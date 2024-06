A lo largo de los años, Carolina Tejera se ha caracterizado por ser una mujer de carácter fuerte, a la que le gusta decir las cosas de frente. Si bien, sus papeles antagónicos en diversas producciones nos han mostrado su calidad como actriz, detrás de esa rudeza tiene un gran corazón para las personas que ama, en especial su hijo Michael, fruto de su relación con Don Stockwell. Aunque sabemos bastante de la histrionisa venezolana, ¿sabes quién es su heredero? Si lo desconoces, en los siguientes párrafos te lo contamos.

Antes de darte a conocer dichos datos, te recordamos que ella es conocida por haber dado vida a la malvada Eva Granados en “Gata Salvaje”. Pero no sólo formó parte del elenco de series y telenovelas, también incursionó en el mundo de los realities como participante. Así tenemos su paso por “Bailando por un sueño” (2007) y “Top Chef VIP 3″ (2024).

Aquí la venezolana con su hijo Michael (Foto: Carolina Tejera / Instagram)

¿QUIÉN ES MICHAEL STOCKWELL?

El nombre completo del hijo de Carolina Tejera es Michael Aslan Stockwell Tejera, quien nació el 2 de agosto de 2006. Aunque en un inicio vivía con su familia, luego del divorcio de sus padres, en 2011, se inició una batalla legal por su custodia.

El menor vivía con su madre en Miami, pero en agosto de 2019 decidió ir a radicar con su papá a Costa Rica. “Mi hijo es lo más grande que yo he tenido y todos ustedes saben lo que hemos vivido, en fotos, en videos, en experiencias desde que mi hijo nació, desde que estuvo en mi barriga. 13 años para arriba y para abajo juntos. Arriba hay un Dios, él nunca falla. Aquí el tiempo es importante, se va a hacer justicia en los tiempos de Dios, no en mis tiempos. Pronto se van a saber muchas cosas”, dijo en un video que compartió en Instagram.

Uno de sus tantos viajes junto a su progenitor Don Stockwell (Foto: Michael Stockwell / Instagram)

Desde ese momento, el adolescente pasa muchos momentos al lado de su progenitor, tal como lo muestra en sus redes sociales. “Feliz Día del Padre. Eres el mejor papá del mundo. Te quiero mucho y agradecido por todas las cosas que has hecho por mí y los recuerdos que hemos tenido. Me has enseñado tanto: cómo andar en bicicleta, cómo disparar una pelota de baloncesto, cómo lanzar una pelota de fútbol y mucho más, y siempre estaré agradecido por eso. Te amo”, publicó en junio de 2021.

Él tiene fotos con diversas celebridades como el cantautor y músico Chris Martin de Coldplay o el cantante, compositor, productor discográfico y actor canadiense Drake.

El menor al lado de Chris Martin (Foto: Michael Stockwell / Instagram)

Uno de los deportes que le gusta practicar es el baloncesto, tal como los clips donde trata de perfeccionar su técnica.

Pero eso no es todo, ya que los viajes también son lo suyo, algo que realiza al lado de su familia, donde no falta su papá, Don Stockwell.

"¡Momentos destacados del juego de Miami Heat!", escribió en enero de 2022, junto a Drake (Foto: Michael Stockwell / Instagram)

A pesar de que convive más con su papá, la actriz también tiene momentos con Michael. “Él tiene que venir [a Miami], por supuesto que tiene que venir sus vacaciones lo que me corresponde y yo también puedo ir cuando yo quiera a Costa Rica”, señaló en una entrevista con el programa “Suelta la sopa”, de Telemundo, en 2019.