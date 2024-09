A su corta edad, Manu Ríos ha encarnado tan bien cada rol que le han dado, que es imposible pensar que haya un papel que no pueda hacerlo. Y es que tras el éxito internacional que logró con “Élite”, donde dio vida a Patrick Blanco, ahora busca alcanzar o superar la misma popularidad con “Respira”, la serie que aterrizó en Netflix el pasado 30 de agosto de 2024. Debido a que juega un rol importante en el drama médico, te contamos quién es este actor.

En la trama, él da vida a Biel de Felipe, un residente de oncología que se estrena en el hospital Joaquín Sorolla en plena huelga. Aunque es consciente que debe cumplir con sus funciones, se encuentra en un dilema, pues no sabe si seguir atendiendo porque considera importante la vida de las personas o unirse a la medida de lucha de sus compañeros.

En "Respira", Manu Ríos da vida a Biel de Felipe (Foto: El Desorden Crea)

1. DATOS PERSONALES DE MANU RÍOS

Nombre completo: Manuel Ríos Fernández

Manuel Ríos Fernández Más conocido como: Manu Ríos

Manu Ríos Lugar de nacimiento: Calzada de Calatrava, Ciudad Real

Calzada de Calatrava, Ciudad Real Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 17 de diciembre

17 de diciembre Año de nacimiento: 1998

1998 Edad: 25 años

25 años Instagram: @manurios

@manurios YouTube: @ManuRios

2. ¿QUIÉN ES MANU RÍOS?

Manu Ríos es un talentoso actor que ganó fama mundial por su paso en la serie juvenil “Élite”, en la que estuvo la cuarta, la quinta y la sexta temporada. Ha hecho cine, televisión y teatro; además de haber formado parte de algunos programas.

El actor español Manu Ríos llega a la proyección de la película "Extraña forma de vida" durante la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 17 de mayo de 2023 (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

3. SU FAMILIA

Los padres de la celebridad no están inmersos en este mundo, pues su mamá es dueña de su peluquería, mientras que su padre hace varios trabajos como electricidad, encargado de obra y más. Él tiene un hermano mayor que le lleva tres años.

4. DESDE PEQUEÑO SINTIÓ EL LLAMADO POR EL MUNDO ARTÍSTICO

Desde que era un niño, a Manu Ríos le fascinaba la idea de brillar en el escenario: “Siempre estaba cantando, bailando y tenía mucha curiosidad por todo lo relacionado con este mundo (…). Sin ellos [mi familia] no habría podido llegar hasta aquí”, señaló en una entrevista a Harper’s BAZAAR.

No cabe duda que la diversión y alegría son parte de él (Foto: Manu Ríos / Instagram)

5. CANTABA EN LA PELUQUERÍA DE MAMÁ

Cuando Manu tenía solamente cinco años, no le daba vergüenza hacer presentaciones para dar a conocer su talento; así pues, cantaba para las clientas de la peluquería de su mamá.

6. ABRIÓ SU CANAL DE YOUTUBE PARA SUBIR SUS COVERS

A los 8 años, decidió abrir su canal de YouTube con el único fin de subir los covers de sus canciones favoritas que había grabado.

7. ESTUDIÓ DANZA Y TUVO UN GRUPO DE HIP HOP

Atraído por el baile, pidió a sus padres inscribirlo para estudiar danza clásica; no sólo ello, ya que además tuvo clases de hip-hop, llegando a formar parte del grupo de baile Sweet Babies, con el que se proclamó campeón de hip hop en España.

8. SU DEBUT TELEVISIVO FUE EN UN PROGRAMA DE CANTO

Con solamente 9 años, tuvo su primera aparición televisiva. Lo hizo en el programa “Cantando en familia”. Un año después, participó como bailarín en el talent show “Tú sí que vales”, donde llegó a la semifinal.

Aquí disfrutando de la naturaleza y posando para la cámara (Foto: Manu Ríos / Instagram)

9. SU PASO POR MUSICALES Y FUE PARTE DE PARCHIS

En el año 2010, debutó en el teatro con el musical de la novela “Los miserables” interpretando a Gavroche Thénardier en “Los Miserables”. Al año siguiente fue seleccionado para formar parte del grupo musical juvenil Parchís, donde interpretaba la ficha roja.

10. CARRERA MUSICAL

Manu Ríos comenzó en el mundo del entretenimiento con musicales. Tenía solamente 15 años cuando le llegó ofertas para trasladarse a Estados Unidos, motivo por el que viajó con su familia a dicho país con el fin de trabajar su proyecto musical. Sin embargo, también quería dedicarse a la actuación, con el que recibió ofertas, y se dedicó de lleno a los estudios de grabación. “Hoy por hoy estoy enfocando toda mi energía en la interpretación, aunque la música es algo que no voy a dejar de lado. Tengo muchas canciones grabadas y podría sacarlas, pero no quiero precipitarme por aprovechar el momento y publicar algo sin sentido o con lo que no me sintiera cómodo. Me gustaría crear un proyecto bien pensando, y eso requiere tiempo”, dijo en una entrevista a la revista GQ.

Manu Ríos posa durante una sesión fotográfica de la serie de televisión "The Idol" al margen de la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 23 de mayo de 2023 (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

11. CARRERA ACTORAL

En televisión formó parte de “Chiringuito de Pepe” (2014), “Élite” (2021-2022), “La edad de la ira” (2022), “El silencio” (2023) y “Respira” (2024). En cine actuó en dos cortometrajes: “La tarotista” (2021) y “Extraña forma de vida” (2023). En teatro: “Los miserables” (2010) y “Don Pepito” (2012-2013).

12. MODELO E IMAGEN DE MARCAS

Tras su salto a la fama por “Élite”, diversas marcas posaron sus miradas sobre él; así pues Manu se convirtió en imagen de algunas; además de haber participado como modelo en desfiles de Prada, Balenciaga, Saint Laurent, Versace y más.

A él le encanta disfrutar cada momento, más si es en compañía de sus seres queridos, algo que por el trabajo es complicado (Foto: Manu Ríos / Instagram)

13. TIENE SU MARCA DE ROPA

Manu Ríos junto al estilista Marc Forné lanzaron la marca de ropa Carrer. En la cuenta de Instagram se describe: “Ropa de trabajo contemporánea. Diseñada para el movimiento constante de la vida moderna”.