“La casa de los famosos México” inicia este domingo 21 de julio y hasta este punto ya se conoce a todas las 14 celebridades que estarán en el reality show intentando ganar el premio del primer lugar, que es equivalente a 1 millón de pesos. Uno de los que estará en la convivencia es Adrián Marcelo, uno de los que promete dar más polémica en la televisión, aunque puede que cambie de estrategia y deje de lado ese comportamiento por el que se ha hecho muy conocido en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Como todos los concursantes de esta temporada, el también psicólogo ha dado algunas declaraciones antes de iniciar su andadura en el programa de Televisa, así que gracias a ellas hemos podido conocer un poco más acerca de su participación, su supuesta estrategia y lo que posiblemente hará con el dinero si es que la gente le da su apoyo y le permite ganar la segunda temporada de este espacio televisivo. Su respuesta, fiel a su estilo, ha dado de qué hablar, pero no por ser polémica, sino porque ha demostrado humildad y desprendimiento con sus palabras.

¿QUÉ HARÁ ADRIÁN MARCELO CON EL PREMIO DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2 SI ES QUE GANA?

De acuerdo con sus palabras, Adrián Marcelo no se quedará con el dinero si es que se lleva el primer lugar de la segunda temporada, o al menos no todo, pues promete darlo mediante “milanesas”, dinámica que hace en su programa Radar para otorgarle 1,000 pesos a las personas. Además, indicó que la gente deberá esperarlo, pues cumplirá su palabra. Sin embargo, esto no es un hecho, pues tiene otros 13 famosos que también quieren llevarse el premio principal.

“Si gano, lo regalaría en milanesas, así lo llamo yo al acto de regalar mil pesos en mis cápsulas de Radar. Esa es una promesa que hago yo en este momento y la sostendría en caso de ganar. Si gano, si llego a ganar ‘La Casa de los Famosos México’, espérenme en la calle porque les voy a regalar prácticamente todo”, indicó Adrián Marcelo.

Al confirmarse su presencia en el reality show mexicano, muchas personas recordaron que en el pasado, Adrián Marcelo tuvo unas polémicas declaraciones respecto a “La casa de los famosos” y ahora él forma parte del programa, lo cual es un poco contradictorio, así que sería bueno repasar ese hecho también.

Adrián Marcelo es muy activo en sus redes sociales. Por ejemplo, en Instagram tiene casi 3 millones de seguidores (Foto: Adrián Marcelo / Instagram)

LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE ADRIÁN MARCELO SOBRE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”

Hace un tiempo, Adrián Marcelo aseguró que participar en “La casa de los famosos México” es algo que solo los desempleados aceptarían porque implica estar tres meses encerrado dedicándose a un solo proyecto, algo que en su momento quizá no hubiera aceptado. Sin embargo, en declaraciones recientes ha reafirmado lo que dijo en su momento y confesó que aceptó porque él ahora está sin trabajo.

“‘La Casa de los Famosos’ es para gente que no tiene trabajo. Es correcto. Ahora que acabaron las elecciones, yo me quedé sin trabajo. Fiel a lo que declaré, hoy por hoy yo me encuentro desempleado. Como lo dije, es para desempleados y hoy yo estoy desempleado... qué bueno que llegó esta oportunidad”, fueron sus palabras.