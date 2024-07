Si eres uno de los televidentes que veía cada uno de los capítulos de “Yo soy Betty, la fea” a finales de los 90 e inicios de los 2000, seguro que recuerdas a cada uno de los personajes y no solo a los protagonistas que tejieron su amor en las oficinas de Ecomoda. Entonces, sabes quién es Mario Calderón y qué papel ejercía allí, ya que tuvo mucha injerencia en la historia original, por lo que ahora regresará para los nuevos capítulos que se estrenarán muy pronto por Amazon Prime Video.

Mario Calderón era el vicepresidente financiero de Ecomoda y el amigo de Armando Mendoza. Este papel era uno muy soberbio y se convirtió en uno de los antagonistas principales de nuestra querida Beatriz Pinzón. Aunque era uno de los malos, también hay que destacar que aportaba mucha comedia a la narración. Si bien sabemos mucho de esta interpretación, hay quienes no conocen al actor que se encargaba de darle vida a lo largo de la telenovela.

Se trata de Ricardo Vélez, un actor con vasta experiencia en producciones de este tipo, así que no hay que buscar a nadie más para que haga del papel de uno de los “malos”, aunque no sabemos si ello sea así, pues no han sido revelados esos detalles. Es por ello que este artículo trataré de darle la mejor información posible con la finalidad de que conozcas más sobre este talentoso artista.

Ricardo Vélez en su personaje de Mario Calderón en "Yo soy Betty, la fea" (Foto: RCN)

1. ¿QUIÉN ES RICARDO VÉLEZ?

Ricardo Vélez es un actor de 60 años de edad que tiene una enorme experiencia en telenovelas colombianas. Sin embargo, hay que resaltar también que ha participado en producciones del Reino Unido, país del cual es natural, aunque muchos no lo sepan.

2. NACIÓ EN INGLATERRA

Todos podremos creer que Ricardo Vélez ha estado toda su vida en Colombia ya que sus trabajos principalmente son de allí, pero eso no es así. Y es que él nació un 6 de octubre de 1963 en Londres, Inglaterra, país en el que ha vivido en diferentes épocas.

3. DATOS PERSONALES DE RICARDO VÉLEZ

Nombre: Ricardo Vélez

Ricardo Vélez Fecha de nacimiento: 6 de octubre de 1963

6 de octubre de 1963 Edad: 60 años

60 años Lugar de nacimiento: Londres, Inglaterra

Londres, Inglaterra Ocupación: actor

actor Año de debut: 1987

El ‘Doctor Papito’ jugó un papel fundamental en la ficción, pues acompañó en todo momento a Armando Mendoza (Foto: Ricardo Vélez / Instagram)

4. ESTUDIÓ ACTUACIÓN

Como la mayoría de los artistas, Ricardo Vélez optó por preparase profesionalmente en la Escuela Nacional de Arte Dramático en Colombia. Allí aprendió todo lo necesario para trabajar y en la cancha fue donde perfeccionó sus cualidades.

5. TUVO UNA BANDA DE MÚSICA

En diferentes conversaciones públicas, Ricardo Vélez confesó que en la época de estudiante en la NAT, tuvo una banda de música con unos amigos llamados Luis Miguel Hurtado, Orlando Valenzuela y Santiago Moure. El actor reconoció que se divertía mucho en esa época.

6. CASI SE INCLINA POR OTRA CARRERA

Antes de estudiar actuación Ricardo Vélez estuvo estudiando una carrera totalmente distinta al plano escénico: Matemáticas. El entonces joven había ingresado a la Universidad Nacionalidad, pero no terminó esa cerrar, pues quiso ser actor y prefirió enfocarse en eso.

7. EL DEBUT TELEVISIVO

El debut del actor en televisión no fue en Colombia, sino en el Reino Unido en 1993, cuando apareció en una serie llamada “Screen Two”, producida con la cadena BBC. Su papel en dicho programa fue el de Luis. Luego estuvo en historias de Antena 3 en España hasta que regresó a Colombia, donde empezaría una brillante carrera que se mantiene vigente hasta la actualidad.