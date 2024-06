La existencia de Gary Centeno y Lorena del Castillo cambió por completo en 2020, año cuando llegó a sus vidas Luna, su pequeña hija, quien los ha hecho ver el mundo de una manera totalmente diferente, tal como el costarricense lo expresa en sus redes sociales cada vez que puede. “Sabía que mi vida no estaba completa porque estaba por llegar el amor más grande, más puro. Al principio tuve un miedo terrible, pero ¿quién no? Nadie te dice cómo ser un buen papá, nadie te da un manual de instrucciones (…). Gracias Dios, gracias universo por tener sana a mi hija y poder disfrutar de cada momento con ella”, escribió en agosto de 2021. Debido a que la pequeña se convirtió en la luz de sus ojos y la de su esposa, te comentamos más sobre esta nena.

Cabe mencionar que la actriz mexicana también se inspira en su princesa para escribir posts en sus redes sociales, los cuales cautiva a sus miles de seguidores. “Eres mi fibra más sensible, la maestra más asertiva que he tenido, la niña más astuta que conozco. Amarte ha sido la decisión más inteligente que he tomado. Gracias por escogerme”, publicó en septiembre de 2023.

La familia del costarricense (Foto: Gary Centeno / Instagram)

LO QUE DEBES SABER SOBRE LUNA, LA HIJA DE GARY CENTENO Y LORENA DEL CASTILLO

La pequeña Luna, hija de Gary Centeno y Lorena del Castillo, nació el 8 de septiembre de 2020, exactamente a las 4:11 p.m., tal como lo indicó en su cuenta de Instagram la histrionisa de “El señor de los cielos”. Si bien, la dicha y felicidad se apoderó de sus padres aquel día, desde antes ambos estaban entusiasmados por su llegada, pues contaban las horas para tenerla en sus brazos. Finalmente, llegó el día.

“Mi abuela me contaba que cuando tuviera mi hija iba ser lo mejor de mi vida. Mi mamá y mi papá me decían que tener un hijo te cambia la vida y que es el amor más profundo. Mis hermanos me decían que era una locura, que me volvería loco. Mis amigos me decían que se me iba a caer la baba; y sí, fue como me lo dijeron, tener a Luna en mis brazos fue lo más hermoso, lo más puro, mi corazón se aceleró, la piel se me puso chinita y unas ganas llorar infinitas. Dios fue tan maravilloso conmigo, que me dio de regalo la familia que siempre soñé, que siempre quise y todo se lo debo a él”, escribió el costarricense tras el nacimiento de su pequeña.

El famoso disfrutando un día de piscina con su pequeña Luna (Foto: Gary Centeno / Instagram)

En tanto, Del Castillo también le dedicó unas emotivas palabras: “Apenas comienzo a conocerte, a veces no sé reaccionar y desespero porque soy incapaz de consolar de inmediato tu llanto, también estoy aprendiendo. Naciste tú y otra yo nació. Otra yo que está igual de nerviosa que tú, inexperta, cansada y con temores. Eres nueva en esto de vivir y yo nueva en esto de ayudarte con eso. Juntas, aprenderemos. Serás Luna plena, Luna llena y yo brillaré contigo”.

El nacimiento de Luna significó un cambio para las dos celebridades, que si bien sentían temores, la ilusión de comenzar esta nueva etapa los hizo dejar de lado ese miedo. Fue así que empezaron a disfrutar al lado de su nena, quien, desde el segundo uno, comenzó a crecer rodeada de muchísimo amor.

Para él, no hay nada más valioso que ver a su hija sonreír (Foto: Gary Centeno / Instagram)

En las redes sociales de Gary Centeno, él muestra muy orgulloso todo el proceso que vive como papá de Luna, disfrutando cada uno de sus pasos, aventuras y travesuras, por tal motivo no pierde la oportunidad de dedicarle mensajes muy hermosos. Lo mismo su mamá, quien se inspira en su hija para escribir en sus redes sociales.

En las fotografías que suben los famosos, se ve a la pequeña en su cumpleaños, disfrazada, celebrando alguna ocasión especial, de paseo, jugando y más.

La actriz mexicana junto a su hija Luna, disfrutando cada momento (Foto: Lorena del Castillo / Intagram)

Cabe precisar que Luna tuvo una aparición especial en “Top Chef VIP 3″ cuando fue con su mamá y su tío paterno, a quien no conocía, a darle una sorpresa a Gary, quien forma parte del reality culinario. Además de él y su familia, todos quedaron muy emocionados.