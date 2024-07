“La isla: Desafío extremo” es el reality de supervivencia con el que Telemundo busca conquistar a su audiencia. Así, además de las 24 celebridades en competencia, Javier Poza tiene un papel crucial en el programa... al ser el presentador del espectáculo. En ese sentido, ¿te gustaría saber más sobre el conductor mexicano? Pues, en las siguientes líneas, te presento los principales datos de su biografía y carrera. ¡Presta atención!

Vale precisar que “La isla: Desafío extremo” se estrena el martes 30 de julio del 2024 y presenta a estrellas de la talla de Julián Gil, Carmen Aub, Aylín Mujica y Sebastián Caicedo en diversos desafíos de supervivencia física y mental.

De esta manera, a lo largo de las semanas, se irá eliminando uno a uno... hasta llegar al ganador del codiciado premio de 200,000 dólares.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La isla: Desafío extremo”:

1. ¿QUIÉN ES JAVIER POZA?

Javier Poza es un reconocido conductor mexicano de radio y televisión, quien también ha tenido la oportunidad de demostrar su talento como actor de telenovelas y de doblaje.

Se sabe también que estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con una especialidad en Mercadotecnia, Publicidad y Medios.

2. DATOS PERSONALES DE JAVIER POZA

Nombre: Javier Poza

Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1973

Lugar de nacimiento: Tulancingo, Hidalgo, México

Edad: 51 años

Instagram: @javierpoza

Esposa: Vivianne Garzon

Hijas: 3

3. LA FAMILIA DE JAVIER POZA

El presentador es hermano del actor Jorge Poza y está casado con Vivianne Garzon, con quien tiene tres hijas: Nikkía y las gemelas Uma y Kiara.

Precisamente, en declaraciones para People en Español, Javier las recordó al referirse al reto más grande que asumió al aceptar ser parte de “La isla: Desafío extremo”: “Sin duda alguna, para mí el principal es dejar a mi familia 3 meses. Eso es algo que honestamente me tiene inquieto, mucho”.

4. LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE HA CONDUCIDO

Entre los programas de TV que han tenido a Javier Poza como conductor, destacan:

Noticiero matutino “En contraste” con Adela Micha

“Big Brother”

“Confianza ciega”

“Premios OYE”

“Teletón”

“Aventura por México”

“Mira Quién Baila” junto a Chiquinquirá Delgado

“Bailando por un sueño”

“Olimpiadas de Geografía e Historia”

Especiales para los “Latin Grammy”

Así, “La isla: Desafío extremo” supone un formato completamente nuevo a lo que está acostumbrado, tal como le contó a People en Español.

“Es un programa que me saca por completo de mi zona de confort; de entrada no es en un foro, no hay ningún tipo de herramienta, de apoyo más que la cámara, los participantes y el programa mismo y eso me entusiasma muchísimo porque efectivamente llevo, por fortuna, muchos años en esta carrera y muchos años participando en diferentes reality shows, pero este es único”, manifestó.

5. SU TRABAJO COMO ACTOR

Como intérprete, Javier Poza ha participado en diversas producciones, tales como:

“Preciosa”

“El privilegio de amar”

“Cuento de Navidad”

“Niña amada mía”

Además, ha desarrollado una exitosa carrera en el doblaje, prestando su voz a personajes de varias series animadas y películas.

6. SU ROL COMO LOCUTOR

A lo largo de su trayectoria, ha desempeñado diferentes cargos en la locución, como: voz institucional, guionista, creativo de campañas promocionales, productor, locutor titular, programador y director general.

7. SU SALIDA DE RADIO FÓRMULA

En febrero del 2024, tras 14 años al aire en Radio Fórmula, el presentador se despidió de la emisora... marcando el final de uno de los programas más populares entre los radioescuchas mexicanos: “Javier Poza en Fórmula”.

“Se termina un ciclo por demás importante en mi vida profesional y porque no decirlo, también en la personal. Ya que este espacio, durante este tiempo, la ha marcado en todos los aspectos”, señaló el conductor en su momento.

8. FOTOS DE JAVIER POZA

Javier Poza en una instantánea que compartió a través de sus redes sociales (Foto: @javierpoza / Instagram)

Javier Poza nació el 20 de enero de 1973 (Foto: @javierpoza / Instagram)

Javier Poza practica la escalada, tal como lo deja ver en sus plataformas digitales (Foto: @javierpoza / Instagram)