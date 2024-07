La derrota de Argentina sobre Colombia por 1 a 0 en la final de la Copa América 2024 encendió todo tipo de emociones en los aficionados de ambos países; mientras que los albicelestes celebraban su título número 16, los cafeteros tenían que resignarse con el segundo lugar, por lo que sus sueños de conseguir su segundo trofeo en este torneo quedaron desbaratados tras el gol de Lautaro Martínez al minuto 112 del tiempo suplementario. Si bien, el Hard Rock Stadium, de Miami, Estados Unidos, vibró con el encuentro, era obvio que no todos iban a quedar satisfechos con el resultado, tal como se vio en los palcos, donde aparentemente Maluma se enfrentó verbalmente con hinchas argentinos. ¿Qué pasó realmente? ‘Papi Juancho’ salió a aclarar sobre el incidente que se habría producido. En esta nota, los pormenores.

Cabe recordar que las imágenes donde presuntamente se ve al cantante colombiano discutir con los aficionados argentinos se viralizaron en las redes sociales, donde la opinión de la gente quedó dividida, ya que algunos cuestionaron su comportamiento y otros aseguraron que se estaba defendiendo. Todo ocurrió el domingo 14 de agosto.

¿REALMENTE MALUMA PELEÓ CON LOS HINCHAS ARGENTINOS EN LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA 2024?

Tal como lo registraron las cámaras, el intérprete de “Sobrio” se encontraba en el palco junto a un grupo de amigos para disfrutar la final de la Copa América 2024; sin embargo, en pleno encuentro, ya en el tiempo suplementario, se le vio muy eufórico parándose y gritando a la gente. En un primer momento se dio a conocer que sus palabras estaban dirigidas a los hinchas argentinos, quienes le respondían con gestos burlones, pero dos días después se reveló lo que pasó en realidad.

Fue el propio Maluma, quien a través de sus historias de Instagram dio su descarga sobre los hechos ocurridos. Tal como se caracteriza fue directo al punto: “Vi unos rumores de que yo estaba peleando con el pueblo argentino, mi gente todo eso es mier**, no crean todo lo que ven en las redes sociales. Yo no estaba peleando con absolutamente nadie, yo me paré ahí a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se paraban de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos nosotros porque el partido estaba muy tenso y difícil; y bueno, ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol”.

El cantante colombiano Maluma sonriendo antes de la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium, en Miami, Florida, el 14 de julio de 2024 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Tras ello agradeció la entrega de los jugadores en la cancha y pese que no lograron una victoria, está contento por todas las emociones que vivió en la final del torneo; por lo que señaló que se sentía demasiado orgulloso de ser colombiano.

“Les envío un abrazo muy grande a mi equipo colombiano. Gracias por dejarnos en alto; por todo, la verdad fue un momento que jamás se me va a olvidar: estar en el estadio con mis compañeros, con mi equipo, con la selección de música de Colombia era un suit vibrando todo y celebrando por nuestro equipo; yo creo que eso no tiene precio, no lo cambio por nada. Así que vuelvo y repito: Gracias a nuestra selección por lo que hicieron”, manifestó mientras caminaba con el torso descubierto.

Finalmente, no se olvidó del actual campeón: “Felicidades al pueblo argentino por esta Copa América. Nos vemos en un futuro muy cercano, vamos a ver qué va a pasar, estamos listos para el mundial. Felicidades mi Selección, los amo”.

Asimismo, compartió en sus publicaciones fotos cuando estaba alentando a su seleccionado con el siguiente post: “Qué despecho tan HP. Gracias mi selección por darlo todo hasta al final, qué orgullo ser colombiano y haber estado en este momento tan épico del futbol. Felicidades Argentina en este triunfo. Nos vemos en el mundial”.

Pese a ello, las opiniones se dividieron, mientras que algunos lo respaldaban con mensajes como “Te creo mi amor, estoy contigo”, “Claramente se ve en el video que lo que dice es real”, “Te quiero Maluma”, “Viva Colombia”, “Obvio que te creo”; otro sector se fue contra él: “Ni vengas para la Argentina”, “Primero te faltó humildad y segundo Colombia”, “La quiere arreglar con la foto junto a Messi”, “No vengas a llorar ahora panqueque. Nos gritaste a nosotros, primero: no vas a entender nunca qué es la pasión Argentina, y si te metes con uno te metes con todos”, escribieron.

La vez que Maluma llegó a la 66ª Entrega Anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024 (Foto: Robyn Beck / AFP)