Mariana Echevarría se ha convertido en una de las participantes más polémicas de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, al punto de que en redes sociales está recibiendo comentarios muy fuertes en contra de su participación y cómo está llevando el juego. Incluso ha ido perdiendo seguidores en Instagram, lo cual es un reflejo de que la opinión pública no está nada conforme con su desempeño y que hay usuarios que ya le han agarrado mucha cólera, algo que puede ser contraproducente para su carrera debido a que las marcas que la auspician pueden dejar de trabajar con ella o quizá sus futuras publicaciones ya no tengan el mismo alcance que antes.

Mientras todo eso sucede, afuera de la casa está su familia, la que siempre la ha apoyado desde el primer momento. Me refiero a su esposo, el futbolista Óscar Jiménez, y su hijo, el pequeño Lucca. Ambos han aparecido recientemente en un video compartido en las plataformas digitales para manifestar su apoyo a la comediante en estos momentos muy tensos. Pero el que más atención se llevó con aquellas imágenes es el pequeño de ambos, quien cerró el discurso con un “te amo, mamá”, provocando la ternura en todos.

¿QUIÉN ES LUCCA JIMÉNEZ?

Si nos referimos a sus padres, Lucca es todo para ellos. Siempre en redes sociales le han manifestado su amor y seguramente no dejarán de hacerlo por todo lo que significa. El pequeño es una gran muestra de esperanza para la pareja, pues es fruto de la perseverancia debido a que tuvieron muchos problemas para tener un bebé. Incluso, se conoció que Mariana Echevarría ha tenido dos abortos espontáneos y ella misma reveló que estudios indicaron que los cromosomas de ella y su pareja no son muy compatibles.

Es por ello que, hasta el momento, Lucca es el único hijo de esta relación y se desconoce si lo seguirá siendo en el futuro o si sus papás volverán a intentar tener otro bebé por todas las complicaciones que ya mencioné.

Mariana Echevarría y Lucca celebrando en el 2023 el título que Óscar Jiménez consiguió con el América (Foto: Mariana Echevarría / Instagram)

LA SENSACIÓN DE MARIANA ECHEVARRÍA AL DEJAR A SU HIJO

Al tomar la decisión de ingresar al reality show, Mariana Echevarría fue consciente de que debía separarse de todos durante el tiempo que la gente le permita estar en competencia, incluyendo de su hijo Lucca, lo cual significó un duro golpe para ella, pues a él no le gusta estar separado mucho tiempo de mamá y ahora sí sería por un periodo prolongado, que puede llegar a ser de meses.

“Me dan ganas de llorar, ayer que fui a trabajar, me dijo ‘mami, no te vayas’ y solo me iba unas horas. Tampoco quiero estar llorando en la casa, no entré a eso, de repente se me van a salir las de cocodrilo. Ahí que me dijo ‘mamí, no te vayas’, ahí fue cuando me cayó el veinte y dije ‘ahora cómo le voy a decir que me voy dos meses y que no me va a ver’”, manifestó antes de entrar a “La casa de los famosos México”.

¿QUIÉN CUIDA A LUCCA MIENTRAS MARIANA ECHEVARRÍA ESTÁ EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

Como ella lo dio a conocer antes de empezar el reality show, Lucca iba a quedar al cuidado de su papá, el porteo Óscar Jiménez, pero ya no en la casa que ella tiene, sino que se mudaría al estado de Guanajuato. Y es que el futbolista pertenece a las filas del Club León, por lo que tiene que estar residiendo allí, al menos por el momento.