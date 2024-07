Sin duda, él viene a arriesgarlo todo y llevarse el premio mayor de US$200,000 de “La isla: Desafío extremo”. Nos referimos a José Sedek el talentoso actor que asegura estar preparado para los retos físicos y mentales a los que será sometido en el reality de Telemundo, que se estrena el 30 de julio de 2024. Si bien, su rostro se te hace conocido por su participación en “El señor de cielos”, hay varios datos que deberíad conocer sobre él. Si te interesa saberlo, continúa leyendo esta nota.

“Me uno a la aventura de participar en @laislatlmd, sin duda uno de los retos más grandes, hasta hoy, en mi carrera. El desafío conlleva vivir momentos a los que no estamos acostumbrados en nuestro día a día. Pero la vida y mis propias circunstancias me han preparado para tener herramientas suficientes en las que me apoyaré para llegar muy lejos y por supuesto dando lo mejor de mí”, escribió en su cuenta de Instagram.

Así fue presentado José Sedek en el reality "La isla: Desafío extremo" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE JOSÉ SEDEK

Nombre completo: José Jesús Sedek Riera

José Jesús Sedek Riera Lugar de nacimiento: Barquisimeto, Lara, Venezuela

Barquisimeto, Lara, Venezuela Nacionalidad: Venezolana

Venezolana Cumpleaños: 25 de noviembre

25 de noviembre Año de nacimiento: 1983

1983 Estatura: 1.83 m

1.83 m Instagram: @josesedek

2. ¿QUIÉN ES JOSÉ SEDEK?

José Sedek es un talentoso actor venezolano de cine, teatro y televisión. Tiene ascendencia libanesa y española. Actualmente, es conocido por dar vida a Bernardo Castillo en “El señor de los cielos”.

Aquí luciendo su gran sonrisa para sus seguidores (Foto: José Sedek / Instagram)

3. PASIÓN POR LA ACTUACIÓN DESDE ADOLESCENTE

Desde que era adolescente, él sintió atracción por la actuación, tanto así que en el colegio le gustaba participar de obras teatrales y monólogos, algo que cautivó a sus compañeros, profesores y, por supuesto, su familia.

4. SE INICIÓ COMO CONDUCTOR DE UN PROGRAMA

En 2001, a José le llega la gran oportunidad de conducir “Tus mañanas son” por DAT TV, pero como él quería ingresar al mundo de la interpretación lo deja para perseguir sus sueños.

El actor mostrando su musculatura (Foto: José Sedek / Instagram)

5. PREPARACIÓN ACTORAL EN ITALIA

Mentalizado en convertirse en actor, Sedek viajó a Italia para estudiar arte escénico en la Scuola di Recitazione del Teatro dell’Orologio (2003-2005). A raíz de su gran talento, formó parte del cuerpo de baile del Club NTSC, con el cual “se presentó en performances de música electrónica y clásica, además de participar en show rooms”, publica Wikipedia. Después retorna a su país para seguir instruyéndose en la escuela de teatro Luz Columba, basada en el método “verdad sin esfuerzo”. Posteriormente acude a diversos talleres en Venevisión, para luego ir a Colombia, donde persigue sus sueños, además de estudiar dirección cinematográfica.

6. CARRERA ACTORAL

Entre las producciones televisivas en las que participó están: “Los muchachos de la acera de enfrente”, “Mujeres al límite”, “Casa de Reinas”, “Sala de urgencias”, “La querida del centauro”, “El Señor de los Cielos”, entre otros. En cine actuó en: “Como se llama el amor”, “Alma Gemela”, “Interno”, por citar algunos, además de ser el director de dos cortometrajes: “Interno” y “El hombre invisible”. Mientras que en teatro: “El canto de las botas”, “El gran Pascual”, “Más turbados que nunca”, “Fango Negro” y otros títulos.

Cuando el Círculo Nacional de Periodistas le otorgó un premio por su labor en la serie “El Señor de los cielos” (Foto: José Sedek / Instagram)

7. ¿JOSÉ SEDEK TIENE PAREJA?

Sí. José Sedek tiene pareja, el nombre de persona que conquistó su corazón es la también actriz Estrella Martín, con quien tiene una relación desde 2017. Ellos están casados y se aman como el primer día. Cabe mencionar que él le pidió matrimonio en la obra “Amar es un arte”., de la que formaban parte.

8. ¿JOSÉ SEDEK TIENE HIJOS?

Sí, el actor tiene un hijo, fruto de su matrimonio con Estrella Martín. El nombre del pequeño es Eros, el dios del amor en la mitología Griega.

El tatuaje que se hizo el actor en honor a su hijo (Foto: José Sedek / Instagram)