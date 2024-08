¡Estados Unidos por fin tiene a su Miss USA 2024! Tras una ceremonia cargada de emoción, llevada a cabo el pasado 4 de agosto, una bella joven de 22 años fue coronada como la reina del país norteamericano. Se trata de Alma Cooper, un nombre que ya llama la atención entre los curiosos y los amantes de los concursos de belleza. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría conocer los datos más importantes de su biografía. Por eso, te recomiendo seguir adelante con su lectura.

Vale precisar que el podio del Mis USA 2024 lo completaron: Macy Hudson (Miss Ohio, quinto lugar), Christell Foote (Miss Tennessee, cuarto lugar), Danika Christopherson (Miss Oklahoma, tercer lugar) y Connor Perry (Miss Kentucky, segundo lugar).

De esta manera, Alma Cooper fue coronada por Savannah Gankiewicz como la representante de Estados Unidos en el próximo certamen Miss Universo 2024.

1. ¿QUIÉN ES ALMA COOPER?

Alma Cooper es una oficial del ejército estadounidense que saltó a la fama tras ser proclamada como la Miss USA 2024 frente a otras 50 participantes.

2. FICHA DE DATOS DE ALMA COOPER

Nombre: Alma Cooper

Alma Cooper Edad: 22 años

22 años Títulos: Miss Michigan, Miss USA

Miss Michigan, Miss USA Estatura: 1,75 m

1,75 m Instagram: @alma.cooper

3. ALMA COOPER EN EL MISS USA 2024

Durante su participación en la final del certamen de belleza, Alma Cooper -inicialmente Miss Michigan- se mostró orgullosa de sus orígenes como hija de una trabajadora inmigrante, mujer afrolatina y, por supuesto, de su cargo como subteniente del Ejército.

“Como hija de una trabajadora inmigrante, orgullosa mujer afrolatina y oficial del ejército de Estados Unidos, estoy viviendo el sueño americano. Si hay algo que mi vida y mi madre me han enseñado, es que tus circunstancias nunca definen tu destino: puedes hacer accesible el éxito exigiéndote excelencia”, expresó.

Cabe resaltar que la ceremonia inició con una eliminación, reduciendo el grupo inicial de 51 concursantes a 20, basándose en las puntuaciones en el concurso preliminar. Más tarde, un desfile de trajes de baño redujo aún más el número de participantes a 10, antes del desfile de trajes de noche.

4. ¿QUÉ ESTUDIÓ ALMA COOPER?

Alma Cooper se graduó con honores de la Academia Militar de los Estados Unidos, tras presentar una tesis de investigación de pregrado sobre el índice de masa corporal y sus implicaciones en los objetivos de reclutamiento del Ejército.

Eventualmente, inició una maestría en Estadística (especialización en Ciencia de Datos) de la Universidad Stanford y desarrolló sus habilidades de liderazgo como becaria Knight-Hennessy.

5. ¿QUÉ DIJO ALMA COOPER TRAS CORONARSE COMO MISS USA 2024?

En una entrevista concedida a Fox News, Alma Cooper expresó su sorpresa al haber sido seleccionada como Miss USA 2024: “Recuerdo cuando era una niña y veía ese momento una y otra vez todos los años, para una mujer afortunada cada año, y saber que yo era una de esas personas que estaban allí de pie... ya era un sueño hecho realidad. Pero luego, ganar, simplemente no puedo ni creerlo”.

Además, recordó a las personas que la apoyaron durante este recorrido: “Simplemente pensé en mi familia y en los valores en los que me criaron mientras crecía y en lo mucho que eso significó para mí y en todo el tiempo que me llevó llegar a este punto (...) Estoy muy agradecida. No puedo expresar lo suficiente mi gratitud por este momento, por las personas que me han ayudado en momentos en los que he estado en valles y por estar en esta montaña junto a tantas otras mujeres increíbles. Quiero decir que esto es increíble”.

6. ALMA COOPER ES LA TERCERA MISS USA EN EL 2024

Alma Cooper se convirtió en la tercera persona en ostentar el título de Miss USA en el 2024 tras la sorpresiva renuncia de la ganadora del 2023.

Resulta que, en mayo, Noelia Voigt abandonó el puesto en medio de circunstancias controvertidas. Y, por lo tanto, la primera finalista Savannah Gankiewicz asumió ese rol de inmediato.

7. FOTOS DE ALMA COOPER

Alma Cooper postuló como la representante de Michigan en la competencia para ser la Miss USA 2024 (Foto: @alma.cooper / Instagram)

Alma Cooper es una subteniente del ejército estadounidense (Foto: @alma.cooper / Instagram)

Alma Cooper con el traje alegórico con el que participó en la competencia como Miss USA 2024 (Foto: @alma.cooper / Instagram)