A Sergio Mayer puede que se le recuerde por su trabajo como actor, cantante, político y hasta como participante de algún reality show —fue confirmado para ser parte de “La isla: Desafio extremo”— pero en casa se le conoce por ser un buen padre y también buen esposo, pues está casado desde 2009 con Issabela Camil, quien ha estado a su lado en cada momento y cada etapa de su vida. Ambos formaron una familia y su historia de amor a estas alturas parece ser de un cuento de hadas.

Si bien ella es una persona también reconocida en el medio de la farándula mexicana, para nadie es un secreto que su esposo se lleva todos los fashes. Es por ello que hay gente que no la tiene bien referenciada, así que ahora, en esta nota, te iré contando algunos datos que seguramente no sabías de ella, como, por ejemplo, su relación amorosa con Luis Miguel en la década de los 90, el origen de su nombre artístico y mucho más.

1. ¿QUIÉN ES ISSABELA CAMIL?

Issabela Camil es una actriz mexicana muy famosa en su país, principalmente por haber trabajado en varias telenovelas. Además de su profesión, también se le conoce por ser la esposa de Sergio Mayer, con quien comparte la pasión por la actuación. Ambos, desde que se casaron en 2009 han formado una familia que ha perdurado con el pasar de los años.

2. DATOS PERSONALES DE ISSABELA CAMIL

Nombre completo: Erika Ellice Sotres Starr

Fecha de nacimiento: 6 de febrero de 1969

Edad: 55 años

Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ocupación: actriz

Esposo: Sergio Mayer

Hijos: 2

Issabela Camil es una figura reconocida de la televisión mexicana (Foto: Issabela Camil / Instagram)

3. EL NOMBRE ARTÍSTICO DE ISSABELA CAMIL

La actriz protagonista de este artículo es conocida como Issabela Camil, pero lo cierto es que su apellido real no es así, sino Sotres Starr. Pues resulta que ella decidió que su nombre artístico sea de esa forma por ser un homenaje a su padrastro, Jaime Camil Garza, con quien fue muy cercano.

4. TUVO UNA LARGA RELACIÓN CON LUIS MIGUEL

Issabela Camil y Luis Miguel se conocieron cuando eran apenas niños, gracias a la cercana amistad entre el cantante y el padre de Camil, Jaime Camil Garza. Esta relación temprana estableció las bases para una conexión que se fortalecería con el tiempo. Durante la década de los 90, su relación se hizo pública y pronto se convirtió en una de las historias de amor más comentadas del momento. La pareja parecía ir en serio, mostrando su amor en eventos sociales y en la vida cotidiana, capturando la atención de los medios de comunicación y de los fanáticos.

Sin embargo, a pesar de la apariencia de una relación sólida y duradera, las cosas no duraron para siempre. Tras casi siete años de noviazgo, Issabela y Luis Miguel decidieron terminar su relación. Las razones de su ruptura han sido objeto de especulación, pero lo que quedó claro es que su tiempo juntos dejó una marca indeleble en ambos.

La importancia de Issabela Camil en la vida de Luis Miguel se reveló aún más con la emisión de la bioserie sobre el cantante. En ella, se destaca a Camil como uno de los grandes amores de Luis Miguel, un testimonio de la profundidad de su relación en aquel entonces. La serie no solo revive los momentos más íntimos de su romance, sino que también ofrece una visión de cómo este amor influyó en la vida y carrera del icónico cantante.

5. SU INCURSIÓN EN LA TELEVISIÓN

Tras haber estudiado en el CEA de Televisa, Issabela Camil fue teniendo sus primeras oportunidades en televisión, pero con personajes pequeños e intrascendentes hasta que, poco a poco, le dieron la oportunidad de tener papeles con mayor tiempo en cámaras.

6. LAS TELENOVELAS EN LAS QUE HA TRABAJADO

La historia de Juana (2024)

Vencer el desamor (2020-2021)

Por amar sin ley (2018)

Muy padres (2017)

Hoy voy a cambiar (2017)

Mujeres de negro (2016)

Pasión y poder (2015-2016)

Lo que la vida me robó (2013-2014)

Gossip Girl Acapulco (2013)

Abismo de pasión (2012)

Teresa (2010)

Capadocia (2010)

Mujeres asesinas (2010)

El Pantera (2008)

La fea más bella (2006)

La ley del silencio (2005)

Lo que es el amor (2002)

El centinela (1996)

Walker, Texas Ranger (1996)

7. TIENE FAMILIARES FAMOSAS

Issabela Camil no es la única de su familia vinculada a los espectáculos, pues es hermana del también actor Jaime Camil, recordado por participar en “La fea más bella”, “Por ella soy Eva”, entre otras producciones. Es más, ambos han trabajado en algunas telenovelas juntos, demostrando que son bien unidos y que se apoyan el uno al otro.

8. SU HISTORIA DE AMOR CON SERGIO MAYER

La historia comenzó en 2004 cuando Tony Starr, un conocido socialité, invitó a Sergio Mayer a un evento ecuestre y le sugirió que conociera a su hija, Issabela Camil. La primera impresión de ella no fue la mejor; en sus palabras, pensó que Mayer era “antipático y presumido”. Esta impresión inicial no fue la más alentadora para un posible romance, pero Sergio Mayer no se dejó desanimar. Con perseverancia y encanto, comenzó a frecuentarla a pesar de su rechazo inicial.

El esfuerzo de Mayer dio frutos y, con el tiempo, el noviazgo floreció. Aunque muchos dudaban de la viabilidad de su relación debido a sus orígenes y estilos de vida aparentemente opuestos, Camil y Mayer demostraron que el amor puede superar barreras. Su relación creció y se fortaleció a lo largo de los años, desafiando las expectativas y convenciones.

Después de cinco años juntos, la pareja decidió dar el siguiente paso en su relación. Se comprometieron y celebraron una boda íntima en la playa, una ceremonia que reflejaba la profundidad de su conexión y el deseo de mantener su vida juntos lo más privada posible. A pesar de las especulaciones y críticas que enfrentaron a lo largo de su relación, su compromiso y su amor mutuo hablaron más fuerte que las opiniones externas.

Hoy en día, con dos hijas a cuestas, la historia de Issabela Camil y Sergio Mayer sigue siendo un ejemplo de cómo el amor verdadero puede florecer incluso en circunstancias inesperadas y cómo la determinación y el compromiso pueden superar las primeras impresiones y las diferencias aparentes. Su romance, que comenzó con una chispa de desconfianza y creció a través de la perseverancia, resalta la capacidad del amor para transformar y unir a las personas de formas sorprendentes.

Issabela Camil al lado de su esposo Sergio Mayer, con quien tiene 15 años de casada (Foto: Issabela Camil / Instagram)

