Desde chicos se nos dijo que el matrimonio es para siempre o que, al menos, así debería ser, pero conforme fuimos creciendo nos hemos dado cuenta de que, muchas veces, ello no es así, pues las parejas pueden tener problemas irreparables y motivantes de una separación. A lo largo de los años, la farándula nos ha mostrado un montón de ejemplos con famosos que se casaron y luego se divorciaron y todo hace indicar que seguirá de esa manera, ya que un nuevo caso se suma a la lista: la periodista Michelle Galván está en proceso de divorcio de Fernando Guajardo.

Por 10 años la pareja estuvo casada, viviendo buenos y malos momentos, pero siempre juntos. Sin embargo, ahora es distinto, ya que se confirmó que están separándose, tal y como se ha venido rumoreando en las últimas semanas, desde que todos fuimos testigos que, en las redes sociales de ambos, ya no compartían publicaciones de ellos dos, algo que solían hacer con mucha frecuencia, presumiendo su familia. Pese a todo el tiempo que estuvieron juntos, los dos no compartían la misma magnitud de fama, pues las luces casi siempre iban hacia la periodista, razón por la que muchos no saben quién es él.

Fernando Guajardo y Michelle Galván se casaron en el 2014 y tienen una hija en común (Foto: Fernando Guajardo / Instagram)

1. ¿QUIÉN ES FERNANDO GUAJARDO?

Fernando Guajardo es un chef profesional y empresario, ya que durante los últimos años ha ido estrenando restaurantes y teniendo otros proyectos que él mismo ha encabezado. A él se le conoce por su relación con la periodista Michelle Galván, con quien se casó en el 2014, aunque ahora deberá hacerse un nombre en solitario si es que le interesa estar en los medios de comunicación, pues se confirmó que ambos se divorciarán. Sin embargo, lo más seguro es que él se aleje de la atención mediática para enfocarse solo en sus negocios.

2. ¿CÓMO SE CONOCIÓ CON FERNANDA GUAJARDO?

Ambos son de Monterrey, México, así que es lógico creer que allí se conocieron. Resulta que Fernando Guajardo conoció a la que se convertiría en su esposa en ese estado y gracias a su hermana Fabiola. Y es que ella era amiga de Michelle y en muchas oportunidades la invitaba a su casa. Sin embargo, tal y como la periodista ha contado varias veces, no hubo un amor a primera vista, aunque sí se parecieron atractivos. Fue después de 6 años de conocerse que ambos empezaron a conversar más seguido y sentir una atracción que luego se convertiría en amor.

Fernando Guajardo llevan 10 años de casados, tiempo en el que trajeron al mundo a Megan, su niña que está por cumplir los 4 años el 22 de julio (Foto: Fernando Guajardo / Instagram)

3. SE CASARON EN 2014

Debido a su profesión de periodista, Michelle Galván se alejó de Monterrey para continuar su carrera en la Ciudad de México, donde permaneció por un tiempo. Al volver a Monterrey después de ese periodo, Fernando se dio cuenta de que no quería volver a separarse del amor de su vida, así que le pidió la mano. Aunque hubo muchas dudas al respecto, los dos se llegaron a casar en el 2014, por lo que hasta ahora tienen 10 años de casados, aunque, como ya sabemos, todo quedará allí, ya que se divorciarán.

4. FERNANDO GUAJARDO EMPEZÓ A INCURSIONAR COMO EMPRESARIO DE RESTAURANTES

Al ser chef, Fernando Guajardo optó por emprender en negocios relacionados con la cocina, así que montó algunos proyectos, en los que les fue bien, pero también mal, ya que tuvo que experimentar el sabor de la derrota cuando en 2020 se vio en la obligación de cerrar un negocio de comida asiática a causa de la pandemia, lo cual provocó que todos sus trabajadores se quedaran sin empleos. No obstante, él siguió en lo suyo y ahora es dueño de un negocio llamado CIDRA y está ubicado en la ciudad de Miami en Estados Unidos.

5. NO FUE FÁCIL, PERO FERNANDO Y MICHELLE SE CONVIRTIERON EN PADRES

Desde que se casaron, Fernando Guajardo y Michelle Galván intentaron ser padres en múltiples ocasiones, pero no lo lograban, incluso con ella embarazada. En ese tiempo tuvo dos pérdidas (Lázaro y Roberta), lo que derrumbó sus ganas de formar una familia con niños hasta que en 2020 llegó Megan, una niña considerada un milagro por sus padres por todo lo que habían pasado unos años antes. Desde entonces, ella se ha convertido en la prioridad de ambos en cada una de las actividades que realizan.

Michelle Galván junto a su hija Megan y su esposo Fernando Guajardo (Foto: Michelle Galván / Instagram)

6. LA CONFIRMACIÓN DEL DIVORCIO DE FERNANDO GUAJARDO Y MICHELLE GALVÁN

En el mes de junio de 2024, surgieron rumores sobre una crisis matrimonial entre Fernando Guajardo y Michelle Galván, pero ellos no decían nada al respecto y en redes sociales dejó de verse publicaciones juntos. Finalmente, el martes 18 de aquel mes, el equipo de representación de la periodista, encabezado por su CEO, Alberto Gómez, emitió un comunicado confirmando la noticia. “Por medio del presente confirmamos que lo publicado hoy es información oficial. Michelle Galván se encuentra actualmente en un proceso de separación del señor Fernando Guajardo. En este momento la prioridad de Michelle Galván es la salud emocional y física de su hija de 4 años y la de ella. Dada la situación, pedimos privacidad y respeto ante una situación que esperamos se resuelva de la manera óptima para el bienestar y el futuro de la menor de edad. Michelle agradece profundamente las muestras de cariño, mensajes y el apoyo que ha recibido, ante este difícil momento de vida. No habrá ninguna declaración adicional al respecto”, se podía leer.

7. FOTOS DE INSTAGRAM DE FERNANDO GUAJARDO