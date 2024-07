El día más esperado por los fanáticos de “La casa de los famosos México” está por llegar este 21 de julio de 2024, fecha en la que se estrena el show que dará de qué hablar y espera tener, e incluso superar, el mismo éxito de la entrega anterior, en la que Wendy Guevara se llevó el primer lugar. Debido a la presencia de nuevos rostros, varios de ellos muy polémicos, la convivencia sí que arderá literalmente; y no sólo nos referimos a las peleas que podrían darse, sino por la diversión, dimes y diretes, llanto, alianzas, romances y más. Si aún no conoces la lista completa de los 14 habitantes, no te preocupes que aquí te lo contamos.

Antes te recordamos que Galilea Montijo nuevamente estará en la conducción. Junto a ella continuará otra vez Diego de Erice; asimismo, Odalys Ramírez, Cecilia Galliano, Mauricio Garza y Pablo Chagra, este último para las redes sociales.

¿QUIÉNES SON LOS 14 HABITANTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2″?

A continuación, cada uno de los habitantes que forman parte de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”. ¿Cuál de ellos es tu favorito?

1. MARIO BEZARES

La alegría está asegurada en "La casa de los famosos México 2" con la presencia del conocido conductor y comediante (Foto: Mario Bezares / Instagram)

Mario Bezares es un comediante, actor y presentador de televisión mexicano cuyo nombre apareció en la portada de los medios policiales a fines de la década de los 90 tras haber sido sospechoso del asesinato de Paco Stanley.

Nombre completo: Mario Rodríguez Bezares

Mario Rodríguez Bezares Más conocido como: Mario Bezares o Mayito

Mario Bezares o Mayito Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León, México

Monterrey, Nuevo León, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 11 de febrero

11 de febrero Año de nacimiento: 1959

1959 Edad: 65 años

65 años Instagram: @mbezares

2. BRIGGITTE BOZZO

Ella fue una de las actrices que desde pequeña nos deleitó con su actuación (Foto: Instagram de Briggitte Bozzo)

Briggitte Bozzo es una influencer y actriz venezolana que desde muy pequeña se hizo un nombre en el mundo de la actuación, al haber participado en producciones televisivas de México. En sus redes sociales tiene millones de seguidores.

Nombre completo: Briggitte Bozzo

Briggitte Bozzo Lugar de nacimiento: Maracay, Venezuela

Maracay, Venezuela Nacionalidad: Venezolana

Venezolana Cumpleaños: 19 de agosto

19 de agosto Año de nacimiento: 2001

2001 Edad: 22 años

22 años Instagram: @briggi_bozzo

3. SHANIK BERMAN

Shanik Berman es una de las participantes de la segunda temporada de "La casa de los famosos México" (Foto: Televisa)

Shanik Berman es una reconocida periodista mexicana que ha aparecido en múltiples espacios relacionados con el espectáculo y la farándula nacional e internacional. Sus opiniones muy directas han dividido la opinión pública.

Nombre completo: Shanik Berman Gutman

Shanik Berman Gutman Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 11 de abril

11 de abril Año de nacimiento: 1959

1959 Edad: 65 años

65 años Instagram: @shanikberman

4. AGUSTÍN FERNÁNDEZ

"Sacar belleza de este caos es virtud", escribió en mayo de 2022 (Foto: Agustín Fernández / Instagram)

Agustín Fernández es un modelo argentino que se ha hecho un nombre en el mundo de los realities, especialmente en México, a donde llegó en 2013. Antes de ser famoso, se dedicó a vender automóviles.

Nombre completo: Agustín Fernández Ramos

Agustín Fernández Ramos Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina Nacionalidad: Argentina

Argentina Cumpleaños: 13 de marzo

13 de marzo Año de nacimiento: 1990

1990 Edad: 34 años

34 años Instagram: @agus.fernandezr

5. ARATH DE LA TORRE

Él es uno de los tantos artistas que se encierra en la segunda temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Arath de la Torre / Instagram)

Arath de la Torre es un reconocido actor y comediante mexicano. A lo largo de su carrera televisiva, ha participado en una gran cantidad de series y telenovelas, que le ha valido para ganarse el cariño del público.

Nombre completo: Arath de la Torre Balmaceda

Arath de la Torre Balmaceda Lugar de nacimiento: Cancún, Quintana Roo, México

Cancún, Quintana Roo, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 20 de marzo

20 de marzo Año de nacimiento: 1975

1975 Edad: 49 años

49 años Instagram: @arathdelatorre

6. SABINE MOUSSIER

Sabine Moussier forma parte de la segunda temporada de "La casa de los famosos México". Se espera que conozcamos más cosas personales sobre ella (Foto: TelevisaUnivision)

Sabine Moussier es una talentosa actriz que ha desempeñado su carrera en México, donde es conocida por sus papeles de villana. ¿Sabías que tuvo una enfermedad que la hizo alejarse de los sets de grabación porque casi acaba con ella?

Nombre completo: Diana Sabine Moussier

Diana Sabine Moussier Lugar de nacimiento: Leverkusen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania Occidental

Leverkusen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania Occidental Nacionalidad: Alemana

Alemana Cumpleaños: 12 de julio

12 de julio Año de nacimiento: 1966

1966 Edad: 58 años

58 años Instagram: @sabineoficial

7. LUIS ‘POTRO’ CABALLERO

El mexicano nuevamente forma parte de un reality de convivencia. ¿Ganará? (Foto: Potro Caballero / Instagram)

Luis ‘Potro’ Caballero es un personaje muy conocido en la televisión mexicana, toda vez que ha participado en diversos realities, en especial la franquicia de MTV “Acapulco Shore”. Se caracteriza por ser directo y frontal.

Nombre completo: Luis Alfredo Caballero Dussauge

Luis Alfredo Caballero Dussauge Mejor conocido como: ‘Potro’ Caballero

‘Potro’ Caballero Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 3 de julio

3 de julio Año de nacimiento: 1992

1992 Edad: 32 años

32 años Instagram: @luispotrocaballero

8. RICARDO PERALTA

Ricardo Peralta ya tiene experiencia en realities, pues formó parte de "MasterChef Celebrity" (Foto: TV Azteca)

Ricardo Peralta es una celebridad de las redes sociales, pues es un youtuber e influencer muy conocido entre la comunidad LGTB. Debido a su carisma, llegó al mundo televisivo. Él reveló que su novio le dio permiso para experimentar.

Nombre completo: Ricardo Peralta

Ricardo Peralta Lugar de nacimiento: México

México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 8 de diciembre

8 de diciembre Instagram: @torpecillo

9. KARIME PINDTER

Aquí Karime Pindter durante su participación en "Drag Race México" (Foto: @paramountplusmx / Instagram)

Karime Pindter es una influencer que alcanzó la fama tras su paso por “Acapulso Shore”, reality en el que estuvo por 10 temporadas, siendo llamada ‘Matrioska’, a raíz del tiempo que estuvo. Asimismo, es conductora y empresaria.

Nombre completo: Karime Pindter

Karime Pindter Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 25 de mayo

25 de mayo Año de nacimiento: 1993

1993 Edad: 31 años

31 años Instagram: @karimepindter

10. MARIANA ECHEVERRÍA

La conductora mexicana es parte del reality de convivencia (Foto: Mariana Echeverría / Instagram)

Mariana Echeverría es una actriz, comediante y conductora de televisión que ha conquistado a la audiencia con su carisma y talento. Tiene experiencia y realities, y antes de formar parte del mundo del entretenimiento fue deportista.

Nombre completo: Fanny Mariana Echeverría Osnaya

Fanny Mariana Echeverría Osnaya Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 10 de junio

10 de junio Año de nacimiento: 1984

1984 Instagram: @marianaecheve

11. GALA MONTES

La belleza de la actriz roba suspiros en sus millones de seguidores en redes sociales (Foto: Gala Montes / Instagram)

Gala Montes es una talentosa actriz mexicana que ha participado en más de 20 producciones entre cine y televisión. Antes de entrar a “La casa de los famosos México 2″ estuvo en el medio de la polémica, luego de llamar “Satán” a su madre, quien la acusó de despedirla injustamente.

Nombre completo: Gala Fernández Montes de Oca

Gala Fernández Montes de Oca Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 4 de agosto

4 de agosto Año de nacimiento: 2000

2000 Edad: 23 años

23 años Instagram: @galamontes

12. SIAN CHIONG

Sin duda la mirada del actor atrapa a sus miles de seguidores (Foto: Sian Chiong / Instagram)

Sian Chiong es un actor cubano que ha participado en una producción de su país y el resto en México. También ha incursionado en la industria musical, primero con una banda y luego como solista.

Nombre completo: Sian Chiong Crehuet

Sian Chiong Crehuet Lugar de nacimiento: La Habana, Cuba

La Habana, Cuba Nacionalidad: Cubana

Cubana Cumpleaños: 27 de octubre

27 de octubre Año de nacimiento: 1993

1993 Edad: 30 años

30 años Instagram: @sian_oficial

13. ARACELY ORDAZ ‘GOMITA’

Gomita reveló que se obsesionó con las cirugías (Foto: Araceli Ordaz / Instagram)

La popular Gomita es muy conocida en el mundo de la televisión desde que era pequeña. Actualmente, es una gran influencer y tiene millones de seguidores en sus redes sociales. Hace años tuvo un altercado con Cecilia Galliano, quien la acusó de robo.

Nombre completo: Aracely Ordaz Campos

Aracely Ordaz Campos Más conocida como: Gomita

Gomita Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 10 de septiembre

10 de septiembre Año de nacimiento : 1994

: 1994 Edad: 29 años

29 años Instagram: @gomitaoficial123

14. ADRIÁN MARCELO

Es muy activo en sus redes sociales (Foto: Adrián Marcelo / Instagram)

Adrián Marcelo es un conocido comediante, comentarista y conductor de televisión mexicano que ha formado parte de diversos programas. A lo largo de los años ha estado metido en diversas polémicas como haber lanzado duros calificativos contra personas obesas o burlarse de un asesinato.

Nombre completo: Adrián Marcelo

Adrián Marcelo Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León, México

Monterrey, Nuevo León, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 6 de abril

6 de abril Año de nacimiento: 1990

1990 Edad: 34 años

34 años Instagram: @adrianmarcelo10