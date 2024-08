Las sorpresas no cesan en “La casa de los famosos México 2″. Mientras varios participantes han compartido confesiones fuera de cámara, una nueva revelación ha acaparado la atención mediática. Mariana Echeverría, una de las integrantes, se convirtió en tendencia al admitir su abrupta expulsión del popular reality “Me Caigo de Risa”.

Parece que los secretos serán revelados en la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, pues basta con ver algunos de los episodios más recientes del formato para entender que ningún suceso inédito dejará de ser contado. Primero fue el argentino Agustín Fernández y luego el actor Arath de la Torre, y ahora la polémica recae en la mexicana Mariana Echeverría.

Mariana Echeverría forma parte de "La Casa de los Famosos México 2" (Foto: Mariana Echeverría / Instagram)

Pero, ¿qué pasó exactamente? Pues, te lo cuento en esta nota que Mag tiene para ti.

MARIANA ECHEVERRÍA ¿FUE CORRIDA DE “ME CAIGO DE LA RISA” POR PROBLEMAS CON LA PRODUCCIÓN?

Durante una conversación en el reality de convivencia, el conductor Adrián Marcelo, quien ahora es el líder del cuarto “Tierra”, dio a conocer algunos detalles jamás revelados de lo que fue la salida de Mariana Echeverría del programa “Me Caigo de Risa”, formato humorístico de TelevisaUnivision.

Recordemos que hace poco se dio a conocer que Echeverría ya no formaría parte del programa night show, lo que generó una oleada de rumores en torno a su prematura exclusión. Sin embargo, pese a que el secreto se mantuvo guardado durante un tiempo, fue en “La casa de los famosos México 2″ que pudimos saber los detalles de esta abrupta salida.

Resulta que Adrián Marcelo, a través de una charla con “El Potro”, dio a conocer que los directivos del programa “Me Caigo de Risa” tuvieron que rescindir contrato con Echeverría debido a los roces que tuvo con Faisy, presentador del programa.

“Como que ya no empataban, fue un tema en el que dijo ‘yo me abro’ y al final abrieron a Mariana, creo. Como que Faisy dijo ‘déjenme divertirme, ya no me estoy divirtiendo’, lo que pasa es que se fue toda la producción y junto con esa producción se fue Mariana”, empezó diciendo Adrián Marcelo.

Tras soltar la bomba, Marcelo finalizó diciendo que la influencia de Faisy en el programa continúa siendo un factor importante para que el show funcione, ya que tiene “vara alta porque da muy buenos resultados”.

Tanto Faisy como Mariana han decidido evitar las polémicas en torno a su distanciamiento (Foto: Twitter/@faisynights)

“Cuando lo ves conducir, te digo que a mí que me gusta la conducción, está perrísimo. Y el problema es que trae todo el respaldo de la ‘Familia Disfuncional’, ni uno se le escapa”, terminó diciendo ante las cámaras del formato de telerrealidad.

Y, tal y como hemos podido ver, los secretos no se quedan guardados en esta nueva temporada de “La casa de los famosos México 2″. ¿Habrá respuesta por parte de Mariana?

¿QUÉ PASÓ ENTRE FAISY Y MARIANA ECHEVERRÍA?

Entre las especulaciones sobre la salida de Mariana Echeverría de “Me Caigo de Risa”, se destacó un rumor que vinculaba su despido a conflictos con Faisy. No obstante, el presentador desmintió esta versión en una reciente rueda de prensa.

Faisy confirmó en junio que su amistad de más de una década con Mariana había terminado. Aunque siempre hubo roces y bromas pesadas, en el último año la relación se tensó considerablemente, al punto de que se le imputó erróneamente a Faisy la pérdida de un embarazo de Echeverría.

Posteriormente, Faisy explicó que la verdadera razón detrás de la salida de Mariana fue su involucramiento en un reality show, cuyo nombre no podía ser revelado en ese momento. Faisy añadió que, aunque el programa ha vivido tanto alegrías como desafíos, los conflictos se han superado.

En una conversación con Yordi Rosado, Mariana Echeverría explicó que su decisión de renunciar a “Me Caigo de Risa” se debió a que el ambiente en el programa estaba afectando negativamente su paz mental, lo que la motivó a retirarse del proyecto.

