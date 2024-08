Sorpresivo y emotivo. Karely Ruiz, influencer y modelo de OnlyFans, remeció a todos sus fanáticos el pasado sábado 24 de agosto al anunciar su embarazo por medio de redes sociales. La mexicana no dudó en dar a conocer su estado de gestación a través de una espectacular fotografía en la que luce un espectacular vestido dorado y dejar ver los varios meses de espera. ¿Qué se sabe del padre?

Nadie puede dudar que un bebé cambia vidas, en especial para las madres. Y prueba de ello es Karely Ruiz, reconocida modelo de OnlyFans, quien se mostró más que feliz en redes sociales al anunciar al nuevo miembro de su familia.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”, agregó la mexicana de 23 años de edad.

Junto a ello, Ruiz dio detalles de lo iba a ser la revelación de género de su bebé, demostrando la felicidad que corría por sus venas. “No saben lo feliz que estoy y hoy es mi revelación. Quiero ver todos sus mensajes bonitos. Los amo. Quería contarles esto desde hace un rato porque sé que siempre estarán para mí”.

La modelo anunció su embarazo con un vestido dorado (Foto: Karely Ruiz / Facebook)

Posteriormente en el evento, se supo que iba a ser una mujercita.

¿QUIÉN ES EL PAPÁ DEL BEBÉ DE KARELY RUIZ?

Tras conocerse la noticia del embarazo de Karely Ruiz, el foco de atención se centró en quién iba a ser el padre, ya que a la modelo no se le conocía pareja alguna. Fue a través de la carta de invitación de la revelación de género que se pudo saber un detalle: se llama Jhon.

“Karely & Jhon. Acompáñanos a la revelación de género de nuestro amado bebé”, reza en la tarjeta que fue circulada en redes sociales.

A pesar de las especulaciones que sugerían que la influencer sería madre soltera, los videos compartidos por los presentes en la celebración muestran a Karely con un hombre que la abraza justo después de que aparece el humo rosa.

El anuncio de que será una niña fue acogido con entusiasmo por sus fans, quienes reaccionaron en la publicación más reciente de la influencer con mensajes como:

Karely Ruiz en su revelación de género de su bebé (Foto: Karely Ruiz / Facebook)

“Tu nena va a salir igual de bonita que tú”, “Seré tía de una hermosa bebé”, “Una bella bebecita cómo su mamá. La esperaremos con muchas ansias”, “Qué emoción muchísimas felicidades, una princesa igual que tú”, dijeron algunos de sus fans.

Un par de semanas atrás, se difundió un video que aparentemente mostraba a la celebridad durante su boda, lo que sugería que ya estaba casada. No obstante, más tarde se informó que se trataba de un video musical.

Este sería el padre de la hija de Karely Ruiz (Foto: X)

En las mencionadas imágenes aparece un DJ, quien ha sido identificado como el padre de la niña, ya que en los videos de la revelación de género se le ve acompañando a la influencer mientras esperan conocer el sexo de su primer hijo.

