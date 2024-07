A sus cortos 23 años, Gala Montes ya es una figura reconocida en el mundo de la actuación y eso que aún tiene una gran carrera por delante. Su éxito a temprana edad se debe mucho a que empezó a trabajar en los 6 años como extra de películas o en comerciales de televisión. Desde ese entonces, ella fue creciendo, tanto físicamente, como profesionalmente y durante todo ese tiempo estuvo acompañada de su madre, Crista Montes.

Durante 18 años de carrera, Crista fue la mánager de la pequeña actriz y su principal fortaleza y apoyo y no es para menos, ya que son madre e hija con una enorme conexión. Sin embargo, en julio de 2024 ha explotado una enorme bomba por unas declaraciones públicas que hizo ella, acusando a la actriz de haberla despedido de su “puesto de trabajo” y de correrla de su vida por influencia de terceras personas.

Gala no se quedaría callada y contó su versión de los hechos, que ha destapado una serie de acusaciones en contra de su madre, creando todo un culebrón mediático que ha causado asombro en la palestra del espectáculo mexicano. Es por ello que muchos se preguntan quién es esa señora y qué es lo que ha dicho, así que ahora repasaremos algo de información sobre ella y qué está sucediendo.

Crista Montes en uno de sus tantos viajes al lado de su hija Gala (Foto: Crista Montes)

1. ¿QUIÉN ES CRISTA MONTES?

En términos públicos, Crista Montes es la mamá de la actriz Gala Montes y su exmánager, quien estuvo por 18 años a la dirección de su carrera y consiguiéndole oportunidades en la actuación. Nació un 15 de marzo de 1969, por lo que en la actualidad tiene 55 años. No se sabe si tuvo estudios, pues toda su vida se encargó de criar a sus dos hijas y apoyar a Gala.

2. CRIÓ SOLA A SUS HIJAS

De acuerdo con unas entrevistas que Gala Montes dio en el pasado, se conoció que sus padres se separaron en el 2004, cuando ella solo tenía 4 añitos. La actriz también aseguró que su papá las abandonó y nunca vio por ellas, así que Crista estuvo a cargo de todo. Lo que sí es preciso manifestar es que la señora sustentaba a sus hijas y a ella misma con el sueldo de actriz de Gala. Respecto al progenitor, con el tiempo apareció y crearon un vínculo con las jóvenes.

Crista Montes en un momento de ensueño paseando por las calles de Marruecos junto a su hija Gala (Foto: Crista Montes / Instagram)

3. ¿CÓMO FUE SU ETAPA DE MÁNAGER?

La mamá de Gala Montes aseguró que, desde que ella tenía 6 años, comenzó a conseguirle trabajos en la actuación. Esto fue casi una rutina durante 18 años, pero también tenía que lidiar con otras cosas, como la crianza de su hija mayor, quien empezó a sentir celos creyendo que solo se preocupaba en la ahora talentosa artista de 23 años. Finalmente, su vínculo laboral —y familiar— terminó en octubre de 2023.

4. ¿A QUÉ SE DEDICA CRISTA MONTES?

Luego de separarse de su hija, Crista Montes tomó la decisión de irse a vivir a Zumpango, donde tiene familiares y la vida es un poco más tranquila y económica. En esa localidad, se ha convertido en una empresaria, pues ha abierto una pequeña cafetería que espera sacar adelante conforme avanza el tiempo y así poder generar ingresos.

“Decidí venir a Zumpango, porque acá está mi hermana. Mi cuñado me consiguió un ranchito para vivir. Siempre me ha gustado tener animales. Me vine acá porque es más barato y por salud”, comentó la madre de Gala Montes a la revista TVNotas.

5. ¿CÓMO SE DESATÓ LA POLÉMICA ENTRE GALA MONTES Y SU MAMÁ?

La revista TVNotas contactó con Crista Montes y le hizo una entrevista, en la que dio a conocer muchos detalles acerca de su alejamiento de Gala, los cuales nadie conocía, pues no habían salido a la luz hasta ese entonces. De acuerdo con sus palabras, la actriz decidió arrancarla de su vida en octubre del 2023, siendo un golpe muy duro para ella.

Además, considera que la psicóloga de la actriz tiene mucho que ver en este aspecto, pues asegura que podría estar influencia. Así mismo, piensa que un viaje y un novio también fueron determinantes para que ella tome ese paso.

“Antes de entrar a La isla, Gala empezó a ir con una psicóloga. A partir de ahí cambió. En el viaje que hizo a Canadá hubo un novio que influyó en ella. Él vino a México, pero Gala no renunciaría a su carrera por una pareja. También creo que influyó su participación en La isla. Sigo en contacto con ella, pero estamos distanciadas. Los hijos crecen, pero Gala no es tan intrépida como parece. Era muy apegada a mí”, aseguró.

Gala Montes tomándose una selfie junto a su mamá (Foto: Crista Montes / Instagram)

6. GALA MONTES RESPONDIÓ A LAS DECLARACIONES DE SU MADRE

Tras haber leído la entrevista a su mamá, la actriz Gala Montes salió con todo públicamente a responderle y no se guardó absolutamente nada, lo que ha provocado que este lío crezca muchísimo más, como si se tratara de una bola de nieve cayendo por un nevado. Según ella, su madre es la causante de que ella sufra de ansiedad y depresión. Incluso, afirma que se quiere matar.

“Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, que yo tenga ansiedad, Me molesta que ella se haga la víctima cuando aquí la víctima soy yo; Mi mamá está loca, de verdad, mi mamá tiene problemas. Porque no se hicieron las cosas porque ella quería quedarse con mi dinero. Lleva extorsionándome ocho meses, pero llega un momento que yo digo: se acabó. Estoy hasta aquí, tengo depresión, me quiero matar. Quiero vivir mi vida y la quiero vivir lejos de ti”, dijo entre lágrimas en un video que compartió en redes sociales.

7. GALA MONTES REVELA QUE ES BISEXUAL

En medio de sus declaraciones y lágrimas, Gala Montes reveló que es bisexual y que su mamá la denigraba por eso, ya que no estaba de acuerdo con que ella disfrute de su sexualidad como le da la gana, incluso la calificó de homofóbica, algo que no aguantaría.

“Mi mamá piensa que la psicóloga es la que está en contra de ella y yo digo ¿tú crees que me voy a juntar con una psicóloga para que me aconseje?, ¿qué beneficio tendría mi psicóloga? ¿Mi novio? ¿De qué hablas? Ni te topan, tienes enemigos imaginarios. Soy yo, es mi cabeza. Porque eso es lo que hace un narcisista, te desestabiliza, hace que se te baje la autoestima hasta los suelos. Y ya, yo simplemente no quise seguir ahí, yo no quise estar con una persona que me hiciera la ley del hielo, que me manipulara, que me amenazara, que me hiciera llevarme mal con mi hermana, que fuera homofóbica. Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces esa también es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de mi casa porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera. Y mamá tienes dos hijas muy inteligentes, muy bisexuales, por cierto las dos. Y vamos a seguir viviendo nuestra vida y vamos a seguir trabajando duro y nada ni nadie me va a detener”, sostuvo.

8. CRISTA MONTES CONTRAATACA

Tras la respuesta de la actriz, Crista Montes volvió a declarar públicamente, acusando a su hija de tener reacciones violentas en su contra, por lo que sentía que no debía seguir a su lado como mánager. Al menos, esa es su versión de los hechos, mientras que la artista de 23 años tiene la suya. “En efecto, me paré y le dije ‘hasta aquí llegaste’. Imagínense, me avienta un plato a sus 23 años. Estoy comiendo y me sorraja el plato de cereal. Y dice que la violenta soy yo”, aseguró.

