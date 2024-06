Antonio de Livier es un destacado y reconocido chef mexicano que ha conquistado no solamente los paladares de millones de personas, también el cariño de la gente por su rol en diferentes programas televisivos en los que enseña todo lo que sabe sobre cocina, tal como lo hace desde 2022 en “Top Chef VIP”, de Telemundo. Debido a que se ha ganado la simpatía del público, el que menos desea saber aspectos de su vida privada como quién es su esposa Laura Reyes. Si también quieres descubrirlo, te lo contamos en los siguientes párrafos.

Cabe mencionar que además de pertenecer a la cadena televisiva estadounidense, él formó parte de Food Network, TV Azteca, Discovery, entre otros. Y cómo no iba a ser convocado a dichos formatos, si es una eminencia culinaria, pues escribió un libro y tiene varios restaurantes.

El mexicano forma parte de "Top Chef VIP" desde su primera temporada (Foto: Antonio de Livier / Instagram)

¿QUIÉN ES SU ESPOSA LAURA REYES?

Tal como lo indicamos líneas arriba, Laura Reyes es la esposa de Antonio de Livier, más conocido como Chef Toño. Ella llegó a su vida cuando él estaba convencido de que no iba a dejar que el amor tocara su puerta, pero cayó rendido a sus pies.

“Prometí que no habría nadie que me hiciera enamorarme tanto como para casarme y llegó a mi vida esta hermosura y me hizo tragarme mis palabras. Desde entonces he vivido una historia llena de dicha, logros, aprendizaje, superación y lo más importante una familia mía de mí”, señaló en su perfil de Instagram.

Laura Reyes es la mujer que conquistó hace varios años el corazón del chef mexicano (Foto: Antonio de Livier / Instagram)

Tras convertirse en madre de Patricio, Jonas y Lorenzo, Laura se dedica íntegramente a su hogar y la crianza de sus niños. “Mi patrona es un ser humano tan importante en mi vida, con quien he construido una tribu fuera de serie, un hogar donde todos son bienvenidos y una mancuerna sólida para aguantar los ching**** de la vida”.

Se sabe que ellos tienen una relación de más de una década, tal como lo dio a conocer el chef en una fotografía que subió el 14 de febrero de 2024: “Este bello ser ha sido mi San Valentín por más de 14 años, duros y tupidos, de enseñanza, de dolor y de mucho amor. Vivimos hoy con el regalo más bello que es formar familia juntos. Te amo”.

Una imagen del recuerdo del mexicano con su pareja, en el que le da un beso (Foto: Antonio de Livier / Instagram)

Debido a que ella mantiene en privado sus cuentas de redes sociales, él no duda en enviarle mensajes cariñosos, en los que le muestra su amor y respeto.

La esposa e hijos del chef mexicano (Foto: Antonio de Livier / Instagram)

DATOS PERSONALES DE LAURA REYES

Nombre completo: Laura Reyes de Baez

Laura Reyes de Baez Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 19 de septiembre

19 de septiembre Instagram: @lorettierb

La cuenta de Instagram de la esposa de Antonio de Livier es privada (Foto: Laura Reyes / Instagram)