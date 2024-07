En el mundo del cine y la televisión, la vida privada de los actores de Holywood siempre ha sido un tema de gran interés y especulación para el público, pues siempre se quiere conocer más acerca de esos artistas favoritos que nos entretiene. Entre las curiosidades más inusuales que circulan sobre algunas celebridades se encuentra la elección de no utilizar desodorante. Este hábito, que para muchos puede parecer sorprendente, ha sido objeto de debates y rumores durante años.

Recientemente, se ha vuelto a poner en el centro de atención este tema con declaraciones reveladoras por parte de una destacada actriz. Durante una entrevista, la artista compartió detalles íntimos sobre su experiencia trabajando con un colega conocido por su estilo de vida particular y desinhibido. Fue durante la filmación de una conocida película en la que se percató por primera vez de la singularidad de su compañero de reparto en cuanto a la higiene personal.

El rumor sobre la falta de uso de desodorante por parte de este actor ha sido objeto de especulación desde hace más de una década en la industria del entretenimiento. Sin embargo, no fue hasta ahora que se ha obtenido una confirmación directa por parte de alguien cercano a la situación. Durante la entrevista, la actriz no solo confirmó la especulación, sino que también proporcionó detalles fascinantes sobre las circunstancias que rodean esta elección personal.

LOS ACTORES QUE NO USAN DESODORANTE

Durante años, ha circulado un rumor persistente en Hollywood sobre ciertos actores famosos que optan por prescindir del desodorante. Kate Hudson confirmó la especulación en una entrevista reveladora. La actriz admitió que su colega Matthew McConaughey es uno de esos actores.

En una reciente aparición en el programa “Watch What Happens Live”, Hudson abordó directamente la pregunta que un seguidor envió al conductor Andy Cohen: “¿Es cierto que Matthew McConaughey no usa desodorante?”. Para sorpresa de muchos, Hudson no solo confirmó el rumor, sino que reveló un detalle aún más inesperado: ella misma tampoco utiliza desodorante, defendiendo su elección como parte de un estilo de vida natural. “Él no usa desodorante y, por cierto, yo tampoco. Somos tan naturales”, indicó.

El rumor sobre McConaughey, famoso por su personalidad relajada y su imagen de hombre de espíritu libre, comenzó hace más de una década. En una entrevista con Playboy, el actor reveló que Hudson solía llevar consigo una piedra de sal, un desodorante natural, intentando persuadirlo sin éxito de usarlo durante la filmación de “Fool’s Gold”. McConaughey admitió que, a pesar de las sugerencias, nunca adoptó el hábito de usar desodorante ni colonia, defendiendo su decisión con un argumento peculiar sobre la masculinidad y el olor natural.

La revelación de Hudson generó un debate entre los seguidores sobre la higiene personal y los estándares en la industria del entretenimiento. Mientras algunos apoyan la elección de los actores por un estilo de vida más natural, otros cuestionan si esto afecta la dinámica en los sets de filmación, especialmente en escenas de intimidad. “Prefiero un estilo de vida natural y sin químicos. No creo que el desodorante sea necesario para mantenerse limpio y fresco”, indicó.

En declaraciones anteriores, McConaughey explicó su enfoque hacia el cuidado personal, destacando que prefiere métodos naturales y se enfoca en mantenerse limpio con duchas regulares y cepillado dental frecuente. Esta postura ha sido interpretada por algunos como una declaración de autenticidad y conexión con la naturaleza, mientras que otros la ven como una elección cuestionable en un ambiente tan cercano como el cine.

A pesar de las opiniones divididas, tanto Hudson como McConaughey han mantenido su postura con firmeza a lo largo de los años. En entrevistas adicionales, McConaughey ha afirmado que su olor natural es una parte esencial de su identidad y ha bromeado sobre los comentarios que ha recibido a lo largo de su vida por parte de mujeres cercanas a él, quienes han apoyado su singular enfoque hacia la higiene.

¿A QUÉ HUELE EL ACTOR MATTHEW MCCONAUGHEY?

El aroma de Matthew McConaughey ha sido descrito por algunos como particular y fuerte, caracterizado por su estilo de vida natural que prescinde del uso de desodorante. Según revelaciones de Kate Hudsonen la misma entrevista, su compañera de elenco en varias películas, el artista emana un olor corporal que es inconfundible y que se hace notar a distancia. A pesar de los intentos por normalizar esta elección, Hudson admitió que durante la filmación de “Fool’s Gold” y “How To Lose a Guy In 10 Days”, el olor de McConaughey era evidente, especialmente en momentos de proximidad en el set de rodaje. “Podía olerlo a una milla de distancia. Y, por cierto, durante la filmación nos tocó estar muy cerca”, comentó la actriz.