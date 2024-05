Brooke Shields es un ícono de Hollywood, aunque puede que generaciones más jóvenes no la reconozcan luego de su aparición en “La madre de la novia” (” Mother of the Bride” en inglés). Por ello, aquí te cuento todo lo que debes saber sobre la actriz estadounidense, desde sus inicios en el mundo del entretenimiento, hasta su vida personal.

En la película de Netflix que se estrenó el 9 de mayo de 2024, Shields interpreta a Lana, la protagonista que se reencuentra con el exnovio que le rompió el corazón en medio de la intensa boda de su hija, interpretada por Miranda Cosgrove.

Aunque ha vuelto ser el centro de atención con este estreno, tiene una amplia carrera que empezó incluso en sus primeros meses de vida.

1. ¿QUIÉN ES BROOKE SHIELDS?

Brooke Shields es una actriz, modelo y autora estadounidense. Nació el 31 de mayo de 1965 en Nueva York. Es hija de la actriz y modelo Teri Shields (de soltera Schmon) y el empresario Francis Alexander Shields.

Shields saltó a la fama en la década de 1970 como modelo infantil, y su carrera despegó con su papel protagónico en la película “La laguna azul” (“The Blue Lagoon”) en 1980, donde interpretó a una joven naufragada en una isla desierta.

2. DATOS DE BROOKE SHIELDS

Nombre completo: Brooke Christa Shields

Brooke Christa Shields Cumpleaños: 31 de mayo

31 de mayo Año de nacimiento: 1965

1965 Edad: 58 años

58 años Lugar de nacimiento: Nueva York, Estados Unidos.

Nueva York, Estados Unidos. Parejas: Andre Agassi(1997-1999) y Chris Henchy (2001- presente)

Andre Agassi(1997-1999) y Chris Henchy (2001- presente) Hijos: 2

2 Instagram: @brookeshields

3. BROOKE SHIELDS EMPEZÓ EN EL MODELAJE DESDE PEQUEÑA

Desde una edad temprana, el destino de Brooke Shields estaba ligado al mundo de la moda. Con tan solo 11 meses, en 1966, Shields dio sus primeros pasos en la industria del modelaje, marcando el inicio de una carrera que la llevaría a la fama y el reconocimiento mundial.

4. EL POLÉMICO ROL DE BROOKE SHIELDS EN PRETTY BABY

El papel de Brooke Shields en “Pretty Baby” (1978) fue sin duda uno de los más polémicos de su carrera. En esta película, dirigida por Louis Malle, Shields interpreta a Violet, una niña que crece en un burdel en Nueva Orleans a principios del siglo XX.

Brooke Shields en su rol como una prostituta menor de edad en "Pretty Baby" (Foto: Paramount Pictures)

La controversia radica en el hecho de que Shields, que tenía solo 12 años en el momento del rodaje, representó escenas y temas muy maduros y explícitos, incluyendo desnudos y situaciones de índole sexual, como un beso en pantalla con Keith Carradine, de entonces de 27 años.

Estas representaciones generaron una intensa controversia en torno a la explotación infantil en la industria del entretenimiento y provocaron un debate sobre los límites éticos en la representación de la sexualidad y la infancia en el cine.

Incluso fue el centro de su reciente documental de 2023 con Hulu, donde la actriz habló sobre cómo se le sexualizó desde pequeña y fue explotada por su madre.

“No sé por qué pensó que todo estaba bien”, dijo en la serie.

5. BROOKE SHIELDS ESTUDIÓ EN PRINCETON

La trayectoria de Brooke Shields no se limita al mundo del entretenimiento; también ha demostrado su dedicación al aprendizaje académico.

En 1983, Shields suspendió su carrera de modelo para embarcarse en una nueva aventura educativa en la Universidad de Princeton. Allí, se sumergió en el mundo del conocimiento y la excelencia académica, y posteriormente se graduó con una licenciatura en lenguas romances.

6. LA CARRERA DE BROOKE SHIELDS

La carrera de Brooke Shields es un testimonio de su versatilidad y longevidad en la industria del entretenimiento. Después de un inicio impresionante en el modelaje y el cine en la década de 1980, Shields continuó su trayectoria en la década de 1990, regresando a la actuación con papeles menores en películas.

A lo largo de los años, ha dejado su huella en cine, televisión y teatro, participando en una amplia variedad de proyectos. Desde su papel en “Endless Love” hasta sus apariciones en “Suddenly Susan” y “Lipstick Jungle”, Shields ha demostrado su talento y versatilidad en una amplia gama de géneros y formatos.

Además de sus roles en películas y programas de televisión, Shields también ha hecho apariciones especiales en populares series como “Friends”, “Two and a Half Men” y “Hannah Montana”, donde interpretó el papel de la madre de Miley.

Brooke Shields como la mamá de Miley Stuart en "Hannah Montana" (Foto: Brooke Shields / Instagram)

7. ¿BROOKE SHIELDS ESTÁ CASADA?

Brooke Shields está casada con el escritor de televisión, Chris Henchy, desde el 2001.

Brooke Shields y Chris Henchy están casados desde el 2001 (Foto: Brooke Shields / Instagram)

Sin embargo, este no fue su primer matrimonio, ya que la actriz estuvo casada con el tenista Andre Agassi por dos años, antes de su divorcio en 1999.

8. ¿BROOKE SHIELDS TIENE HIJOS?

Brooke Shields tiene dos hijas con Chris Henchy: Rowan Francis Henchy, quien nació el 15 de mayo de 2003, y Grier Hammond Henchy, quien llegó en el 2006.

9. FOTOS DE BROOKE SHIELDS