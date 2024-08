Desde que arrancó la competencia del reality “La isla: Desafío extremo” de Telemundo, Chuy Almada destaca como uno de los favoritos de gran parte del público gracias a su participación previa en este tipo de programas. Así, su vida personal ha llamado la atención de la audiencia y, entre otros temas, muchos quieren conocer a su esposa Diana Avilés. Si es tu caso, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, te presento los principales datos de la biografía de la joven.

Vale precisar que el reality de Telemundo reúne a un grupo de celebridades, enfrentándolos en diversos retos de supervivencia, físicos y mentales.

De esta manera, como integrantes de los equipos Los Águilas, Los Tiburones y Las Panteras, cada uno de ellos debe luchar por llevarse el premio de 200 mil dólares.

1. ¿QUIÉN ES DIANA AVILÉS?

Diana Avilés es una entrenadora fitness y personalidad de las redes sociales mexicana que se describe a sí misma como “La mamá de los toritos”. Ella suele compartir rutinas de ejercicios funcionales, de fuerza y agilidad en sus plataformas digitales.

2. FICHA DE DATOS DE DIANA AVILÉS

Nombre: Diana Avilés

Instagram: @dianaavilesf

YouTube: @dianaavilesf

Pareja: Jesús Almada

Hijos: 1

3. ¿CÓMO SE CONOCIERON DIANA AVILÉS Y CHUY ALMADA?

En una entrevista concedida al show “Al Rojo Vivo”, Diana contó que conoció a su esposo a través de las redes sociales, dado que Chuy Almada se hizo muy famoso debido a su proyecto Boxeo Mexicano Boxing Gym.

“Él siempre ha sido una persona muy popular. A mí siempre me encanto, me parecía guapísimo. Nos seguíamos por las redes sociales. Un día él me habló y me invitó a salir, desde ahí creo que nunca nos hemos separado”, señaló.

4. LA BODA DE CHUY ALMADA Y DIANA AVILÉS

Al igual que su pareja, Diana es una aficionada al boxeo. Por ello, cuando se casaron en el 2018, ambos decidieron deleitar a sus invitados con una pequeña pelea de boxeo.

En la descripción del video que él publicó en YouTube, escribió: “La boda perfecta para los amantes del boxeo. Si a tu novia le gusta el boxeo sabe de boxeo y se emociona como loca con las peleas. Cásate con ella”.

5. DIANA AVILÉS HA SIDO EL MAYOR APOYO DE CHUY ALMADA

Por supuesto, Diana es la fan número uno de los logros de su esposo. Por ello, durante su participación en “Exatlon”, ella reafirmó su respaldo.

“Lo he visto muy pensativo [en el reality]. Pero él y yo habíamos dicho que nos íbamos a entender. Que nos leíamos la mente sin tan siquiera hablar. A veces se pone triste porque extraña su casa, su familia…el estar alejado de todos si lo pone un poquito triste”, le dijo al programa “Al Rojo Vivo”.

6. CHUY ALMADA, DIANA AVILÉS Y SU PRIMER HIJO EN COMÚN

En septiembre de 2021, Diana Avilés y Chuy Almada le contaron al mundo que se habían convertido en padres de un niño, a quien le pusieron de nombre Jesús. Así, desde la llegada del pequeño, la dupla comparte muchísimas fotografías al lado de su engreído.

7. FOTOS DE DIANA AVILÉS

