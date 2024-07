La chispa entre Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh se hizo notar en la etapa final de la temporada 4 de “La casa de los famosos”. Su cercanía hizo pensar a muchos televidentes y seguidores de las celebridades que ambos tendrían una relación fuera del reality de Telemundo. Sin embargo, al salir del programa, lo que llamó la atención fue el distanciamiento que ocurrió entre ambos.

Mientras algunas personas responsabilizan a Maripily Rivera, la ganadora de esta edición decidió aclarar la situación. En mayo de 2024, durante una emisión en vivo en sus redes sociales para agradecer el apoyo y amor recibido todos estos meses, Rodrigo Romeh fue cuestionado al respecto. Básicamente, lo que dijo es que no han tenido la oportunidad de pasar tiempo juntos por asuntos profesionales.

“Es que anda muy ocupada, anda haciendo sus viajes y todo, y aquí apenas hoy tuve mi primer día libre”, dijo.

Sin embargo, parece que hay algo más detrás, pues a finales de junio, Ariadna Gutiérrez dejó de seguir a su amigo en redes sociales. ¿Qué está pasando? ¿Maripily realmente tiene algo que ver? La especulación está en el aire, y el drama continúa, dejando a todos preguntándose cuál es la verdadera razón detrás de este inesperado distanciamiento.

Ariadna Gutiérrez compartió tiempo con Maripily y Rodrigo en "La casa de los famosos 4" (Foto: Telemundo)

¿MARIPILY RIVERA TUVO ALGO QUE VER CON EL DISTANCIAMIENTO ENTRE RODRIGO ROMEH Y ARIADNA GUTIÉRREZ?

El mundo del entretenimiento no deja de sorprendernos, y esta vez Maripily Rivera está en el centro de un huracán de rumores. ¿Tuvo algo que ver con el distanciamiento entre Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez? La propia Maripily asegura que no, a pesar de los chismes que circulan sin freno por las redes sociales.

“Los fans a veces se meten a decir que la culpa la tuve yo o que si está con mi hijastra. No. La culpa ni la tuve yo ni nada que ver con mi hijastra porque a mi hijastra no le gusta Romeh,” aclaró en una entrevista con Pamela Noa. “Soy de Tierra, entonces son mis nenes. Hay mucha gente contenta por la situación que está sucediendo. No saben lo que está sucediendo, están hablando cosas de más y están sacando de proporción la situación. Es una relación disfuncional”.

Y aunque lamenta que sus compañeros del cuarto Tierra se hayan distanciado, Maripily contó que habló con ambos para aconsejarlos y tratar de ayudarlos.

“Pero hay que dejarlos que ellos se peleen, se reconcilien, caigan en tiempo, darles su espacio. Yo voy a estar ahí para los dos. En estos días yo hablé con Ariadna de lo más bien, le di mi consejo; también hablé con Romeh, le di su consejo. Ahora ellos dos deciden. No puedo meterme ahí. Mientras tanto yo sigo amando a los dos. Ahí voy a estar”, comentó Maripily.

Así que, por ahora, Maripily se mantiene firme en su posición de amiga neutral y consejera, dejando que Rodrigo y Ariadna resuelvan sus diferencias a su manera. ¿Será suficiente para calmar las aguas? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: en el mundo de la farándula, los rumores siempre encuentran la forma de volver.