El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de Johnny Canales a los 77 años, este 13 de junio de 2024. La noticia de la partida del icónico presentador mexicano fue dada a conocer por su esposa Nora en la cuenta de Facebook del también animador. La reacción de la gente fue de mucha tristeza, ya que este personaje marcó la vida de millones. Pero, ¿de qué murió exactamente y quién fue? A continuación, más detalles al respecto.

“Era más que un esposo, padre, presentador de televisión, músico y animador muy querido: fue un faro de esperanza y alegaría para innumerables personas. Su carisma contagioso y su dedicación a promover la música y la cultura latina dejaron una gran huella en el mundo. El espíritu de Johnny continuará viviendo a través de las innumerables vidas que tocó y el legado que construyó (…). Recuérdenlo no con tristeza, sino con la alegría y la pasión que siempre trajo a nuestras vidas”, escribió en el emotivo comunicado.

Aquí conduciendo su famoso programa "The Johnny Canales Show" (Foto: El Show de Johnny y Nora Canales / Facebook)

¿DE QUÉ MURIÓ JOHNNY CANALES?

Aunque no se precisan las causas del fallecimiento de Johnny Canales, se sabe que tuvo varios problemas de salud en los últimos años. Solamente debemos retroceder a mayo de este 2024 cuando su esposa dio a conocer que el presentador se encontraba delicado.

Si retrocedemos más en el tiempo, en 2008, el mexicano sufrió un derrame cerebral que afectó la movilidad de su cuerpo y le impidió realizar sus actividades con normalidad. Debido a que tenía que presentar varios espectáculos y en vista que no podía sostenerse, lo hizo sentado. A raíz de ello, permaneció bajo el atento cuidado de sus seres queridos en su casa.

Si nos fijamos en las publicaciones en su cuenta de Facebook, el 20 de mayo de 2024, estaba recostado en una cama, y aunque su voz estaba deteriorada pudo decir su famosa frase: “You got it, take it away” (“Lo tienes, llévatelo”, en español).

¿QUIÉN FUE JOHNNY CANALES?

Johnny Canales fue un cantante tejano mexicano y presentador del famoso programa de televisión “The Johnny Canales Show”, del cual también fue productor ejecutivo. Nació el 1 de enero de 1947 en General Treviño, Nuevo León, México, pero emigró con su familia a Estados Unidos, país donde se forjó un nombre y carrera en la industria del entretenimiento.

El show que encabezaba, el cual era transmitido en Estados Unidos y México, fue una gran plataforma para nuevos artistas, principalmente en la música tejana y regional mexicano. Por su programa pasaron famosos como Selena Quintanilla, de quien dicen estuvo en el set cuando tenía 13 años. Algunos de sus invitados fueron La Sombra de Chicago, La Mafia, Intocable, Grupo Pegasso de Emilio Reyna, Los Chamacos, Los Tigres del Norte, entre otros.

Una imagen de Johnny Canales el día de su graduación (Foto: El Show de Johnny y Nora Canales / Facebook)

“The Johnny Canales Show” se transmitió por Televisa en México y Univisión en Estados Unidos desde 1988 hasta 1996, año en el que hizo la transición a Telemundo, cadena que canceló el programa en 2005. Esto llevó al presentador comenzar una demanda, que luego fue desestimada.

El 31 de mayo de 2009, Canales recibió el premio “Veterano del Año” de LULAC (Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos) por su trabajo en nombre del American GI Forum, una organización de derechos civiles y veteranos hispanos.