La secuela “Betty la fea: La historia continúa”, que sigue la exitosa serie original “Yo soy Betty, la fea” tras 25 años, ha generado gran emoción entre los seguidores de Beatriz Pinzón al revelar el destino de los queridos personajes. Junto a los protagonistas, otros roles queridos regresaron triunfalmente en esta serie que se estrenó en Amazon Prime Video el 19 de julio de 2024. Uno de ellos es Julio César Herrera, quien da vida a Freddy Stewart Contreras en la aclamada ficción producida por RCN.

Como mencionamos previamente, si aún no has visto la serie de streaming, te contamos que en sus diez episodios se explora qué sucedió con Beatriz y Armando Mendoza. Aunque los dejamos muy felices al final de la telenovela original, parece que su amor no resistió, ya que en el avance se les ve distanciados, con nuestra protagonista considerando la posibilidad de divorciarse.

1. ¿QUIÉN ES JULIO CÉSAR HERRERA?

Julio César Herrera Neira nació el 11 de julio de 1969 en San Gil, Santander, Colombia. Es reconocido por su trabajo como actor en cine y televisión.

Su carrera despegó con la serie Yo soy Betty, la fea, donde interpretó a Freddy Stewart Contreras, el carismático mensajero de EcoModa y enamorado de Aura María Fuentes, personaje interpretado por Estefanía Gómez.

El actor es famoso por su rol en "Betty, la fea" (Foto: Julio César Herrera / Instagram)

En 2008, tuvo una breve pero destacada participación en la telenovela Doña Bárbara, donde interpretó a Apolinar Prieto.

2. DATOS PERSONALES DE JULIO CÉSAR HERRERA

Nombre: Julio César Herrera Neira

Julio César Herrera Neira Nacimiento: 11 de julio de 1969 (54 años), San Gil, Santander, Colombia

11 de julio de 1969 (54 años), San Gil, Santander, Colombia Nacionalidad: Colombiana

Colombiana Cónyuge: Aída Bossa

Aída Bossa Hijos: Mikaela Herrera Bossa

Mikaela Herrera Bossa Ocupación: Actor y fotógrafo

Actor y fotógrafo Años activo: 1998 - presente

3. SU REGRESO A “BETTY, LA FEA”

Julio César Herrera vuelve a la pantalla este año en la serie “Betty la fea, la historia continúa”, donde retoma su papel como Freddy Contreras, el carismático mensajero de Ecomoda, en esta secuela de la conocida telenovela “Yo soy Betty, la fea”. No te pierdas esta apasionante historia que puedes disfrutar en las noches por el Canal RCN.

Julio César Herrera interpretó a Freddy Stewart Contreras, el entrañable mensajero de la serie "Yo soy Betty, la fea"(Foto: RCN)

4. FUE VÍCTIMA DE UN ASALTO

Hace un tiempo, Julio César Herrera compartió la angustiosa experiencia que vivió cuando fue víctima de un asalto en Bogotá, Colombia, donde enfrentó a criminales armados con un cuchillo.

“Te sacan un cuchillo y piden amablemente que uno entregue sus pertenencias, así fui robado hace media hora en la bella ciudad de la lluvia”, indicó el intérprete en una entrevista a los medios.

Mencionó que gracias al GPS pudo determinar que los criminales habían escapado por la avenida Calle 13, pero después no tuvo la oportunidad de intervenir más. “Pregunto, si ya se sabe dónde venden esos equipos, ¿por qué siguen existiendo esos locales? Círculo vicioso de aquel que compra robado”, enfatizó.

5. ESTUVO ENAMORADO DE UNA ACTRIZ

Herrera Neira recordó que se encontró perdidamente enamorado de Natalia Ramírez, actriz de “Betty, la fea”.

De hecho, a través de un video de TikTok ambos capturaron el momento que ahora se viraliza en redes sociales. La declaración por parte del actor a la histrionisa refleja un profundo afecto y admiración tras años de colaboración, dado que ambos están con pareja.

6. FILMOGRAFÍA DE JULIO CÉSAR HERRERA NEIRA

Televisión:

2020 - “ El juicio de Conde ” (Canal Tro)

” (Canal Tro) 2020-2021 - “ Chichipatos ” (“El Capi González”) (Netflix)

” (“El Capi González”) (Netflix) 2019 - “ Tormenta de amor ” (“Poncho Lasso”) (Canal RCN)

” (“Poncho Lasso”) (Canal RCN) 2017-2018 - “ Sin senos sí hay paraíso ” (Presentador) (Telemundo)

” (Presentador) (Telemundo) 2015 - “ Laura, la santa colombiana ” (“Padre Perdomo”) (Caracol Televisión)

” (“Padre Perdomo”) (Caracol Televisión) 2013 - “ La hipocondríaca ” (“Mario Herrera”) / “ Amo de casa ” (“Profesor Arango”) (Canal RCN)

” (“Mario Herrera”) / “ ” (“Profesor Arango”) (Canal RCN) 2010-2011 - “ A mano limpia ” (“Don Tony”)

” (“Don Tony”) 2009 - “ Las detectivas y el Víctor ” (“Elkin Navas”)

” (“Elkin Navas”) 2008-2009 - “ Doña Bárbara ” (“Apolinar Prieto”) (Telemundo)

” (“Apolinar Prieto”) (Telemundo) 2008 - “ Complices ” (“Matías”) (Caracol Televisión) / “ Tiempo final ” (“Milton”) (Fox Channel) / “ Aquí no hay quien viva ” (“Salbi Vallejo”) (Canal RCN)

” (“Matías”) (Caracol Televisión) / “ ” (“Milton”) (Fox Channel) / “ ” (“Salbi Vallejo”) (Canal RCN) 2007-2008 - “ La novela del Cholito ” (“Juan Fernando Campos”) (Ecuavisa)

” (“Juan Fernando Campos”) (Ecuavisa) 2006-2007 - “ En los tacones de Eva ” (“El mono Betancourt”) (Canal RCN)

” (“El mono Betancourt”) (Canal RCN) 2004 - “ Francisco el matemático ” (“Samuel”)

” (“Samuel”) 2002 - “ La lectora ” (“Richard”) / “ Ecomoda ” (“Freddy Stewart Contreras”)

” (“Richard”) / “ ” (“Freddy Stewart Contreras”) 1999-2001 - “ Yo soy Betty, la fea ” (“Freddy Stewart Contreras”)

” (“Freddy Stewart Contreras”) 1998-1999 - “Perro amor” (“Mauro”) (Canal Uno)

Reality:

2023 - “ MasterChef Celebrity ” (Participante) (Canal RCN)

” (Participante) (Canal RCN) 2022 - “ Dancing with the Stars (Costa Rica) ” (Invitado) (Teletica)

” (Invitado) (Teletica) 2018 - “ Colombia ríe ” (Presentador) (Canal RCN)

” (Presentador) (Canal RCN) 2016-2017 - “ En las mañanas con Uno ” (Canal 1)

” (Canal 1) 2004 - “ Protagonistas de novela 3 ″ (”Profesor”) (Canal RCN)

″ (”Profesor”) (Canal RCN) 2003 - “ Protagonistas de novela 2 ″

″ 2002 - “Protagonistas de novela”

Cine:

2020 - “ El baño ” (El mismo)

” (El mismo) 2020 - “ Chichipatos: ¡Que chimba de Navidad! ” (González)

” (González) 2016 - “ Pa ¡Por mis hijos lo que sea! ”* (Enrique Obando)

”* (Enrique Obando) 2009 - “ El man, el superhéroe nacional ” (El Peluquero ‘espectacular’)

” (El Peluquero ‘espectacular’) 2007 - “ La ministra inmoral ” (Hernando) / “ Muertos de susto ” (Alberto Machuca)

” (Hernando) / “ ” (Alberto Machuca) 2006 - “ Dios los junta y ellos se separan ”

” 2005 - “El trato” (Ricardo)

Teatro:

2021 - “ Malas Hierbas ”

” 2009 - “ Se necesita gente con deseos de progresar ”

” 2009 - “Alicia en el país de las maravillas”

7. TUVO COMPLICACIONES EN GRABAR ESCENAS EN “BETTY, LA FEA”

En una entrevista con Natalia Ramírez, el actor santandereano mencionó que vivió uno de los momentos más complicados mientras filmaba la novela. Específicamente, fue cuando el personaje de Freddy acompañó a Beatriz para entregar unos documentos en el club donde Don Armando practicaba equitación.

El actor de 54 años fue uno de los más queridos en la ficción colombiana (Foto: RCN)

“La escena que no me gustó, no por mala, lo que pasa es que sufrí mucho. Fue en exteriores. La hicimos en agosto de 1999. Era esa escena en la que Freddy tenía que llevar a Betty a llevar unos papeles a Don Armando”, contó.

8. SUS HIJOS Y ESPOSA

Desde hace 16 años, Julio César Herrera está casado con la actriz y cantante Aida Bossa, con quien comparte la crianza de su hija Mikaela Herrera Bossa.

El actor colombiano junto a su esposa y madre de sus hijos (Foto: Aida Bossa / Instagram)

