El vestido blanco y el maquillaje de la novia son dos de los detalles que no pasan desapercibidos en una boda, más aún cuando es secreta y marca una nueva polémica en una relación tan mediática como la de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Los cantantes mexicanos se casaron la noche del 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en Amacuzac en Morelos, en una íntima ceremonia a la que solo asistieron 45 invitados entre familiares y personas muy cercanas. Una de las asistentes de honor fue Nadia Ferreira y su esposo Marc Anthony, así como toda la dinastía Aguilar. En esta nota te cuento lo que se conoce sobre el look de la joven de 20 años y la poderosa pista que lanzó su maquilladora oficial Ferggie Coll horas antes del enlace, confirmando así que algo muy importante estaba por suceder.

A pocas semanas de que él anunciara su separación de Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti y a solo dos meses de haber confirmado su romance, los artistas decidieron darse el sí, aunque todavía no se sabe si trató de un enlace civil o religioso.

Una de las asistentes, pero no como invitada sino como parte del staff que estuvo detrás de cada detalle de la novia, fue Ferggie Coll, make up artista venezolana que radica en Estados Unidos y que ya ha estado a cargo de los looks de la cantante para eventos como los Premios Lo Nuestro 2024 y los Latin Billboard.

La pista de Ferggie Coll antes de la boda de Ángela Aguilar

Como se sabe, la maquilladora radica en Estados Unidos y en su cuenta oficial en Instagram @byferggie mostró cómo era trasladada a una locación secreta en helicóptero. Aunque la historia fue borrada, quedaron evidencias en redes sociales de su paseo por México.

“Todavía no sé por qué mi cliente me trajo aquí jajaja. Vine preparado para cualquier glamour necesario. La ubicación también es un secreto”, escribió.

Luego también compartió en Instagram un video disfrutando de un tradicional café el miércoles 24 de julio. “Esta mañana, antes de dirigirme a mi lugar de trabajo, quería explorar un poco y vivir una experiencia local mexicana. Este tipo maneja su negocio de café en bicicleta, fue súper amable y el café estuvo increíble”.

Ferggie Coll documentó parte de su experiencia en México mientras llegaba a la locación secreta de la boda de Ángela Aguilar. (Foto: @byferggie / Instagram)

El maquillaje de Ángela Aguilar para su boda

Antes de contarte los detalles del trabajo de Ferggie Coll en el rostro de la heredera de la dinastía Aguilar, empecemos por el vestido de novia. Según imágenes difundidas en redes sociales y medios mexicanos se puede ver que combinaba elementos conservadores con la modernidad. Era ajustado al cuerpo para resaltar su figura, con mangas largas y cuello alto, con encaje y transparencias. Un profundo escote en la espalda llamó poderosamente la atención y también tenía cola larga de tul.

Pepe Aguilar llevó al altar a su hija Ángela en su boda con Christian Nodal (Foto: @LaPortadaAI1 / X)

Para el peinado se eligió un estilo wet look (tipo mojado) con una separación lateral que destacaba un mechón de cabello sobre la frente. Ahora sí, el maquillaje de Ángela Aguilar fue natural. Ferggie Coll optó por un ligero smokey eye en tonos tierra y un delineado de grosor medio para resaltar las facciones de la cantante de música regional mexicana. En general, la novia de 20 años optó por lo vintage; además, llevó los aretes de su abuela Flor Silvestre como símbolo de la dinastía a la que pertenece.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).