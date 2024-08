Lo que iba a ser una fiesta de cumpleaños infantil muy amena y divertida, pasó a convertirse en cuestión de segundos en una tragedia, luego de que tres niños fallecieran, varios resultaran heridos y una menor desapareciera. Esta es la trama de “Accidente”, la serie que se estrenó el 21 de agosto de 2024 por Netflix, cuyos diez episodios llenan de impotencia y dolor a los espectadores, algo que se logró gracias a la magnífica interpretación de los actores que forman parte del elenco como Eréndira Ibarra. Ella interpreta a Lupita, una de las madres que pierde a su hijo. Si ya viste este drama, de seguro el sufrimiento que transmite la histrionisa te caló hasta los huesos; sin embargo, ella va más allá, pues tiene sed de venganza por haber perdido a su pequeño. Pero ¿quién es la actriz que la interpreta? En esta nota, te lo contamos.

Antes te damos a conocer lo que dijo en una entrevista a UnoTV.com cuando vio el guion de la serie: “Desde que agarré el primer capítulo y lo leí, sentí el nudo en la garganta. Pensé, yo no sé si me puedo meter en este lío porque duele mucho, pero luego pregunté quién estaba y cuando me dijeron que Alberto Guerra y estaban los ‘Ericks’, pues dije si vas a meter el pie en la alberca de los horrores, pues lo metes acompañado de tus mejores amigos”.

En "Accidente", Eréndira Ibarra interpreta a Lupita (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE ERÉNDIRA IBARRA

Nombre completo: Eréndira Ibarra Klor

Eréndira Ibarra Klor Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 25 de septiembre

25 de septiembre Año de nacimiento: 1985

1985 Instagram: @erendiritas

2. ¿QUIÉN ES ERÉNDIRA IBARRA?

Eréndira Ibarra es una actriz y guionista mexicana que ha hecho cine, teatro y televisión, actuando en diversas producciones como “Ingobernable”, “Sense8″ y “Matrix Resurrections”.

Sin duda, la actriz sabe lo que es posar para la cámara (Foto: Eréndira Ibarra / Instagram)

3. SU PADRE ES UN CONOCIDO PRODUCTOR TELEVISIVO

Ella es hija del productor televisivo Epigmenio Ibarra, por quien desde pequeña conoció el mundo del entretenimiento, de ahí que surgió su pasión por la actuación. Aunque nació en México, creció en California, mientras que su padre trabajaba en una televisora de El Salvador.

4. SE FORMA COMO ACTRIZ

Convencida de que quería convertirse en una gran actriz, decidió prepararse en la escuela CasAzul.

Aquí con el cabello recogido posando para el fotógrafo (Foto: Eréndira Ibarra / Instagram)

5. SU PRIMER TRABAJO, DEBUT Y CARRERA

Su primer trabajo fue como asistente de casting para la cinta “Acapulco Golden” (2005). Ese mismo año debutó como actriz en el cortometraje “Alivio” y en 2006 en “Sexo, amor y otras perversiones 2″. Luego en proyectos como “Capadocia” (2008-2012), “Las Aparicio” (2010), “Sense8″ (2015-2018), “Ingobernable” (2017-2018), “El Candidato” (2020), “Cualquier parecido” (2023), por citar algunos.

6. TRABAJÓ CON KEANU REEVES

También actuó para una decena de películas, una de ellas al lado de la famosa estrella de Hollywood Keanu Reeves, con el que hizo “The Matrix Resurrections” (2021). En dicho filme dio vida a Lexy, miembro de la tripulación del Mnemosyne que idolatra a Trinity.

7. DENUNCIÓ A UN ACTOR POR ABUSO SEXUAL

A finales de 2021, Eréndira Ibarra denunció a un actor, del que no reveló su nombre, de haber abusado sexualmente de ella. Contó que se animó a hacerlo después de los ataques de ansiedad que sufría y cuando la youtuber Nath Campos también reveló que había pasado por esa misma situación. “En esta cuenta no se solapa a violadores, no importa quiénes sean, si son familia, amigos, papás. A mí me han violado y han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”, señaló.

Lo peor fue cuando tuvo que compartir set con su propio agresor en un proyecto. A pesar de que le pidió a la producción que lo separen, se negaron y tuvo que trabajar con él.

Con un look muy natural donde resalta su belleza (Foto: Eréndira Ibarra / Instagram)

8. TUVO PENSAMIENTOS SUICIDAS

Ibarra reveló en entrevista con el podcast “Más allá del rosa” que pensó en quitarse la vida tras víctimas de violación. “La creencia limitante más fuerte para mí es: ‘Estaría mejor muerta’; es una creencia que viene de una niña que fue abusada que cuando la estaban abusando pensaba: ‘¿Y si me muero ya?, se va este dolor’”, indicó.

9. ¿ERÉNDIRA IBARRA TIENE PAREJA?

Sí. Eréndira Ibarra tiene pareja. Ella está casada con el modelo venezolano Fredd Londoño, con el que comparte muchos viajes y aventuras. En sus redes sociales muestran cuán enamorados están el uno del otro.

Ella es una actriz mexicana muy reconocida por sus trabajos en televisión, cine y teatro (Foto: Eréndira Ibarra / Instagram)

10. ¿ERÉNDIRA IBARRA TIENE HIJOS?

Eréndira Ibarra tiene un hijo de nombre Rocco, de siete años. “Cuando llega un niño neurodiverso, el mundo cambia y la forma en que hacemos las cosas tiene que cambiar también”, contó en entrevista con Quien.