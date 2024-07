El anuncio de Sabine Moussier como participante de “La casa de los famosos México” ha generado un gran revuelo en la comunidad del entretenimiento. Conocida por su trayectoria en telenovelas y su carismática personalidad, Sabine Moussier promete añadir una dosis de intriga y dinamismo al programa. Su participación no solo despierta la curiosidad de los seguidores del programa, sino también de aquellos que siguen de cerca la carrera de la actriz.

Desde su debut en la televisión mexicana, Sabine Moussier ha cautivado al público con su versatilidad y entrega en cada personaje que interpreta. Con más de dos décadas de carrera, ha logrado consolidarse como una figura querida y respetada en la industria del entretenimiento. Su incursión en la segunda temporada del mencionado reality no solo representa un nuevo desafío profesional, sino también una oportunidad para mostrar una faceta más personal y auténtica ante sus seguidores.

El anuncio de Sabine Moussier como participante del programa no solo ha despertado expectativas sobre cómo se desenvolverá en un entorno tan competitivo como el de un reality show, sino también sobre las historias y dinámicas que se desarrollarán entre los concursantes. Sin duda, su presencia promete agregar emoción y entretenimiento a cada episodio, mientras los espectadores esperan con ansias ver cómo se desenvuelve esta nueva faceta de una de las actrices más destacadas de la televisión mexicana.

1. ¿QUIÉN ES SABINE MOUSSIER?

A diferencia de los que muchos pueden creer, Sabine Moussier no es mexicana de nacimiento, ya que ella llegó a este mundo un 12 de julio de 1966 en Leverkusen, Alemania. Sin embargo, cuando era muy pequeña, su mamá se mudó a México, específicamente a Mazatlán, donde tuvo una niñez y adolescencia tranquilamente. En la actualidad tiene 57 años y se le recuerda principalmente por los papeles de telenovela que ha hecho, en especial los de villana.

2. DATOS PERSONALES DE SABINE MOUSSIER

Nombre completo: Diana Sabine Moussier

Diana Sabine Moussier Fecha de nacimiento: 12 de julio de 1966

12 de julio de 1966 Edad: 57 años

57 años Lugar de nacimiento: Leverkusen, Alemania Occidental.

Leverkusen, Alemania Occidental. Ocupación: actriz

actriz Hijos: 2

Sabine Moussier se ha caracterizado por interpretar papeles de villana en telenovelas mexicanas (Foto: Sabine Moussier / Instagram)

3. LOS ESTUDIOS DE SABINE

Tras concluir la escuela, Sabine la tenía muy clara acerca de su futuro. Ella era consciente de que quería convertirse en una de las mejores actrices de México, para lo que se inscribió en el CEA, pero antes de eso tuvo que mudarse a la Ciudad de México con una maleta cargada de ilusiones y muchas ganas de que se objetivo se convierta en una realidad.

4. LOS PRIMEROS TRABAJOS DE SABINE EN TELEVISIÓN

Quizá muchos no lo recuerden, pero la actriz empezó en la televisión como co-conductora de un programa llamado “Al ritmo de la noche” con Jorge Ortiz de Pinedo. Sin embargo, en 1996 le dieron la oportunidad de iniciar en las telenovelas, aunque aún con papeles menores. Es así que ella forma parte del elenco de “Morir dos veces” y “Luz clarita”.

5. SU PRIMERA GRAN OPORTUNIDAD

La fama llegaría muy fuerte para ella en el año 1998 cuando le dan la oportunidad de estar en un nuevo proyecto llamado “El privilegio de amar”, telenovela que hasta ahora sigue siendo muy recordada. Allí interpretó al que probablemente sea su mejor papel, el de Lorenza Torres. Incluso, por ese trabajo ganó el premio a Mejor actirz revelación de los Premios TVy Novelas.

Sabine Moussier como Lorenza en la telenovela "El privilegio de amar" (Foto: Televisa)

6. SERÁ SU PRIMERA PARTICIPACIÓN EN UN REALITY SHOW

En su historial de participaciones, Sabine Moussier tiene una gran cantidad de telenovelas, entre otros programas de televisión, pero jamás ha sido parte de un reality show de la importancia de “La casa de los famosos México”, así que en esta etapa de su carrera finalmente podrá incursionar en dicho ámbito. ¿La gente le dará su respaldo?

7. TAMBIÉN HA TRABAJADO EN CINE Y TEATRO

Sabine Moussier no solo se ha dedicado a trabajar en televisión, sino que también ha integrado elencos de obras de teatro como “Blanca Nieves”, “Aventurera”, entre otras producciones. Así mismo, demostró lo mejor de su talento en las películas “Trs huasnacos” y “La boda de Valentina”.

8. HA TENIDO DOS HIJOS

La actriz tiene dos hijos con el empresario chileno Jorge Peralta. La primera nació el 15 de julio de 2003 y lleva por nombre Camila, mientras que el segundo llegó a este mundo el 3 de julio de 2006 y fue bautizado como Paulo. Si bien habían formado una familia, los dos padres se separaron en enero de 2008.

9. LA ENFERMEDAD QUE CASI ACABA CON SABINE MOUSSIER

La actriz tuvo que alejarse de los estudios de grabación porque padecía el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que puso en riesgo su integridad ya que estuvo a punto de quedar paralítica, motivo por el cual tuvo que utilizar una silla de ruedas.

“No podía ni recargar una rodilla sobre la otra, lloraba y me dolían las lágrimas, no me podía mover. Me dolía todo, el aire, pero era la piel, era la ropa, me lastimaba. No podía caminar bien, no sentía fuerza. Sentía agujas en las plantas de los pies, en las manos, no las podía doblar, se me empezaban a poner rojas”, declaró la actriz el año 2010 a la revista mexicana TVNotas.

10. FOTOS DE INSTAGRAM DE SABINE MOUSSIER