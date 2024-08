Daniela solamente quería ver feliz a su hijo en el día de su cumpleaños; sin embargo, esa alegría se transformó de un momento a otro en tristeza por la muerte de su pequeño y la de otros dos menores. Esta es la trama de “Accidente”, la serie que ha dejado con la piel de gallina a los espectadores, quienes pueden sentir el dolor de los padres que fueron afectados. El papel de esta madre es interpretado por Ana Claudia Talancón. ¿Sabes quién es ella? En esta nota, te contamos datos que debes saber de la actriz.

En el drama, ella es la esposa de Emiliano, quien organiza una gran fiesta por su nene; aunque todo era diversión, la tragedia rondó ese día cuando un viento muy fuerte elevó el juego inflable en el que estaban varios niños. Tras la ocurrido, la mujer quedó totalmente devastada, al punto de dejar a un lado a su otra hija, quien siente su indiferencia.

En "Accidente", Daniela sufriendo por la tragedia el día del cumpleaños de su pequeño. Aquí al lado d e su otra hija (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE ANA CLAUDIA TALANCÓN

Nombre completo: Ana Claudia Talancón

Ana Claudia Talancón Lugar de nacimiento: Cancún, Quintana Roo, México

Cancún, Quintana Roo, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 1 de mayo

1 de mayo Año de nacimiento: 1980

1980 Edad: 44 años

44 años Instagram: @latalancon

2. ¿QUIÉN ES ANA CLAUDIA TALANCÓN?

Ana Claudia Talancón es una actriz y presentadora mexicana de cine y televisión. Es conocida internacionalmente por su participación en la película “El crimen del padre Amaro”. En total, actuó en más de 40 producciones.

Ella es una de las protagonistas de "Accidente" (Foto: Ana Claudia Talancón / Instagram)

3. SU BISABUELO ES UN CONOCIDO CANTANTE

Ella es bisnieta de Alfonso Ortiz Tirado, un cantante tenor que destacó interpretando para filmes durante la Época de Oro del cine mexicano. De él heredó su amor por el arte; en este caso, el mundo de la actuación.

4. DEBUT Y CARRERA TELEVISIVA

En televisión, debutó en 1997 con “Al norte del corazón”, telenovela en la que dio vida a la protagonista cuando era jovencita. Luego le siguieron las siguientes producciones: “Señora” (1998), “Amor latino” (2000), “Terminales” (2008), “Soy tu fan” (2010-2012), “Covert Affairs” (2012), “Palabra de ladrón” (2014), “El recluso” (2018), “De brutas, nada” (2020), “Se llamaba Pedro Infante” (2023), entre otros títulos.

El look el día que fue entrevistada por Yordi Rosado en junio de 2024 (Foto: Ana Claudia Talancón / Instagram)

5. TAMBIÉN HIZO CINE

Entre las películas que hizo están: “El cometa” (1999), “Matando Cabos” (2004), “Contracorriente” (2006), “El amor en los tiempos del cólera” (2007), “El sueño de Iván” (2011), “American Corious” (2018), “Como caído del cielo” (2019), “Matando Cabos 2″ (2021), “Soy tu fan: La película” (2022), “Viaje todo robado” (2023) y muchas más.

6. PREMIOS QUE HA GANADO

En 2003, ganó el Premio ACE en la categoría Mejor Actriz-Cine por “El crimen del padre Amaro”.

En 2006, ganó Jury Prize en la categoría Mejor actriz de reparto por “The Virgin of Juárez”.

En 2009, ganó en el Premio Canacine a la Mejor actriz de cine por “Arráncame la vida”.

En 2009, ganó el Premio Bravo a la Mejor actriz de cine por “Arráncame la vida”.

En varias ocasiones, la actriz se ha mostrado muy natural en sus redes sociales (Foto: Ana Claudia Talancón / Instagram)

7. INTENTÓ SER MAMÁ, PERO PERDIÓ UN BEBÉ

En una entrevista con Yordi Rosado, Ana Claudia Talancón contó que intentó convertirse en madre mediante un tratamiento In vitro. “Fue un proceso súper difícil, fue un proceso de tres años, súper duro y emocional, una montaña rusa de emociones, yo me tenía que inyectar sola, tenía que ir al doctor, no tenía pareja, me tocó escoger el esperma que quería utilizar de un banco de esperma, lo eliges como a la carta”, señaló, pero este no resultó.

Sin embargo, tiempo después logró quedar embarazada de forma natural, pero perdió a su bebé los dos primeros meses de gestación, algo que la marcó mucho; es más, su entonces pareja también se alejó de ella: “Fue un proceso durísimo, a parte esta persona no se portó bien conmigo cuando apenas pasó esto. Fue horrible, la verdad, me dolió mucho, son cosas que he trabajado en terapia muchísimo y que me han costado mucho trabajo”.

8. ¿ANA CLAUDIA TALANCÓN TIENE PAREJA?

Actualmente, el corazón de Ana Claudia Talancón está solo. Ella disfruta de su vida y los proyectos en los que participa.

"Estoy logrando meditar mínimo 2 veces al día 20 minutos y me siento que floto", escribió en julio de 2021 (Foto: Ana Claudia Talancón / Instagram)