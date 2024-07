Regresa el show más esperado por toda la audiencia, nos referimos a “La casa de los famosos México”, que en esta segunda temporada reúne a un nuevo grupo de participantes que darán de qué hablar; por tanto, la polémica está servida. Uno de los rostros que veremos por varias semanas es el de Adrián Marcelo, cuyo anuncio causó revuelo, aunque sus seguidores ya lo sabían porque semanas antes anunció su ingreso. “Estamos haciendo como la despedida del canal, necesito que me apoyen… es que [me] van a querer sacar”, señaló en su canal de YouTube.

Cabe precisar que el programa se estrena el 21 de julio de 2024 por Las Estrellas. En el Instagram del programa lanzaron una breve descripción sobre él: “Desde Monterrey para el mundo llega mi último habitante confirmado”.

1. DATOS PERSONALES DE ADRIÁN MARCELO

Nombre completo: Adrián Marcelo

Adrián Marcelo Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León, México

Monterrey, Nuevo León, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 6 de abril

6 de abril Año de nacimiento: 1990

1990 Instagram: @adrianmarcelo10

@adrianmarcelo10 YouTube: @adrianm10

2. ¿QUIÉN ES ADRIÁN MARCELO?

Adrián Marcelo es un conocido comediante, comentarista y conductor de televisión mexicano que ha formado parte de diversos programas.

Es muy activo en sus redes sociales (Foto: Adrián Marcelo / Instagram)

3. SIEMPRE QUISO FORMAR PARTE DEL MUNDO DEL ENTRETENIMIENTO

Desde que era pequeño, siempre quiso formar parte del mundo del entretenimiento, pues soñaba con hacer show que hicieron reír a la gente, pero su familia no apoyaba su idea.

4. ESTUDIÓ PSICOLOGÍA

Él estudió la carrera de Psicología en la Universidad Autónomo de Nuevo León, especializándose en el área laboral.

"Ni triste ni feliz, tampoco enojado, lo que me encuentro es cansado", escribió el 28 de mayo de 2024 (Foto: Adrián Marcelo / Instagram)

5. ¿CÓMO INGRESÓ A LA TELEVISIÓN?

Pese a tener una profesión, él persiguió su sueño y cuando se enteró que había un casting no lo dudó. Su forma de desenvolverse y no tener miedo a hacer el ridículo al hacer bromas captaron la atención, pero como padecía dislexia, pues no podía pronunciar la doble “r”, le pidieron que practicara hasta superarlo para que retorne; algo que sucedió y le dieron la oportunidad de trabajar en Multimedios Televisión.

6. CARRERA TELEVISIVA

Empezó su carrera en 2014, en el reality show “Mitad y mitad”, donde derrochó carisma, por lo que fue convocado para formar parte de “Acábatelo”, “SNSerio”, “Acábatelo”, “Vivalavi” y “Las Noches del Fútbol”. Tuvo su programa propio llamado “Adrián Marcelo presenta”, que fue un éxito; asimismo, condujo el programa radial “Radar D99″.

Aquí jugando póker (Foto: Adrián Marcelo / Instagram)

7. ENVUELTO EN VARIAS POLÉMICAS

En 2018, Adrián Marcelo fue despedido de “SNSerio”, luego de incomodar a Laura Zapata durante una entrevista. En aquella ocasión le señaló que si Juan Gabriel hubiese estado vivo, ella tendría que haber hecho el “Thalía Challenge”. La actriz no soportó y se fue en plena transmisión. Pese a la decisión del medio, al final no se ejecutado porque Enrique Mayagoita, con quien conducía, se solidarizó con él y anunció que también se iría si dejaban ir a su compañero.

En 2019, su nombre nuevamente estuvo en boca de todos después de comparar una mala jugada de fútbol con un feminicidio. “Un error prácticamente se podría considerar un feminicidio. La deja muerta ahí en el área” , indicó. Tras ello pidió disculpas.

, indicó. Tras ello pidió disculpas. En 2021, otra vez realizó un desatinado comentario sobre la muerte de un jovencito en Oaxaca a manos de un efectivo. A diferencia de las anteriores ocasiones en las que estuvo envuelto en la polémica, en esta ocasión se justificó, antes de lamentar lo señalado: “Lo digo sinceramente, sí es una broma, el tipo de broma que estoy acostumbrado a hacer. Soy humano, me puedo equivocar y en esta ocasión no cabe duda que lo hice” .

. En 2023, Adrián Marcelo desató la ira de varias personas al mostrarse orgulloso de su gordofobia. “Yo hoy sí me siento con la libertad de mandar a la verg* a una gorda que se me acerca, ¿sabes? Y la neta, lo haría contento. (…) Las gordas están nacas. Si hay algo en lo que vamos a estar de acuerdo es que las gordas están mal. Porque ahora salen en revistas y posando y de que talla extra. No, no, no. No hiciste nada para merecer una portada, ¡gorda! ¿Cuál es el mérito de comer sin parar? O sea, no hay disciplina. ¡No a las gordas!”, manifestó.

8. HACE STAND UP

Marcelo incursionó en el stand up comedy, donde da rienda suelta a su humor negro. Gracias a su desenvolvimiento y forma de ser, tiene miles de fanáticos. Ha hecho giras por México y Estados Unidos, ya sea solo o con Iván ‘la Mole’ en su proyecto “Hermanos de leche”.

9. ¿ADRIÁN MARCELO TIENE PAREJA?

Sí. Adrián Marcelo tiene pareja. Se trata de Karina Puente, con quien se casó. Ellos se conocieron en el reality show de Multimedios “Mitad y mitad”.