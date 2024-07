Un reality en el que los retos físicos y mentales estarán a la orden del día, así es “La Isla: Desafío Extremo”, el show de Telemundo donde 24 participantes lucharán por llevarse el premio mayor de US$200,000. A diferencia de los anteriores programas de la cadena televisiva, este se desarrollará en una isla de Turquía, donde los competidores serán divididos en equipos para ver en qué lugar permanecerán cada semana. Debido a que poco a poco los habitantes serán eliminados, pronto el juego se volverá individual. ¿Quiénes fueron convocados? Uno de los valientes que llega dispuesto a todo es Julián Gil. Si no sabes quién es o conoces poco sobre él, no te preocupes que en los siguientes párrafos te lo contamos.

“[¿Por qué quiero entrar al reality?] Porque estoy loco, lo considero un gran reto para mí, es algo totalmente diferente de lo que he hecho en toda mi carrera. Tres palabras que me definen: Guerrero, disciplinado y estratega. Mi miedo es alguna lesión. Cuando llegue a Turquía ver qué grupo me van a dar y de acuerdo eso saldrá el grito de guerra. Entrando no más, ya gané. Esta es una oportunidad para que vean quién soy, cómo soy y cómo reacciono ante las adversidades”, señaló ni bien fue anunciado como integrante.

Esta celebridad roba suspiros a sus millones de seguidores en redes sociales (Foto: Julián Gil / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE JULIÁN GIL

Nombre completo: Julián Elías Gil Beltrán

Julián Elías Gil Beltrán Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina Nacionalidad: Argentina

Argentina Cumpleaños: 13 de junio

13 de junio Año de nacimiento: 1970

1970 Edad: 54 años

54 años Instagram: @juliangil

2. ¿QUIÉN ES JULIÁN GIL?

Julián Gil es un empresario, modelo y actor argentino, que hizo su carrera en Puerto Rico, Venezuela, México y Estados Unidos.

La vida de esta celebridad ha sido complicada desde que era muy pequeño (Foto: Julián Gil / Instagram)

3. SUS PADRES ERAN ALCOHÓLICOS

En una entrevista con Yordi Rosado, Gil contó que su infancia fue muy dura porque sus padres eran alcohólicos: “Los dos estaban enfermitos del alcohol. Mami era más agresiva, papi era más noble, pero los dos tomaban. Yo recuerdo verlos a las 10 o a las 11 de la mañana tomando y borrachos. Era muy duro, sobre todo ver que ellos querían salir de eso; los vi luchar y no podían. Con ella fuimos a alcohólicos anónimos, la llevamos a clínicas, pero no pudo. Sufrí con mami, verla siempre así fue muy duro. Me escapaba de eso haciendo deporte y me iba con mis amigos, por lo que jugaba en tres o cuatro equipos a la vez, pero cuando llegaba a casa la escena era ver a mis papás borrachos. Tenía miedo llegar para ver gritos y golpes, tenía vergüenza que mis amigos fueran a visitarme. A mí creo que más me lastima y me duele, y sigo recordando es la lucha de ellos por salir, pero nunca pudieron”.

4. EL DIVORCIO Y LA MUERTE DE SUS PADRES

Aunque nació en Argentina, Julián creció en Puerto Rico y vivió un tiempo en Venezuela. Es el único varón de tres hermanos. Cuando tenía 13 años, sus padres se divorciaron. Todos se fueron con su mamá a Venezuela, mientras que su padre regresó a Argentina, por lo que solamente se comunicaron con él por llamadas telefónicas.

En la misma entrevista, contó que su madre falleció en 1999 por temas pulmonares, pues además de tomar, fumaba bastante. Sus últimos días de vida la pasó con un tanque de oxígeno. En tanto, a su padre lo llegó a ver el día que falleció, pues había decidido ir a visitarlo, un viaje que había postergado, pero que finalmente se dio cuando el actor tenía 25 años. “Adelanté mi viaje porque mi mamá me dijo que él estaba mal. Entro al hospital y no lo conocía, estaba hinchado, pero me dieron su nombre y fui a él que estaba inconsciente; me dijeron que le hable y le dije que lo quería mucho, vi que sus ojitos se movieron y a las pocas horas falleció, es como si me hubiera estado esperando (…). Dentro de todo lo negativo que pude vivir, tanto mami y papi fueron personas importantes en mi vida”, indicó.

Su elegancia destaca el momento que posa para el lente de una cámara (Foto: Julián Gil / Instagram)

5. SE CONVIRTIÓ EN PAPÁ SIENDO ADOLESCENTE

Julián Gil contó que cuando era adolescente tuvo relaciones con otra menor, que era un año mayor que él, y fruto de ese encuentro nació su hija Nicolle, quien nació el momento que el actor tenía 16 años. “Sé y soy consciente que no es normal que un niño tenga otro niño. Me tocó, aunque perdí cosas de ese momento, pues me gustaba jugar futbol, un día era adolescente y al otro papá”, relató. Asimismo, dio a conocer lo que le dijo su mamá cuando le dio esa noticia: “Ella me dijo: ‘Si tuviste pantalones de hacer un hijo, te vas a hacer responsable. Nunca dudamos en interrumpir el embarazo”. Pese a que estaban de ilegales en Puerto Rico, compartiendo un mismo cuarto, no dudó en salir adelante, pues al casarse con 15 años con Brenda Torres logró obtener sus papeles y tener una residencia.

Aquí con su hija mayor, a la que tuvo cuando tenía 16 años (Foto: Julián Gil / Instagram)

6. TRABAJÓ EN UNA CASA DE CITAS

Siendo adolescente, Julián Gil llegó a trabajar en una casa de citas que estaba al frente del lugar donde vivía. Aquí cumplía dos turnos y se encargaba de la limpieza, pero no duró mucho, pues su madre le pidió que lo dejara: “Mami cuando se enteró me dijo: ‘No, no’. Se enojó muchísimo. ‘Haz cualquier tipo de trabajo, todo trabajo es honrado, pero ese no me gusta’. Yo después saqué conclusiones que me imagino que no es un sitio para [un muchacho] de 15 años”, indicó al programa de Rosado.

7. LLEGA AL MODELAJE POR INSISTENCIA

A los 17 años, reveló que cuando se encontraba en la calle, una persona se le acercó diciéndole que vaya a su agencia de modelaje. Él dudó, por lo que no hizo caso, pero a las cuatro semanas nuevamente se encuentra con ese mismo individuo en una farmacia de Puerto Rico y le indica que le iba a dar una beca. Fue así que fue a ver cómo era todo y tras recibir algunas clases le ofrecieron 500 dólares por modelar para una campaña, él aceptó, pero no dejó su oficio de lavaplatos porque sabía que lo otro no era permanente.

No cabe duda de que él sabe lo que es robar suspiros con sus poses (Foto: Julián Gil / Instagram)

8. CARRERA ACTORAL

Después de posar para el lente de fotógrafos o pasarelas, decide estudiar actuación, es así que hace cine, teatro y televisión en Puerto Rico. Se inició con la obra “Por el medio si no hay remedio” (1995), luego le siguieron “El crimen del Padre Amaro”, “Sexo, pudor y lágrimas”, entre otras. Entre las telenovelas en las que actuó están: “Acorralada”, “Los Barriga”, “Sortilegio”, “Hasta el fin del mundo”, “Por amar sin ley” y “¿Qué le pasa a mi familia?”. En el cine formó parte de “Jesús de Nazareth”, “Santiago Apóstol”, “Lotoman 003″, “Fuego en el alma”, por citar algunos.

9. FUE CONDUCTOR DE PROGRAMAS TELEVISIVOS

El actor también fue parte de programas televisivos como conductor y animador. Así tenemos: “Julián por la noche” (2001), “100 x 35″ de Mega TV (2008), “República Deportiva” (2015-presente), “Siéntese quien pueda” (2022), entre otros.

El actor posando con un look particular (Foto: Julián Gil / Instagram)

10. TIENE DOS RÉCORD GUINNESS

En 2004, Gil consiguió el récord mundial Guinness al conducir el programa “Apartamento 52″ durante 32 horas consecutivas. Cuatro años después, en 2008, rompió su anterior récord al conducir durante 37 horas consecutivas el programa “100 x 35″ de Mega TV.

11. ES PAPÁ DE TRES HIJOS

Si bien, hace un momento mencionamos que Julián Gil se convirtió en padre a los 16 años de Nicolle Alejandra, fruto de su relación con Brenda Torres, con la cual contrajo matrimonio a pesar de ser menores de edad divorciándose dos años después. Él tuvo dos hijos más. Su segundo hijo lo tuvo con María Hilda Rivera, se trata de Julián Jr., nacido en 1995. Más de dos décadas después, en enero de 2017, llega su tercer hijo Matías Gregorio, procreado junto a la actriz y modelo Marjorie de Sousa, con la que tiene una mala relación por la batalla legal por la custodia y manutención de su pequeño.

"Y llegó Juliancito a París. El nene de casa", escribió el 9 de abril. Él es su segundo hijo (Foto: Julián Gil / Instagram)

12. LUCHÓ CONTRA EL CÁNCER

En el año 2020, al actor le diagnosticaron por primera vez cáncer de piel luego de detectarle un lunar un poco extraño cerca de su pecho, si bien, le extirparon ese bulto, tres años después volvió la enfermedad. “Hace muchos años tuviste mucha exposición solar y estuviste en camas de bronceado y detectamos un cáncer de piel. Ahora hay que estar vigilándote porque eso puede presentarse otra vez por tanta radiación solar. No volvió el cáncer porque el que te quitamos ya no regresó, pero apareció otro y por eso te estoy revisando cada 6 meses todo el cuerpo para estar detectando porque tienes un riesgo alto de que aparezca un nuevo cáncer de piel”, comentó la especialista.

13. ¿JULIÁN GIL TIENE PAREJA?

Sí. Julián Gil tiene pareja, el nombre de su novia es Valeria Marín, una periodista deportiva, que se dedica hace más de una década a la televisión. De acuerdo con el actor, ella es muy detallista.

El actor luciendo muy enamorado con su pareja Valeria Marín (Foto: Julián Gil / Instagram)