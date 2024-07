Si también disfrutaste de “Yo soy Bety, la fea” hace más de veinte años, aunque lo más probable es que viste más de una ocasión la telenovela colombiana, de seguro estás contento con la llegada de “Betty la fea: La historia continúa” a Amazon Prime Video este 19 de julio de 2024. Si bien, los protagonistas se robaron el show, y volverán a hacerlo, otros personajes que vuelven a la trama tampoco pasarán desapercibidos; uno de ellos es Roberto Mendoza, el papá de don Armando, interpretado por Kepa Amuchastegui. Aunque varios conocen su trayectoria, quizá seas alguno que no sepa mucho de este talentoso actor, por lo te damos datos sobre él en esta nota, así que presta atención.

Cabe destacar que aunque el histrión no aparece en el tráiler, sí lo vemos en las fotografías del elenco, lo que indica que estaría presente en algunos momentos de las grabaciones. Como se puede ver en el avance, solamente se sabe de su personaje cuando lo están enterrando y llega Beatriz, quien se tropieza y hace que caiga su ataúd.

Kepa Amuchastegui interpretando a Roberto Mendoza en "Yo soy Betty, la fea" (Foto: RCN)

1. DATOS PERSONALES DE KEPA AMUCHASTEGUI

Nombre completo: Kepa Amuchastegui

Kepa Amuchastegui Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia

Bogotá, Colombia Nacionalidad: Colombiana

Colombiana Cumpleaños: 13 de abril

13 de abril Año de nacimiento: 1941

1941 Edad: 83 años

83 años Instagram: @kepa.amuchastegui

@kepa.amuchastegui YouTube: @kepamu

2. ¿QUIÉN ES KEPA AMUCHASTEGUI?

Kepa Amuchastegui es un talentoso actor colombiano que ha trabajado en decenas de producciones entre cine, televisión y teatro. Asimismo, se ha desempeñado como director, productor y libretista. Es hijo de inmigrantes vascos.

3. AMOR POR LA ACTUACIÓN DESDE PEQUEÑO

En una entrevista con la revista Vea, él contó que cuando era pequeño le encanta recitar poemas y representar personajes frente a sus compañeros, algo que era aplaudido por sus amigo y docentes.

4. ESTUDIÓ ARQUITECTURA

Cuando creció, Kepa decidió estudiar arquitectura en la Universidad de Los Andes, donde su amor por la actuación continuó, tanto así que ingresó al grupo de teatro de esa casa de estudios.

5. PERSIGUE SUS SUEÑOS CON LA ACTUACIÓN

Por su buen desempeño en el grupo de teatro de la universidad, se convirtió en director; esto lo llevó a ganar una beca que le entregó la Embajada de Francia, por lo que viajó a París para perfeccionar su talento en la actuación. Al regresar a Colombia en 1968, Amuchastegui funda el teatro La Mama. Luego retornó a Europa para seguir trabajando en la Royal Shakespeare Company en Londres, pero retorna en 1971.

El histrión es activo en sus redes sociales, donde analiza obras, cuentos y más (Foto: Kepa Amuchastegui / Instagram)

6. RECHAZABA HACER TELEVISIÓN, PERO…

Kepa estaba feliz por deleitar al público sobre las tablas, por lo que jamás pensó ingresar al mundo televisivo, pero esto cambió un buen día cuando recibió la visita de grandes personajes para convencerlo. Esto se dio tras terminar una función teatral. “Para nosotros, la televisión era el monstruo, era una cosa comercial, terrible (…). Insistieron tanto, que yo, cansado de tanta insistencia, les pregunté: ‘¿Cuánto pagan por hacer esa vaina?’. Ellos me dijeron una cifra y de una les dije: ‘¿Dónde les firmo?’”, narró en la misma entrevista a Vea. Así fue como aceptó su primer papel en “La pezuña del diablo” (1983).

7. UNA EXITOSA CARRERA COMO ACTOR EN TV Y CINE

Después formó parte de varias producciones televisivas como: “La elegida”, “Yo soy Betty, la fea”, “Sin retorno”, “La Pola”, “La hipocondríaca”, “La ley del corazón”, “Ingobernable”, “Bolívar”, “La reina de Indias y el conquistador”, “La nieta elegida”, “Rojo carmesí”, entre otras. En tanto, en cine grabó “Al final del espectro”, “La gente honrada”, “El olvido que seremos”, por citar algunas.

8. TAMBIÉN HA SIDO DIRECTOR, PRODUCTOR Y LIBRETISTA

Kepa también ha incursionado como director de algunos proyectos como “Aprendí a quererme”, “Pobre Pablo”, “Mascarada”, “La casa de las dos palmas” y “Garzas al amanecer”. Entre los trabajos que realizó como productor están: “El fiscal” y “La dama de Troya”, mientras que como libretista: “Perfume de agonía” y “Garzas al amanecer”.

9. PIDIÓ AYUDA PARA CONSEGUIR TRABAJO

En abril de 2023, Kepa Amuchastegui publicó un video en redes sociales solicitando ayuda para encontrar trabajo, pues no tiene ofertas laborales y no contaba con muchos recursos económicos. “Necesito trabajo. Por si nada de lo que he venido haciendo durante los últimos 50 años funciona (escribir, dirigir, actuar para teatro, cine y televisión), también soy buen traductor al español, tanto del francés como del inglés. Si alguien sabe de algo, por favor”, se le oye decir en el video.

En entrevista con “Lo sé todo”, aclaró que hacía casting para algunos personajes de tercera edad, lo cual complicaba la búsqueda, pues veía que no tenía oportunidades, llevándolo a sentirse muy mal. Por fortuna, esto cambió cuando fue convocado para “Rojo carmesí” y “Betty la fea: la historia continúa”, ambas de 2024.