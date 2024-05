Como sucede cada semana, Adamari López y Chiquibaby nos regalan momentos inesperados en “Ada y Chiqui De Show”, su espacio de YouTube que sirve de refugio para muchos de sus seguidores y que ha comenzado a tener mayor repercusión en las redes sociales. Ya sean por los secretos o revelaciones, este nuevo formato liderado por la exfigura de Telemundo está perfilándose a ser uno de los más vistos del momento. Incluso, a pesar de narrar episodios tan íntimos como los que narró la exnovia de Toni Costa en uno de sus últimos programas.

Las redes sociales han impulsado a más celebridades a sacar su propio programa digital. Una de ellas es Adamari López, quien en colaboración con Chiquibaby, conduce “Ada y Chiqui De Show” en la plataforma de YouTube.

Adamari López es una de las presentadoras más famosas del habla hispana (Foto: Adamari López / Instagram)

En tal formato las conductoras revivieron capítulos muy duros de su vida, ya sea a nivel personal como profesional. Para el último capítulo, la exnovia de Toni Costa reveló ante las cámaras uno de los momentos más difíciles que atravesó nunca jamás: el atentado contra su vida.

QUISO ESTRELLAR SU AUTO: LA VEZ QUE ADAMARI LÓPEZ ATENTÓ CONTRA SU VIDA

En el mencionado programa digital, Adamari contó la etapa de estrés que vivió luego del tratamiento paliativo por su cáncer. En aquel momento, López tenía un lote de entradas de un concierto de Luis Fonsi, su exesposo. Al cabo de un rato, la exconductora de “Hoy día” señaló que más de uno comenzó a pedirle dichos boletos, generándole así un gran malestar.

“Con quien estaba casada tenía un concierto, yo todavía no estaba recuperada, tenía mi senito normal, el otro más arriba, no tenía cabello. Y me dieron boletos para repartir entre mi familia y los amigos, era el estrés de que todo el mundo pedía y me reclamaba, como si yo tuviera el control de los boletos del concierto que era de mi pareja”, sostuvo Adamari López.

Sin embargo, la también exnovia de Toni Costa contó en pleno video que tuvo la fugaz idea de atentar contra su vida debido al estrés y la presión de sus amigos. “En un momento dado, esto no lo he dicho nunca, era una tontería, con mi hermana por teléfono (lágrimas), por los boletos, me dieron ganas de estrellar el carro” , enfatizó Ada entre lágrimas.

A pesar de ser un asunto sin relevancia, fue la chispa que la hizo estallar tras todo lo que había pasado con su salud y los problemas en su matrimonio. “‘¿Para qué me joden?’. Yo decía, yo ya tengo mi propio peso de mis propios problemas para que alguien me venga a reclamar por algo en lo que yo no tengo que ver, era una tontería, pero estaba tan agobiada con tanta cosa, lo recuerdo claramente, lo que yo tenía ganas era de estrellar el carro y no tener tanto problema”, adicionó.

“Una cosa pequeña en un momento donde uno se siente tan vulnerable, puede hacerse muy grande. No es culpa de nadie... Simplemente a veces se nos olvida que la gente que está a nuestro alrededor, tiene sus propios problemas. Nos ofuscamos en el yo”, indicó.

La expresentadora Adamari López narró uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar: el posible atentado contra su vida (Foto: Ada y Chiqui De Show / YouTube)

Aunque ese momento ya quedó atrás, Adamari no pudo contener las lágrimas al recordarlo. Junto a Ada, su amiga Chiquibaby, la apoyó, subrayando la importancia de la empatía y la habilidad de escuchar.

DATOS PERSONALES DE ADAMARI LÓPEZ

Nombre completo: Adamari López Torres

Adamari López Torres Lugar de nacimiento: Humacao, Puerto Rico

Humacao, Puerto Rico Nacionalidad: Puertorriqueña

Puertorriqueña Cumpleaños: 18 de mayo

18 de mayo Año de nacimiento: 1971

1971 Edad: 52 años

52 años Instagram: @adamarilopez

