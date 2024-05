Conocido por cintas como “El día después de mañana”. “Brokeback Mountain” o “Jarhead”, además de su inclusión en el Universo Cinematográfico de Marvel como Mysterio, es indudable de que Jake Gyllenhaal es uno de los actores más cotizados de Marvel en la actualidad gracias a su versatilidad y gran capacidad. Sin embargo, ni su gran talento pudo evitar que estuviera muy cerca de arruinar una escena clave de “Zodiac” de David Fincher.

La historia se basa en los libros de Robeert Graysmith, que narran los crímenes del asesino del San Francisco Chronicle cuando este envió una carta al diario. En su papel, un Gyllenhaal conflictuado va contra el tiempo en la búsqueda de la verdad.

Además del actor, en el reparto lo acompañaron otras importantes figuras de la industria como Mark Ruffalo y Robert Downey Jr., ambos también compañeros en Marvel y con quienes presentó una obra oscura y compleja, pero alabada por su producción, que combino desde una paleta de colores sombría hasta una trama de suspenso y terror muy bien llevada por el artista.

Jake Gyllenhaal y Robert Downey Jr. en una escena de "Zodiac" (Foto: Paramount)

¿POR QUÉ MODIFICARON LAS MANOS DE JAKE GYLLENHAAL?

Entonces, ¿si es tan buena, por qué una toma casi arruina la historia? A eso se refirieron el director David Fincher y Jake Gyllenhaal en una conversación reciente con el New York Times, en la que revelaron secretos de sus propios estilos de trabajo e intenciones.

Durante las grabaciones, una escena se llegó a repetir hasta 70 veces hasta que la historia tuviese el resultado esperado por el director, además de buscar modificaciones si estéticamente no va acorde a su visión, eso incluye modificar las manos de un actor.

“Jake estaba en la posición poco envidiable de ser muy joven y tener a mucha gente compitiendo por su atención mientras trabajaba para alguien que no te permite tomarte un día libre”, reflexionó.

Por supuesto, su amplia experiencia como actor, que empezó desde sus primeros años, hizo que Gyllenhaal no considerara varios detalles que veteranos, y algunos obsesivos, si buscan en las cintas. “No creo que nunca le hubieran pedido que se concentrara en minucias y creo que estaba muy distraído”, añade.

Sin embargo, uno de los detalles más curiosos fue cuando el director reveló que se vio obligado a modificar de manera digital las manos del entonces joven actor, pues eran “muy poco peludas y bonitas”, lo cual habría disminuido la narrativa visual que buscaban conseguir.

Un simple detalle en las manos de Jake Gyllenhaal no encajaba en "Zodiac" (Foto: Paramount)

LOS ROCES DE DAVID FINCHER Y JAKE GYLLENHAAL

Aunque consiguieron crear una gran obra, la relación director y actor no iba muy bien, pues, según cuenta Finscher, la otra parte empezó a distraerse de sus obligaciones, pues se concentraba demasiado en los frutos de su participación en “Jarhead”, la cual era alabada por la crítica y podría colocarlo un paso por encima en su carrera.

“Había mucha gente susurrando que Jarhead iba a ser una película muy grande y le pondría en otra liga y cada fin de semana le llevaban al festival de cine de Santa Barbara y el de Palm Springs y el Catalania. Cuando aparecía en el trabajo, estaba disperso”, contó.

De hecho, el director destacó que se considera una persona comprensiva, pero la actitud del actor complicaba el rodaje y eso lo molestaba.

“La gente pasa por momentos difíciles todo el tiempo. Yo también. Así que intento ser compasivo. Pero son 400.000 dólares al día y puede que no tengas la oportunidad de volver y hacerlo otra vez”

De acuerdo con el actor, al finalizar el rodaje, Gyllenhaal se disculpó por su actitud y enfocarse en otros proyectos por encima del que se encontraban realizando, mientras que este le destacó que lo importante siempre es la historia que llevan a cabo.

“Le digo a los actores todo el tiempo: No voy a evitar la resaca. No voy a evitar que tu perro se esté muriendo. No voy a evitar que acabes de despedir a tu agente o tu agente te haya despedido”, sentenció.