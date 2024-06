“Kinds of Kindness” se perfila a ser una de las películas más aclamadas en lo que va del año. Se trata del cuarto proyecto de Yorgos Lanthimos que tendrá como estrella a la talentosa Emma Stone como la actriz principal. Eso sí, debemos mencionar que este largometraje escrito por Efthimis Filippou alterna tres historias distintas que podrían marearte un poco al momento de entrar a la sala de cine. ¿Quieres saber cuáles son los actores y sus roles? Pues, te lo cuento en esta nota realizada por Mag.

La emoción de Stone al ruedo actoral hizo eco en todos los medios del mundo, siendo IndieWire uno de los espacios que publicó el descargó de la histrionisa de Arizona y flamante ganadora de dos Premios Óscar.

“Fue significativo para él después de que hiciéramos ‘Poor Things’, cinco años después de que hiciéramos ‘The Favourite’. Y se había tomado un descanso todo ese tiempo. No había hecho ninguna película en el medio. Así que esto fue nueve meses después de que filmáramos ‘Pobres criaturas’. Estar de regreso en este mundo con Efthymis y un mundo propio, había una sensación de alegría para él y, en consecuencia, para todos nosotros, pero están sucediendo temas y situaciones difíciles, así que definitivamente no es pan comido”, replicó la también estrella de “The Amazing Spider- Man” en el citado portal.

"Kinds of Kindness" presenta tres historias alternativas (Foto: Searchlight Pictures)

Junto a Stone, “Kinds of Kindness” incluye a un elenco compuesto por Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie y Hunter Schafer, quienes dan vida a diversos personajes en las tres historias.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “KINDS OF KINDNESS”? ACTORES Y PERSONAJES DE LA CINTA DE YORGOS LANTHIMOS

Emma Stone como Rita / Liz / Emily

Nacida en Scottsdale, Arizona, en 1988, Emma Stone se destacó inicialmente con roles secundarios en comedias como Jules en Superbad y Wichita en Zombieland. Su primer papel principal fue como Olive Penderghast en la comedia romántica para adolescentes Easy A.

Además de sus premios Oscar, Emma Stone ha brillado en diversos papeles memorables como Skeeter Phelan en “La Ayuda”, Hannah Weaver en “Loco, Estúpido, Amor”, Sam Thomson en “Pájaro”, y Billie Jean King en “Batalla de los Sexos”.

Emma Stone en la comedia de antología "Kinds of Kindness" (Foto: Searchlight Pictures)

Emma Stone desempeña diferentes roles en los tres segmentos de “Kinds of Kindness”. En el primero, “The Death of R.M.F.”, es Rita. Luego, en “R.M.F. is Flying”, interpreta a Liz, y finalmente, en “R.M.F. Eats a Sandwich”, se transforma en Emily. Stone ha trabajado previamente con Lanthimos en películas como “El Favorito”, donde fue Abigail Masham, y “Poor Things”, donde interpretó a Bella Baxter.

Jesse Plemons como Robert / Daniel / Andrew

Plemons alcanzó mayor reconocimiento al desempeñar el papel de Todd Alquist en la quinta y última temporada de “Breaking Bad”. Su carrera despegó gracias a estos roles, estableciéndolo como un actor talentoso con habilidades versátiles en la industria de la interpretación.

Jesse Plemons en la comedia de antología "Kinds of Kindness" (Foto: Searchlight Pictures)

Los roles de Jesse Plemons en “Kinds of Kindness” varían: comienza como Robert en el primer segmento, luego se convierte en Daniel en el segundo, y finalmente retrata a Andrew en el tercero.

Willem Dafoe Como Raymond /George / Omi

Willem Dafoe, nacido en Appleton, Wisconsin, en 1955, se hizo conocido por sus roles como Raven Shaddock en “Calles de Fuego” y Rick Masters en “Vivir y Morir en Los Ángeles”. Su actuación destacada como sargento Elias en “Pelotón” le valió una nominación al Oscar y lo consolidó como una estrella de renombre.

A lo largo de su trayectoria, Dafoe ha interpretado una diversidad de roles, desde el supervillano Norman Osborn en la trilogía de “Spider-Man” de Sam Raimi hasta Jesucristo en “La Última Tentación de Cristo”. Recientemente, volvió a interpretar al Duende Verde en “Spider-Man: No Way Home”. Su talento también le ha valido nominaciones al Oscar por películas como “En la Puerta de la Eternidad”, “El Proyecto Florida” y “Sombra del Vampiro”.

Willem Dafoe aparece en "Kinds of Kindness" (Foto: Loic Venance / AFP)

En “Kinds of Kindness”, Dafoe asume el papel de Raymond en el primer segmento, George en el segundo y Omi en el tercero. Previamente colaboró con Yorgos Lanthimos interpretando al Dr. Godwin Baxter en “Poor Things”.

Margaret Qualley como Vivian / Martha / Ruth / Rebecca

Oriunda de Kalispell, Montana, Margaret Qualley es hija de la famosa actriz Andie MacDowell. Su carrera despegó con el papel de Jill Garvey en la serie distópica de HBO “Las Puertas Abstractas”.

Ganó reconocimiento por interpretar a Amelia Kuttner en “Los Chicos Bonitos”, Mia Sutton en “Nota de Muerte”, y Pussycat en “Érase una Vez en Hollywood”, donde actuó como seguidora de Manson. También destacó como Jamie Dobbs en “Muñecas Drive-Away”.

Margaret Qualley aparece en "Kinds of Kindness" (Foto: Focus Features)

En “Kinds of Kindness”, Qualley asume el papel de Vivian en el primer segmento y de Martha en el segundo. En el tercer segmento, desafía sus habilidades interpretativas al interpretar a las gemelas Ruth y Rebecca.

Hong Chau como Sarah / Sharon /Aka

Hong Chau se dio a conocer tras su interpretación como Ngoc Lan Tran en “Reducir”, donde actuó junto a Matt Damon. Aunque la película recibió críticas mixtas, la actuación de Chau fue altamente elogiada.

Chau fue nominada al Premio de la Academia como Mejor Actriz de Reparto por su interpretación como Liz en “La Ballena”, donde interpretó el papel de enfermera y facilitadora para Charlie. Además, ha destacado en películas como “El Menú” donde interpretó a Elsa, y “Ciudad Asteroide” donde interpretó a Polly.

Hong Chau es una actriz de raíces tailandesas (Foto: Searchlight Pictures)

En televisión, Chau ha interpretado roles memorables como Cook Pu en “Cómo Conocí a Tu Madre”, Linh en “Trema”, y Lady Trieu en la serie de HBO “Vigilantes”. En “Kind of Kindness”, Chau asume el papel de Sarah en el primer segmento, Sharon en el segundo, y Aka en el tercer y último segmento.