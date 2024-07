La secuela de “Yo soy Betty, la fea”, ahora titulada “Betty la fea: La historia continúa”, atrapó a la audiencia que estaba ansiosa por conocer qué había pasado con los protagonistas, a quienes dejamos muy felices hace más de 20 años, tiempo en el que el amor no fue suficiente, pues las cosas se tornaron complicadas hasta el punto de que nuestra querida Beatriz quiera el divorcio. ¿Qué pasó? Mientras vemos la difícil situación que atraviesa el matrimonio, también se presentan otras tramas con los recordados personajes que retornaron, pero también con la llegada de nuevos rostros como el de Carlos ‘Pity’ Camacho, que hace de Pascual en la telenovela colombiana. Si no sabes mucho sobre él, no te preocupes que en esta nota te damos varios datos.

Cabe precisar que la serie aterrizó a Amazon Prime Video, el pasado 19 de julio, la cual espera tener el mismo éxito de su predecesora que se emitió hace más de dos décadas, pues no sólo triunfó en el país cafetero, también a nivel internacional, tanto así que fue transmitida en más de 180 naciones, doblada a 25 idiomas y tuvo al menos unas 28 adaptaciones alrededor del mundo.

Carlos Camacho está en el elenco de Betty la fea: La historia continúa" que se estrenó el 19 de julio de 2024 (Foto: Amazon Prime Video)

1. DATOS PERSONALES DE CARLOS CAMACHO

Nombre completo: Carlos Humberto ‘Pity’ Camacho Rodríguez

Carlos Humberto ‘Pity’ Camacho Rodríguez Más conocido como: Pity Camacho

Pity Camacho Lugar de nacimiento: Cali, Valle del Cauca, Colombia

Cali, Valle del Cauca, Colombia Nacionalidad: Colombia

Colombia Cumpleaños: 9 de junio

9 de junio Año de nacimiento: 1971

1971 Instagram: @pitycamachor

2. ¿QUIÉN ES CARLOS ‘PITY’ CAMACHO?

Carlos ‘Pity’ Camacho es un actor colombiano que ha hecho cine y televisión llegando a grabar más de cuarenta producciones.

"¡Ahora sí! Escalando y sin mirar atrás", escribió en junio de 2019 (Foto: Carlos ‘Pity’ Camacho / Instagram)

3. ESTUDIÓ UNA CARRERA UNIVERSITARIA

Cuando creció decidió estudiar Comunicaciones en la Pontificia Universidad Javeriana; es más, obtuvo una maestría en Producción de televisión.

4. DEBUT Y CARRERA ACTORAL

Pity hizo su debut actoral a los 13 años para televisión, y aunque fue un papel pequeño, él sintió atracción por el mundo de la actuación, algo que desarrolló varias años después, pues a los 22 años participa de “Géminis”. Luego le siguieron muchos título más como: “Prisioneros del amor”, “La niña de mis ojos”, “Casados con hijos”, “La viuda de Blanco”, “El cartel de los sapos 2″, “Garzón vive”, “El Man es Germán”, “El general Naranjo” y “La influencer” en televisión; mientras que en cine fueron: “Lotería”, “Crimen con vista al mar” y “Secreto de confesión”.

Una fotografía de cuando participó en "Prisioneros de amor" (Foto: Carlos ‘Pity’ Camacho / Instagram)

5. SU CARRERA CONTINUÓ EN ESTADOS UNIDOS

El año 2005 decide mudarse a Estados Unidos, donde trabajó para producciones de Telemundo, así como series venezolanas. En 2008, formó parte del elenco de la película estadounidense Towards Darkness (“Hacia la oscuridad”, en español) con el papel de Roberto Sánchez -El lobo.

6. FORMÓ PARTE DE UN REALITY

En 2021, incursionó en el mundo de los realities, ese año lo hizo en “MasterChef Celebrity Colombia 3″, convirtiéndose en el eliminado número 15, por lo que demostró que estaba preparado para la cocina.

Carlos 'Pity´Camacho durante MasterChef Celebrity Colombia 3 (Foto: Telemundo)

7. PREMIO QUE HA GANADO

En 2021, obtuvo un galardón en Premios India Catalina en la categoría Mejor actor de reparto por la telenovela “Pa’ quererte”.

8. ¿CARLOS ‘PITY’ CAMACHO TIENE PAREJA?

Sí, Carlos ‘Pity’ Camacho tiene pareja. Se trata de la también actriz Paula Barreto, a quien conoció en “Pa’ quererte”. Tiene una relación reservada, pero dejan notar a sus seguidores de redes sociales que disfrutan de los viajes.

9. ÉL ESTUVO CASADO HACE AÑOS

Algo que pocos sabían es que Camacho estuvo casado. Cuando le preguntaron en una entrevista del programa “La sala de Laura Acuña” el motivo por el que no se había llegado al altar, él reveló que sí lo había hecho. Su unión se dio cuando fue a radicar a Estados Unidos, donde conoció a Eliana, una mujer griega, de la que se divorció siete años después. “[Ella era] espectacular, amorosa, un ser humano increíble. Somos muy muy amigos y seguramente seremos amigos hasta el último día de nuestras vidas. Nos apoyaremos y nos ayudaremos”, mencionó el 7 de agosto de 2022.

10. ¿PITY CAMACHO TIENE HIJOS?

No. Pity no tiene hijos. En algunas fotos que sube a sus redes sociales compartiendo sobre su vida privada, presenta a algunos de sus sobrinos, a quienes ama adora, tal como lo describe.