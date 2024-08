A donde vaya, Karime Pindter siempre destaca por su carisma y forma de ser. Cómo olvidarla cuando armaba el show en cualquier lugar, algo que conocimos durante su paso por “Acapulco Shore”, reality en el que estuvo durante diez temporadas. Si bien, vimos a la popular “Matrioska” haciendo de las suyas con todos los participantes del programa de MTV, ella se alejó del formato para abrirse camino con conductora y empresaria; y vaya y que no le va mal. Debido a que ahora la vemos más madura y centrada en sus proyectos, varios de sus seguidores anhelan verla convertida en mamá, algo que aún no tiene planeado. En los siguientes párrafos, te contamos por qué la celebridad no quiere tener hijos.

Cabe mencionar que actualmente la mexicana forma parte de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, donde está dejando verse tal y cómo es en la convivencia, rodeado de otros personajes, sin tener contacto el mundo exterior.

Karime Pindter durante su participación en "Drag Race México" (Foto: @paramountplusmx / Instagram)

EL MOTIVO POR EL QUE KARIME PINDTER NO QUIERE TENER HIJOS

Karime Pindter no quiere tener hijos, al menos por ahora, porque está enfocada en todos sus proyectos; además, busca seguir creciendo profesionalmente. Si bien, ella no ha dicho específicamente que jamás se convertirá en madre, uno de los motivos por el que no se anima es por la gran responsabilidad que conlleva traer una criatura a este mundo, algo que dio a entender en diciembre de 2022 durante una entrevista en Adela Micha.

En aquella ocasión se presentó con su gran amigo Jawy Méndez, de quien dijo iba a ser el padre de su hijo. “Queríamos tener un hijo el año pasado, íbamos a escribirle a la cigüeña. ¡Sí, a huevo! Ya tenemos el vientre, los óvulos y le dije: ‘Oye, ¿y quién lo va a cuidar? ¿tú o yo? Me dijo, pues yo no, pues yo tampoco wey. Hay que esperarnos unos cinco años y vamos a tener un gatito por mientras”, relató.

Fue entonces que ambos decidieron tener un gatito cada uno. El de Karime tiene por nombre Norris, quien llegó a su vida el 14 de enero de 2022. Ella lo considera parte de su familia y lo engríe, pues lo considera como su hijo peludo. Por el momento, la influencer está muy contenta con el minino. Es preciso mencionar que Pindter tiene 31 años, toda vez que nació el 25 de mayo de 1993.

LA VEZ QUE SE CONVIRTIÓ EN NIÑERA Y ¿QUISO TENER UN NIÑO?

Karime Pindter se convirtió en niñera por un día con el fin de experimentar cómo era tener a su cuidado un bebé. Esto ocurrió en mayo de 2021 cuando fue a la casa de Fernando Lozada para cuidar a su pequeño hijo Leandro. El espacio se llamó “Papi Shore”, ya que el mexicano formó parte también del reality de MTV.

Aunque puso su mayor esfuerzo, la joven cometió varios errores, pues en lugar de darle leche al menor, le dio claras de huevo, pero eso no quedó ahí, ya que al momento de cambiarle el pañal, no pudo y le echó bastante perfume para que dejara de oler mal, por lo que llamó a la esposa de Lozada, quien tuvo que hacer dicha labor.

“Está muy cañón esto de ser madre. Según yo cuidé a Leandro, pero resulta que no cumplí ni la hora (…). Fue calidad, no cantidad”, dijo muy afligida. Al momento de retirarse, fiel a su estilo y con su característico sentido del humor le preguntó a su amigo “¡Véndemelo! A Leandrito, véndemelo a ese”.