Pedro Rivera ha sido una persona que en varias oportunidades se le ha relacionado con alguna mujer, así que todos sabemos que es bien enamorador. Es por ello que no llama la atención que se haya vuelto a comprometer, esta vez con su novia Nataly Rodríguez, lo cual no tiene nada de malo, sino todo lo contrario, pues pese a su edad sigue demostrando que no pierde la fe en el amor y en encontrar a esa mujer que lo acompañe por siempre.

Sin embargo, para los fanáticos del cantante hay un tema pendiente que resolver al respecto. Y es que no sabemos mucho acerca de la fémina que le ha robado el corazón, por lo que en este artículo te contaré un poco más de lo que se conoces, pues al ser alguien alejada de la farándula no hay muchos datos de ella al alcance de todos, pero sí bien pintorescos que leerás en las líneas siguientes

1. ¿QUIÉN ES NATALY RODRÍGUEZ?

Nataly Rodríguez, de 46 años, es la nueva prometida de Pedro Rivera, de 81. Es una mujer de origen michoacano que ahora vive en los Estados Unidos, país en el que conoció al padre de Jenni Rivera, de quien se ha enamorado hasta el punto de prometerse matrimonio.

2. ¿A QUÉ SE DEDICA NATALY RODRÍGUEZ?

Nataly Rodríguez tiene un puesto de venta de productos de belleza en la Alameda Swapmeet, lugar que es muy conocido por la comunidad mexicana, pues allí se comercializan muchos productos originarios del país, además de que también es usado como punto de encuentro para todos los ciudadanos que vive allí.

3. ¿CÓMO CONOCIÓ A PEDRO RIVERA?

El propio Pedro Rivera informó en varias entrevistas que él conoció a su actual pareja justamente en la Alameda Swapmeet, cuando ella se le acercó a venderle algunos de sus productos. Desde que la vio le llamó la atención, aseguró el famoso.

4. LAS REDES SOCIALES DE NATALY RODRÍGUEZ

La pareja de Pedro Rivera, Nataly Rodríguez no tiene muchas publicaciones en sus redes sociales, pero lo que sí suele hacer de vez en cuando es grabarse videos promocionando los productos que vende y presumiendo s su actual pareja, quien la recoge en un auto de lujo y la lleva a pasear por los mejores lugares de California.

5. LA COMPRA DEL ANILLO DE COMPROMISO

El propio Pedro Rivera, en su canal de YouTube, subió un video cuando está comprando el anillo de compromiso para Nataly Rodríguez. En dicho material audiovisual se puede ver exactamente cuando él solicita la joya más cara de un sector de la tienda, con la finalidad de así sorprender a su amada.

6. LA PEDIDA DE MANO

En Las Vegas, la Ciudad del Pecado, Pedro Rivera sorprendió a su novia con una serenata y una pedida de mano, la cual ella aceptó, por lo que, en teoría, debería haber una próxima boda muy pronto, así que todo será cuestión de tiempo para determinar si ellos dos afianzan su amor con una unión a tal escala.