¿Les dirá adiós a sus televidentes y al millonario premio? Adrián Marcelo no deja de protagonizar polémica tras polémica en “La casa de los famosos México 2″, en especial, luego de las controversiales palabras que dio el regiomontano sobre la enfermedad de Gala Montes. Y aunque parecía que nada esto le afectaba, la realidad mostrada en cámaras da a entender que el creador de contenido de 34 años tendría pensado abandonar el reality show mucho antes de disputar la gran final.

Los días siguen siendo eternos para muchos en “La casa de los famosos México”, pero lo son mucho más para integrantes como Adrián Marcelo. Como bien recordamos, el originario de Monterrey protagonizó una gresca con la actriz Gala Montes hace varias ediciones. ¿La razón? Marcelo trató de minimizar los desordenes mentales de la actriz con unas palabras que han dado la vuelta a todo México.

De hecho, podemos ver que una gran legión de internautas en redes sociales comenzaron a criticarlo desaforadamente en redes sociales tras discutir con Gala Montes el pasado 6 de agosto. Tengamos en cuenta que el conductor de “Multimedios” dio a entender que la experta en artes escénicas estaría “actuando” su etapa depresiva.

Adrián Marcelo podría convertirse en uno de los personajes más polémicos dentro de "La casa de los famosos" (Foto: Adrián Marcelo / Facebook)

La situación no pasó inadvertida en suelo azteca, e incluso, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México se hizo presente ante tal polémica, enviando un comunicado en sus redes sociales al exigir que Adrián Marcelo sea retirado del programa de Televisa.

ADRIÁN MARCELO ¿RENUNCIARÁ A “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2″ TRAS ESCÁNDALO CON GALA MONTES?

Luego de los recientes escándalos que han sacudido a “La casa de los famosos México”, la “Jefa” decidió nominar a todos los integrantes por haber gestado un complot. El castigo fue contra las propias reglas del programa, pues Adrián Marcelo, quien tenía inmunidad, también fue sentenciado y perdió su estancia en la suite al lado de Luis “Potro” Caballero.

Estos últimos actos habrían impactado profundamente al regiomontano, al punto de que estaría considerando abandonar el reality. Adrián, quien al comienzo de la competencia irradiaba energía, ha cambiado drásticamente, mostrando ahora una actitud sombría entre sus compañeros.

Durante una conversación con ‘Mayito’ y Sian Chiong, Adrián expresó la ansiedad que está experimentando y su deseo de abandonar ‘La casa de los famosos México’.

“Tengo los niveles de ansiedad... No solo quisiera irme de ‘La casa’, güe… Me quisiera ir del medio, güe … Me asquean ciertas cosas”, dijo el oriundo de Monterrey ante las cámaras del reality.

INTERNAUTAS REACCIONAN A LAS DECLARACIONES DE ADRIÁN MARCELO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”

Las declaraciones de Adrián Marcelo han causado revuelo en las redes sociales. Como resultado, muchos internautas han apoyado su intención de abandonar el reality, debido a las numerosas controversias que ha suscitado en tan solo tres semanas.

De momento, y pese a que tiene a todo el público en contra, Adrián Marcelo no ha vuelto a referirse a sus ganas de salirse del reality del momento. ¿Tendremos al regiomontano para rato o serán sus últimos días dentro de la casa más famosa de todas?

Si te gustó esta información, te presento algunos perfiles de otros participantes de “La casa de los famosos México” que se redactaron aquí en Mag: