“Top Chef VIP” se ha convertido en uno de los programas más populares de Telemundo, cautivando a la audiencia con su emocionante dinámica. Este reality show, que pone a prueba las habilidades culinarias de un grupo de celebridades, ha sido un éxito rotundo desde su inicio. Y uno de los jueces destacados en las últimas dos temporadas es el renombrado chef mexicano, Antonio de Livier. Si deseas adentrarte en el mundo de este talentoso chef y conocer más sobre su papel en el programa, estás en el lugar indicado.

Acompañándolo en esta edición están Belén Alonso e Inés “Chef Tita” Paéz. Además, el programa es conducido por la talentosa actriz colombiana Carmen Villalobos, quien añade su carisma y encanto a la dinámica del programa.

En la emocionante tercera temporada, el elenco de “Top Chef VIP” cuenta con la participación de figuras destacadas como El Puma, Alicia Machado, Daniela Castro, entre otros, lo que promete aún más emoción y diversión culinaria.

En la temporada 3, los jueces de "Top Chef VIP" serán los chefs Toño, Belén y Tita (Foto: Telemundo)

1. ¿QUIÉN ES ANTONIO DE LIVIER?

Antonio de Livier, más reconocido como el aclamado Chef Toño, no es solo un nombre, sino una leyenda culinaria. Originario de Mexicali, México, este talentoso chef ha conquistado los corazones y los paladares de todo el país con su genio gastronómico.

Conocido por sus creaciones innovadoras y su pasión por la cocina mexicana, Chef Toño ha recibido el prestigioso Five Star Diamond Award, un testimonio de su excelencia culinaria en restaurantes como LaFrida y Fellinis.

2. DATOS DE ANTONIO DE LIVIER

Nombre: Antonio De Livier

Antonio De Livier Lugar de nacimiento: Mexicali, Baja California, México

Mexicali, Baja California, México Instagram: @delivier

Esposa: Laura Reyes

Laura Reyes Hijos: 3

En su cuenta de Instagram, Antonio De Livier comparte algunos de los platillos que prepara (Foto: Antonio De Livier / Instagram)

3. COMENZÓ SU CARRERA EN ESTADOS UNIDOS

Su viaje culinario comenzó en Boston, Massachusetts, donde labró los cimientos de su carrera de 1995 a 2005 en una variedad de restaurantes. Pero fue al regresar a México cuando Antonio de Livier forjó su camino hacia la grandeza gastronómica.

Integrándose al prestigioso hotel Pueblo Bonito Resorts, se convirtió en el chef del aclamado restaurante LaFrida, ubicado en el paradisíaco Cabo San Lucas. Desde entonces, su pasión por la cocina mexicana ha sido su brújula.

4. LOS RESTAURANTES DE ANTONIO DE LIVIER

Los restaurantes de Antonio de Livier son verdaderas joyas gastronómicas que deleitan a los paladares más exigentes. Como propietario de La Panga del Impostor, La ½ Corriente + Ahumadora Rosarito y Puerco Nuevo, ha sabido conquistar los corazones de los comensales con una exquisita combinación de sabores y un ambiente inigualable. Pero su creatividad no se detiene ahí.

Como el genio culinario que es, Antonio de Livier ha dado vida a Birriamen, una fusión audaz entre la tradicional cocina mexicana y el exótico ramen japonés.

5. ANTONIO DE LIVIER ESCRIBIÓ UN LIBRO

En 2008, Antonio de Livier dejó su huella en el mundo culinario con la publicación de su libro “Let’s Cook. Cooking with Antonio de Livier at La Frida Restaurant”.

Este libro no solo revela los secretos detrás de sus exquisitas creaciones en el restaurante La Frida, sino que también ofrece una ventana a su pasión por la cocina y su enfoque único hacia los ingredientes y las técnicas culinarias.

6. ANTONIO DE LIVIER YA TIENE EXPERIENCIA EN LA TELEVISIÓN

Antonio de Livier ha dedicado una gran parte de su carrera como chef celebridad a la televisión, colaborando con importantes redes como Food Network, TV Azteca, Discovery, Warner y actualmente Telemundo. Su presencia en la pantalla ha permitido que su talento culinario llegue a un público aún más amplio.

7. ¿ANTONIO DE LIVIER ESTÁ CASADO?

¡Sí, Antonio de Livier está casado! El chef ha encontrado la felicidad en una hermosa familia junto a Laura Reyes, con quien comparte el amor y la crianza de tres adorables hijos.

En una emotiva publicación en su perfil de Instagram, compartió: “Prometí que no habría nadie que me hiciera enamorarme tanto como para casarme y llegó a mi vida esta hermosura y me hizo tragarme mis palabras. Desde entonces he vivido una historia llena de dicha, logros, aprendizaje, superación y lo más importante una familia mía de mí”.

Sus hijos, Patricio, Jonas y Lorenzo, son la alegría de su hogar y el vínculo que fortalece su unión familiar.

8. FOTOS DE ANTONIO DE LIVIER