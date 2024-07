Nuno Gallego ha hecho una entrada impactante en la octava temporada de “Élite”, consolidando su presencia en el mundo de la actuación. Desde su temprana fascinación por el teatro, que comenzó a los 11 años, hasta su formación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), el joven actor ha demostrado un compromiso profundo con su arte. Ahora, en la producción juvenil, Gallego da vida a Héctor, un personaje que se presenta como uno de los antagonistas más complejos y carismáticos de la serie.

Héctor, el personaje de Gallego, es un chico privilegiado que llega a Las Encinas con su hermana, interpretada por Ane Rot, y rápidamente se convierte en una figura central en la trama. Su carácter retorcido y su habilidad para manipular situaciones hacen de él un villano memorable y lleno de matices. Este papel no solo resalta su versatilidad como actor, sino que también subraya su capacidad para interpretar personajes que desafían las expectativas y capturan la atención del público.

La inclusión de Nuno Gallego en esta temporada de “Élite” no solo aporta una nueva dimensión al drama escolar, sino que también demuestra su habilidad para destacar en diferentes géneros y estilos. Su actuación ha sido recibida con entusiasmo, marcando un hito en su carrera y elevando las expectativas para sus futuros proyectos. La serie, conocida por su capacidad para reinventarse y mantener el interés de sus seguidores, encuentra en Héctor un nuevo y fascinante antagonista que promete dejar una huella duradera.

Con su destacada participación en “Élite”, Gallego está bien posicionado para seguir conquistando el panorama audiovisual. Su papel en la serie no solo reafirma su talento, sino que también lo prepara para futuros desafíos, como su próxima aparición en “Olympo”, una serie que explorará el mundo de los deportistas adolescentes. Sin duda, Nuno Gallego es un nombre para seguir de cerca en los próximos años.

1. ¿QUIÉN ES NUNO GALLEGO?

Nuno Gallego, quien hace de Héctor en la última temporada de “Élite” es un actor de 23 años de edad que, con su juventud y profesionalismo, le toca interpretar a uno de los villanos principales de la serie de Netflix. Pese a su edad, ya ha estado en varias producciones muy conocidas en España, lo que le hace alguien medianamente conocido. Eso sí, aún está luchando por ganarse un nombre propio con todas sus letras a nivel internacional.

Nuno Gallego es uno de los actores que ingresa a "Élite" para la octava temporada (Foto: Nuno Gallego / Instagram)

2. SU AMOR POR EL TEATRO

Su vinculación con la actuación llegó desde muy pequeño, específicamente a los 11 años. Si bien al inicio era más de películas en el cine, el ahora artista ha reconocido que se enamoró del teatro cuando vio actuar a su tía Miryam Gallego. Desde ese momento supo que lo suyo era ese mundo y que debía trabajar de manera ardua para cumplir ese sueño.

3. LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE NUNO GALLEGO

Como la mayoría de actores de esta época, Nuno Gallego ha estudiado para convertirse en actor. Por ejemplo, ha llevado cursos en la Escuela de Arte Dramático Municipal de Madrid, en Primera Toma Escuela de Interpretación, en el Estudio de Yaël Belicha, entre otros lugares. Sin embargo, la formación más profunda la estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, donde se graduó.

4. SU PRESENCIA EN TEATRO

Tal y como lo quería desde que era niño, Nuno Gallego pudo desempeñarse en el teatro y no en una sola producción, sino en varias. De acuerdo con la compañía que lo representa, el joven español ha participado en obras como “Los que sueñan”, “Niño amor” y “Mother Clap’s Molly House”.

5. NUNO GALLEGO YA HA TRABAJADO EN OTRAS SERIES

“Élite” no marca el debut en televisión de Nuno Gallego, pues en el pasado ya se le ha visto en otras producciones, incluso muy conocidas. De acuerdo a su historial profesional, el joven trabajó en “Upa: Next” y en “Clanes”, serie de Netflix que ha obtenido una buena reacción por parte de los espectadores de la plataforma.

Nuno Gallego forma parte de "Élite 8" interpretando a Héctor (Foto: Nuno Gallego / Instagram)

6. NUNO GALLEGO ES MUY DEPORTISTA

Si revisamos la web de la empresa cargada de su representación, podemos darnos cuenta de que Nuno Gallego es un amante de los deportes, pues reconoce tener pasión por el fútbol, baloncesto, judo, hockey, box, natación, esgrima, surf y skate.

7. EL MOMENTO EN EL QUE LE INFORMAN QUE SERÁ PARTE DE “ÉLITE”

Nuno Gallego quería, con muchas ganas, integrar el elenco de la octava y última temporada de “Élite”, por lo que realizó los castings con mucho profesionalismo. Al final, su entrega dio sus frutos, ya que lo llamaron para informarle que estaba dentro. Lo que, quizá, no se imaginaba era que justo le marquen cuando se encontraba grabando “Clanes”.

“Había hecho los castings, son un montón para entrar, y una vez completados estaba rodando ‘Clanes’. Me encontraba en Malpica de Bergantiños, un pueblo costero hermoso de Galicia en el que veraneaba y cuando me lo comunicaron, flipé, llamé a Ane Rot, a mi madre, a mi mejor amigo y luego ya me prohibieron decir nada. Lo celebré con una buena cena. Era un papel que quería”, comentó para Cosmopolitan.

8. LAS ESCENAS SEXUALES DE NUNO GALLEGO EN “ÉLITE”

Algo que ha marcado a la serie de Netflix es su potente contenido sexual dentro los integrantes de Las Encinas y Nuno no fue la excepción, ya que también le tocó rodar ese tipo de interacción. A diferencia de lo que muchos podemos creer, para él fue algo sencillo de materializar gracias al trabajo de cada uno de los profesionales inmersos en ese momento y en toda la producción.

“Espectacular porque se lleva sin tabúes y tenemos la suerte de tener a dos grandes coordinadoras de intimidad que nos protegían en todo momento. Si no estábamos cómodos, se decía y no se hacía. También fue fundamental el buen rollo entre Fernando y yo porque es con el que me tocó. Iba con mucho miedo por la exposición, pero, al final, fue casi lo más fácil de rodar, como un juego”, comentó el actor.

