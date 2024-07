Cuando pensábamos que el drama se iba a acabar tras el final de la temporada 4 de “La casa de los famosos”, los exparticipantes nos demuestran que a veces la realidad supera a la ficción (o los reality shows). Las controversias han seguido a las estrellas de Telemundo y ahora involucran a Paulo Quevedo. Tras la separación con su esposa, empezaron a correr los rumores acerca de que el motivo de la ruptura fue Cristina Porta. ¿Es esto cierto? Aquí te lo explico.

A finales de junio de 2024, dejó a más de uno con la boca abierta al anunciar su ruptura con la exconductora de Telemundo Deportes, Rosina Grosso. Ambos llevaban juntos casi dos décadas.

Pese a que en agosto de 2021 se convirtieron en padres de Dylan y hasta hace dos meses los veíamos derrochando amor en la casa más famosa de la televisión, la ruptura parece ser irremediable.

Por ello, debido a la conexión que se vio en pantalla con la periodista española, Cristina Porta, muchos usuarios de redes sociales han empezado a especular que ella podría ser el verdadero motivo detrás de la separación.

Rosina Grosso es una presentadora de televisión, actriz y modelo argentina (Foto: rosinagrosso / Instagram)

¿PAULO QUEVEDO REALMENTE DEJÓ A SU ESPOSA POR CRISTINA PORTA?

Parece que los rumores sobre Paulo Quevedo dejando a su esposa por Cristina Porta son tan ciertos como un unicornio en el jardín de Buckingham. Según Cristina Porta, no hay romance que valga: “Somos amigos, él ahora tiene su cabeza en otra cosa, acaba de salir de su relación. Yo también estoy muy desubicada, entonces no hay más, de verdad, somos amigos”, confesó en “Pica y se extiende”.

Y ahí no acaba la telenovela. Carlos Adyan, sin perder la oportunidad de remover el caldero, le preguntó a Cristina si entre ellos había atracción. “Me gusta como persona y como amigo (...) Yo no voy a decir nunca, pero ahora mismo no. Somos amigos”, aclaró, dejando claro que la química es más de café que de pasión prohibida.

Por su parte, Paulo Quevedo no se quedó atrás y también juró por su honor de caballero: “Cristina y yo seguimos hablando. Somos amigos verdaderos. Lo que hubo entre nosotros fue una amistad bonita y genuina”, afirmó en una exclusiva con Telemundo.

Así que, por ahora, parece que los corazones están en modo amistad, ¡pero quién sabe qué depara el próximo episodio de esta saga de amores y amistades en “La Casa de los Famosos”!