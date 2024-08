El 28 de octubre de 2023, los seguidores de “Friends” lamentaban la repentina muerte de Matthew Perry a sus 54 años. De acuerdo con estudios forenses, el deceso de la estrella televisiva se produjo por efectos agudos de la ketamina, un anestésico del que se abusa por sus propiedades alucinógenas. Si bien, el vacío que dejó el actor aún duele, ¿sabías que varias personas estuvieron involucradas con su partida? Resulta que este grupo de individuos le proveyó indiscriminadamente la droga disociativa que finalmente acabó con él. En esta nota, te contamos quiénes fueron detenidos por el fallecimiento del histrión que dio vida a Chandler Bing en la icónica serie.

Cabe precisar que además de “Friends”, Perry actuó en otras producciones como “The West Wing”, “The Ron Clark Story”, “Studio 60 on the Sunset Strip”, “The Whole Nine Yards”, “Fools Rush In” y”The Good Wife”, por citar algunas. Otro dato importante para resaltar es que un año antes de su muerte, él publicó su autobiografía “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, en cuyas páginas habla sobre su lucha contra las adicciones.

La vez que el fallecido actor Matthew Perry apareció en la pantalla mientras el tenor italiano Andrea Bocelli y su hijo cantan durante un segmento in memoriam en el escenario durante la 96a edición anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, el 10 de marzo de 2024. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

LAS PERSONAS QUE FUERON DETENIDAS POR LA MUERTE DEL ACTOR MATTHEW PERRY

En una conferencia de prensa, el fiscal federal para el Distrito Central de California, Martín Estrada, dio a conocer cinco arrestos por la muerte de Matthew Perry, en Los Ángeles. Según dijo, se desenterró una “amplia red criminal subterránea”.

“Estos acusados se aprovecharon de los problemas de adicción del señor Perry para enriquecerse. Sabían que lo que estaban haciendo estaba mal y que ponía en un gran peligro a Perry, pero lo hicieron de todos modos”, manifestó este 15 de agosto de 2024. Ellos son:

Jasveen Sangha. Una mujer de 41 años a la que los fiscales llaman “La reina de la ketamina”. Ella fue acusada de tener una “casa de escondite” en North Hollywood, donde se halló drogas ilegales valorizadas en miles de dólares durante una intervención en marzo de 2024. Es sindicada de vender el lote de ketamina que resultó en la muerte de Perry. ¿De qué está acusada? De posesión con intención de distribuir metanfetamina y por distribución de ketamina, entre otros.

Una mujer de 41 años a la que los fiscales llaman “La reina de la ketamina”. Ella fue acusada de tener una “casa de escondite” en North Hollywood, donde se halló drogas ilegales valorizadas en miles de dólares durante una intervención en marzo de 2024. Es sindicada de vender el lote de ketamina que resultó en la muerte de Perry. ¿De qué está acusada? De posesión con intención de distribuir metanfetamina y por distribución de ketamina, entre otros. Salvador Plasencia. Conocido como “Dr. P.”. Él trabajó como médico en un centro de atención de urgencias. Cuando se reveló la muerte del histrión, se habría encargado de falsificar registros médicos y notas para legitimar su praxis con la estrella. ¿Qué cargos enfrenta? El de conspiración para distribuir ketamina.

Conocido como “Dr. P.”. Él trabajó como médico en un centro de atención de urgencias. Cuando se reveló la muerte del histrión, se habría encargado de falsificar registros médicos y notas para legitimar su praxis con la estrella. ¿Qué cargos enfrenta? El de conspiración para distribuir ketamina. Kenneth Iwamasa. Fue asistente de Matthew Perry. Tiene 59 años. Aceptó el cargo de conspiración para distribuir ketamina y causar la muerte, el 7 de agosto de 2024. Reconoció que sin tener formación médica inyectó la droga en varias ocasiones al actor. Él solamente se basó en las indicaciones que le daba Plasencia.

Fue asistente de Matthew Perry. Tiene 59 años. Aceptó el cargo de conspiración para distribuir ketamina y causar la muerte, el 7 de agosto de 2024. Reconoció que sin tener formación médica inyectó la droga en varias ocasiones al actor. Él solamente se basó en las indicaciones que le daba Plasencia. Eric Fleming. Amigo de la estrella de “Friends” y traficante de drogas callejero de 54 años. Se declaró culpable el 8 de agosto de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte. Reconoció que distribuyó la dosis de ketamina de Sangha, así como de 50 viales a Iwamasa.

Amigo de la estrella de “Friends” y traficante de drogas callejero de 54 años. Se declaró culpable el 8 de agosto de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte. Reconoció que distribuyó la dosis de ketamina de Sangha, así como de 50 viales a Iwamasa. Mark Chavez. Otro médico que reconoció haber vendido ketamina a Plasencia. Hizo declaraciones falsas a un distribuidor y usó una receta falsa para pastillas de ketamina con el nombre de un expaciente, publicó The Hollywood Reporter.

Actor Matthew Perry murió por los efectos de la ketamina, según reveló la autopsia (Foto: Chris Delmas / AFP)

¿CÓMO OPERABAN ESTAS CINCO PERSONAS?

Plasencia trabajaba con el Dr. Chavez para obtener ketamina, que era entregada a Iwamasa, quien se encargaba de inyectarle a Perry. Los tres trabajaron desde septiembre hasta el día del deceso del actor. De acuerdo con las autoridades, ellos le distribuyeron 20 viales de ketamina por US$55,000.

Asimismo, precisaron que durante dos semanas de octubre, Sangha habría vendido 50 frascos de ketamina por US$11,000. No sólo ello, ya que trabajó con Fleming e Iwamasa para distribuir la droga disociativa. Las investigaciones se iniciaron en mayo de 2024. Lo primero que se hizo fue rastrear la adquisición de la ketamina por parte de Perry.

En la conferencia de prensa también se dio a conocer que una dosis letal acabó con la vida del histrión estadounidense, toda vez que dicho anestésico le provocó sobreestimulación cardiovascular y depresión respiratoria.