Aunque ha dejado el mundo de las telenovelas desde 2019, Paty Navidad sí que sabe mantenerse vigente en el mundo del entretenimiento. Muestra de ello es su gran participación en la tercera edición de “La casa de los famosos”, donde quedó en segundo lugar, y ahora en “Top Chef VIP 3″, reality culinario en el que es una de las favoritas. Si bien, su vida siempre ha sido de interés del público, una interrogante que siempre ha rondado en la mente de la gente es ¿por qué nunca tuvo hijos? Si también buscas una respuesta, en los siguientes párrafos, te lo contamos.

Cabe mencionar que la actriz, modelo y cantante mexicana actualmente tiene 51 años y se ha convertido en una de las celebridades más queridas en su país no sólo por su trabajo en la pantalla chica, también por su forma de ser.

Con su forma de ser y carisma, la mexicana se ha ganado el cariño de la gente (Foto: Paty Navidad / Facebook)

EL MOTIVO POR EL QUE PATY NAVIDAD NO TIENE HIJOS

En 2016, la recordada villana de “La fea más bella” habló con Diario Basta para comentar el motivo por el que no es mamá. En la entrevista señaló que no tiene hijos porque le detectaron una enfermedad que le impedía ser madre.

“Tuve la prolactinoma, era un desorden hormonal que impide tener hijos y yo venía padeciendo esto desde hace muchos años, pero no me había dado cuenta porque nunca había buscado tener hijos”, contó.

Pese a que había dejado la medicación, la muerte de su hermana Itzel, en febrero de 2016, la llevó a la depresión y despertar el mal. “Ya me habían suspendido el medicamento, pero a raíz de esto que pasó en mi familia, pues se detonó nuevamente la enfermedad, que es hormonal y el estrés es detonante de ella, por eso es importante ponerle atención a la salud, porque el detonante fue el estrés”, señaló, de acuerdo con una publicación de El Diario NY.

Aunque atravesó duros momentos, está contenta por lo que ha vivido y experimentado, pues la ayudó a crecer.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés), la prolactinoma es un “tumor benigno de la hipófisis, conocido también como tumor hipofisario, que produce una hormona llamada prolactina. La hipófisis (o pituitaria), ubicada en la base del cerebro, es una glándula del tamaño de un guisante que controla la producción de muchas hormonas”.

Ella es un rostro conocido en las telenovelas, donde obtuvo diferentes papeles, incluyendo antagónicos (Foto: Paty Navidad / Instagram)

PATY NAVIDAD SEÑALÓ POR QUÉ NO QUIERE SER MADRE

En 2018, Paty Navidad reveló por qué no quería ser madre, esto luego de que un medio tergiversó sus declaraciones respecto al gran cariño que siente por su mascota Brunito.

“Me molesta que preguntan lo que ellos quieren y yo les contesto, y luego dicen que yo estoy harta de lo que dicen de cómo quiero a Brunito. Eso es mentira. Si les molesta a ellos, que pena, a mí me es totalmente indiferente que les moleste. Les agradezco mucho la nota, están en su derecho de que no les guste como yo cante, pero no hay necesidad de agredir. Aclaro, aún no tengo ningún disco nuevo y no he sido mamá aún porque así lo he decidido hasta hoy y no porque no pueda”, indicó en su perfil de Instagram.

Asimismo, detalló los motivos por los cuales la maternidad no están en sus planes. “Parece ser que no queremos entender que el ser madre es una cuestión de elección. No comprendo por qué el juzgar a las mujeres que decidimos no serlo y si quisiera, todavía puedo, pero no he querido, ¿cuesta tanto respetar eso? Me he cansado de repetir que no he sido mamá porque no he querido, no porque no pueda, eso no sé dónde lo inventan. Lo peor es que lo digo y lo digo y no queda claro”, se preguntó Navidad.

Con esto dejó claro que el tema hormonal que padeció hace años quedó atrás, por lo que su decisión de no tener hijos partía de ella, publicó People en español.

El encuentro de Paty Navidad con su pequeño Bruno emocionaron a todos los integrantes de la casa (Foto: Telemundo)