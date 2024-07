Si estábamos seguros de que la segunda temporada de “La casa de los famosos México” iba a deleitar nuestros días por el contenido que veremos, pues agárrate, ya que con la incorporación de Karime Pindter, la diversión está asegurada, algo que saben todos los que la vieron en “Acapulco Shore”, pero tranquilos, si pensaban que el desenfreno regresaría con ella, pues lamentamos informarles que están equivocados, ya que aseguró que llega más madura a esta competencia, aunque eso no quita que dará mucho de qué hablar. “Estoy dispuesta a todo dentro de la casa, obviamente pues con todos; si me están aventando a lo grande, a lo que sea. Todo, todo, todo para la familia. No crean que voy a hacer las insolencias que acostumbraba, sino me corren”, señaló durante su presentación. Aunque muchos la conocen por haber sido estrella de aquel reality de MTV, en esta nota te contamos más datos sobre la popular ‘Matrioska’.

Cabe mencionar que durante la entrevista que dio a Telemundo, la celebridad indicó que estaba muy emocionada y lista para esta aventura; es más, dijo que al ser la novena confirmada para el show es algo que le cae como anillo al dedo, toda vez que su número de la suerte es el 9, por lo que los astros estarían a su favor, deslizando la posibilidad de que ella sería la siguiente ganadora. Resaltó que a diferencia de los otros formatos en los que estuvo, ahora la conocerán más vulnerable.

Karime Pindter durante su participación en "Drag Race México" (Foto: @paramountplusmx / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE KARIME PINDTER

Nombre completo: Karime Pindter

Karime Pindter Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 25 de mayo

25 de mayo Año de nacimiento: 1993

1993 Edad: 31 años

31 años Instagram: @karimepindter

@karimepindter TikTok: @karimepindter

@karimepindter YouTube: @KarimePindter

2. ¿QUIÉN ES KARIME PINDTER?

Karime Pindter es una influencer que alcanzó la fama tras su paso por “Acapulso Shore”, reality en el que estuvo por 10 temporadas, siendo llamada ‘Matrioska’, a raíz del tiempo que estuvo. Asimismo, es conductora y empresaria.

Aquí tomándose una foto frente al espejo (Foto: Karime Pindter / Instagram)

3. SE INICIÓ COMO LOCUTORA

Se inició en el mundo del entretenimiento fue como locutora de la estación Radioactivo.

4. SU FAMA EN “ACAPULCO SHORE”

La fama le llegó a Karime cuando formó parte de “Acapulco Shore” desde la primera temporada, lanzada en 2014 hasta la décima que acabó en 2022. Ella consideró que su paso por este formato cambió su vida por completo y lo calificó como una de sus mejores experiencias. Aquí fue conocida como la ‘Matrioska’ por el tiempo que duró.

5. INCURSIONÓ EN EL MUNDO DE LA MÚSICA

Mientras disfrutaba de su popularidad, ella incursionó en el mundo de la música, logrando grabar algunos temas como “Tostadita” junto a Potro Caballero o “Putivuelta” al lado de Manelyk González.

6. TAMBIÉN INCURSIONÓ EN LA ACTUACIÓN

Karime no se quedó de brazos cruzados y siguió intentando hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento, fue así que en 2018 incursionó en la actuación con la obra “Losers”.

7. SU FACETA COMO EMPRESARIA

Ante el revuelo que había causado “Acapulso Shore”, ella vio cómo hacer un negocio con las mejores frases que se dijeron en el show, por lo que lanzó su línea de playeras. No sólo ello, junto a otros amigos inauguró el restaurante Piyoli, especializado en comida saludable. Además, abrió TIA Agency, su agencia para producir videos no sólo para ella, también para otras personas; así como su línea de labiales.

En el estadio Azteca para ver a Karol G en febrero de 2024 (Foto: Karime Pindter / Instagram)

8. AMANTE DE LAS CIRUGÍAS

Ella jamás negó que gracias al dinero que obtenía por su fama, además de los negocios que abrió, se realizó diversas operaciones estéticas. Es más, detalló cuáles eran sus cirugías: implantes de mama, liposucción, rinoplastia, bótox y bichectomía.

9. UNA OPERACIÓN DE URGENCIA

Aunque siempre quiso verse más hermosa con las operaciones, Pindter tuvo que ser intervenida quirúrgicamente a fines de 2018 por problemas que surgieron a raíz del aumento de su busto. Según narró, uno de los implantes que tenía hace años había explotado, lo cual puso en peligro su vida.

Luciendo sensual para una fotografía en el ascensor (Foto: Karime Pindter / Instagram)

10. ESCRIBIÓ UN LIBRO

En marzo de 2020, Karime lanzó su libro titulado “Cómo darte tu taco: Una guía para vivir tus sueños irreverentemente divertida”. Aquí habla de la manera en la que inició sus negocios, el empoderamiento y de lo que la impulsa. Además, de dar su punto de vista sobre las relaciones entre hombres y mujeres.

11. NO QUIERE TENER HIJOS

En su libro, la celebridad dio a conocer que como estaba enfocada más en su vida profesional que personal había optado por no tener descendencia: “No quiero tener hijos, soy una mujer independiente y en realidad no es una de mis metas, ya que estoy enfocada en mi trabajo y en mis proyectos. Tener hijos no es algo que necesite. Hay muchas mujeres que sí quieren y qué bueno, lo importante es quererlo, pero no que la sociedad te lo dicte”.

12. UNA MASCOTA A LA QUE ADORA

Ella tiene una mascota a la que adora. Se trata de Norris, al que le creo su red social en Instagram, donde lo describe: “El gato más fluffy. Hijo de Karime Pindter. Ruso por nacimienro, mexicano por adopción”.

En el cumpleaños número 2 de Norris el 14 de enero de 2024 (Foto: Karime Pindter / Instagram)

13. ¿KARIME PINDTER TIENE PAREJA?

Se desconoce si Karime Pindter tiene pareja en la actualidad, aunque parecería que está sola. Se sabe que tuvo algo con Potro Caballero, quien también forma parte de “La casa de los famosos México 2″, aunque jamás oficializaron algún romance. Los dos estuvieron juntos en “Acapulco Shore”. Se sabe que el también chico reality tildó hace un tiempo de hipócrita a la joven, por lo que todos esperan cómo se llevaran en la convivencia. “Se va a poner cardiaco, yo voy con las mejores vibras y todo puede pasar, no estoy cerrada a nada. A ver qué actitud tiene él”, dijo a Telemundo.