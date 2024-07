A lo largo de tres temporadas, Héctor Sandarti se convirtió en el presentador de “La casa de los famosos” de Telemundo, ganándose el cariño no sólo de los habitantes de cada edición, también de la audiencia que seguía de cerca la convivencia; sin embargo, esto cambió cuando llegó la cuarta entrega del reality en enero de 2024, cuando se anunció que el guatemalteco no iba más al frente del show, siendo reemplazado por Nacho Lozano. La noticia dejó helados a los espectadores, quienes se mostraron en contra de la decisión de la cadena televisiva, pese a sus reclamos, el formato continuó sin él. Ahora que todo acabó, el reconocido conductor se atrevió a señalar qué cambió para él en el programa. ¿Está contento de haberse alejado o se arrepiente? A continuación, más detalles.

Cabe mencionar que el también actor dirigió junto a Jimena Gallegos el reality de 2021 a 2023; por tanto, vio llevarse la maleta a Alicia Machado, Ivonne Montero y Madison Anderson.

El conductor contó que vio el estreno del show de Telemundo tras ser reemplazado (Foto: Héctor Sandarti / Instagram)

¿QUÉ DIJO HÉCTOR SANDARTI SOBRE “LA CASA DE LOS FAMOSOS” DE TELEMUNDO?

Tras haber sido reemplazado en la conducción, Héctor Sandarti reveló que vio el estreno de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”. “Tenía mucha curiosidad de ver el primer programa sin mí y de ver obviamente los famosos que iban a entrar, y la dinámica en la conducción de Jimena y Nacho”, contó en entrevista con People en español.

Pero esa no fue la única vez que vio el programa, ya que gracias a las redes sociales, que sacaba extractos de lo que ocurría, podía enterarse de todo lo que acontecía en la convivencia, pero grande fue su desazón al ver cómo las cosas había cambiado.

“La vi distinta a ‘La casa’ que yo dejé. Creo que sí subió un poquito el nivel de conflicto, de controversia, de agresividad, incluso hubo alguien que creo que lo eliminaron porque golpeó a otra persona. Como que le subieron un poquito al nivel de contenido que ‘La casa’ había dado anteriormente”, indicó.

Asimismo, se refirió al papel que jugaron los presentadores y cree que él no hubiera podido adaptarse a ese nuevo show. “Por lo que pude ver y leer, los conductores se involucraron un poquito más en lo que pasaba dentro de ‘La casa’ y también eso dio mucho de qué hablar. Yo mantuve durante las tres temporadas que hice una conducción más neutral, tratando de no involucrarme y no opinar nada acerca de lo que estaba pasando dentro, sino ser, al igual que La jefa, una especie de árbitro, alguien que se encajaba perfecto en este papel de solamente presentar la evidencia de lo que estaba pasando y tomar la postura de emitir cuáles eran los lineamientos con respecto a lo que la producción o La jefa decían”.

Tras ello, el guatemalteco reconoció que estar en la conducción de “La casa de los famosos” de Telemundo es un trabajo muy delicado, pues el presentador se convierte en el único nexo que tienen los habitantes encerrados con el mundo exterior.

Dichas estas palabras, Héctor Sandarti manifestó que como las cosas han cambiado dentro del formato, él prefiere quedarse con el reality que dejó; es decir, hasta la tercera edición. “Creo que también por eso por alguna razón decidieron moverme porque tal vez no iba a estar yo del todo cómodo con muchas cosas que ahora han estado sucediendo”, finalizó.