado en esta alma sabia y hermosa (…). Me sorprendes cada día y traes tal luz a las vidas de cada persona que conoces. Gracias por ser uno de mis mayores maestras, me siento constantemente inspirado por ti (…), tu corazón y su capacidad ilimitada (…). Eres un tesoro, me encantan todos nuestros abrazos y momentos tranquilos, junto a nuestras risas dolidas en la barriga. Me encanta que te guste mi cocina y que notes las cosas pequeñas que otros no. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar y una de mis mayores alegrías en este mundo es verte crecer en la increíble persona que eres”, escribió la histrionisa en 2023.

Aquí la estadounidense con su segunda hija Haven (Foto: Jessica Alba / Instagram)

HAYES ALBA WARREN

Hayes es el tercer hijo de Jessica Alba y Dash Warren. El pequeño nació el 31 de diciembre del 2017; por tanto, tiene siete años. Para celebrar su cumpleaños, toda la familia viajó a Disneylandia, tal como publicó la actriz en sus redes sociales.

Hace años, antes de la llegada de su único hijo varón contó que quería tener un hijo. “Para mí, las niñas aman a su papá. Quería que alguien me amara más”, dijo a modo de broma en The Rachael Ray Show.

La histrionisa con su hijo menor Hayes (Foto: Jessica Alba / Instagram)