A tan solo unos semanas del esperado inicio de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, se han ido desvelando emocionantes detalles sobre este exitoso programa. Entre nuevas reglas y la expectativa por conocer a los nuevos participantes, hoy se ha sumado un nombre que ha capturado la atención de todos: Ricardo Peralta. La noticia fue revelada por los conductores Mauricio Garza y Cecilia Galliano, quienes destacaron al influencer como “creativo, irreverente y carismático”. Luego, la confirmación oficial llegó a través de las redes del programa, generando una ola de reacciones entre los seguidores y espectadores del reality.

En las redes sociales, las opiniones no se hicieron esperar. Algunos usuarios ya lo consideran el ganador anticipado de la temporada, demostrando el impacto y la popularidad que Ricardo Peralta tiene entre el público: “No sé por qué los demás se molestan en competir, ya tenemos a nuestro ganador”, “Con todo Torpecillo, eres la sensación de la temporada”, “¿Estamos ante el campeón de campeones de los realities?”, fueron algunos de los comentarios entusiastas que inundaron las plataformas digitales. Pero, ¿sabes quién es en realidad?

1. ¿QUIÉN ES RICARDO PERALTA?

El nombre de Ricardo Peralta puede que no suene mucho entre las personas que no consumen las redes sociales, pero para quienes sí no será muy difícil recordar sobre él. Este muchacho es un youtuber e influencer muy conocido entre la comunidad LGTB, que poco a poco fue escalando en popularidad hasta llegar a la televisión, donde fue bien recibido por los espectadores.

2. ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE RICARDO PERALTA?

En internet hay diferentes informaciones sobre su edad, principalmente porque hay discrepancia entre el año de nacimiento, para lo que tuve la responsabilidad de hurgar en sus perfiles de redes sociales hasta hallar la verdad. Retrocediendo en sus publicaciones de Instagram, llegamos hasta el 8 de diciembre de 2023, día en el que aseguró que estaba cumpliendo 30 años.

“Hoy es el cumpleaños de esta chica rubia que solo tuvo un sueño, el sueño de ser feliz y hacer feliz a los que le rodean y yo creo que ese sueño se está cumpliendo.Mil gracias a todos los que están, los que siguen, los que vendrán. Mil gracias de verdad por sus buenos deseos, recuerden que todo lo bueno que me desean se les regresa al triple. Felices 30 años preciosa. Finalmente llegamos al 3er piso. ¡Qué fuerte de mujer!”, escribió en ese momento.

3. ¿CÓMO SE HIZO FAMOSO?

En 2011, Ricardo Peralta inició un canal de YouTube con su amigo su amigo César Doroteo, al cual llamaron “Pepe y Teo”. A través de ese medio tocarían temas de la comunidad LGTB que los llevaría a ganarse un púbico objetivo que fue creciendo con los años. Conforme fue pasando el tiempo, el dúo de amigos consiguió también atraer vistas de personas heterosexuales, así que sus visualizaciones aumentaron.

4. RICARDO PERALTA EN “MASTERCHEF CELEBRITY”

Si muchos creen que en “La casa de los famosos México” es el debut de Ricardo Peralta en los programas de reality show, están equivocados. En el año 2022, el influencer estuvo en “MasterChef Celebrity” de TV Azteca y no solo ello, ya que llegó a la final y pudo coronarse como el campeón absoluto de esa edición, demostrando que tiene la capacidad para cocinar los mejores platos en la cocina.

Ricardo Peralta con el trofeo de "MasterChef Celebrity 2022" (Foto: TV Azteca)

5. TAMBIÉN ESTUVO EN “LOL”

“Lol” es el recordado programa de competencia de comedia de Amazon Prime Video, conducido por Eugenio Derbez. Allí, el youtuber fue parte de la tercera temporada en 2021 y quedó en el segundo lugar. Luego, regresaría a la quinta edición del show, cuando se decidió hacer una nueva lucha con los mejores concursantes previos, pero allí quedó en la cuarta posición.

6. TIENE NOVIO, PERO...

Ricardo Peralta se encuentra en una relación, tal y como se ve de vez en cuando en su perfil de Instagram, pero no es que se expongan mucho ante la opinión pública. Sin embargo, hay un tema que llamó mucho la atención en su presentación como octavo habitante. Y es que aseguró que tiene permiso para experimentar en el reality show.

“Yo tengo un novio, pero tenemos una relación muy (open mind). Yo tengo permiso, es que son nuevos tiempos, muñeca. Soy una persona muy real, si alguien no me cae bien, de una vez, yo no fuerzo nada, muy real soy”, dijo el influencer al ser preguntado si buscará o no el amor dentro de “La casa de los famosos México”.

Ricardo Peralta al lado de su novio, quien lleva de nombre Charly Portocorraero (Foto: Ricardo Peralta / Instagram)

7. FOTOS DE INSTAGRAM DE RICARDO PERALTA