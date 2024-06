En el mundo en el que vivimos, los estándares de belleza, estereotipos y demás son algo que deben quedar de lado y, de hecho, como sociedad ya hemos avanzado notablemente en eso, pero no es suficiente, así que no se debe bajar los brazos en esa consigna hasta conseguir unos resultados deseados, como los que ha obtenido Sara Milliken en un certamen de belleza en los Estados Unidos, específicamente en Alabama, pese a que, como era de esperarse, hubo muchas personas que la atacaron por su apariencia. Sin embargo, ella no se dejó influenciar por nada ni nadie.

Sara Milliken, de 23 años, es una modelo de talla grande que se ha convertido en noticia porque ganó la banda de Alabama en el certamen estatal del National American Miss durante el fin de semana del Memorial Day. Desde entonces, ha sido protagonista de reportes televisivos y escritos en los principales medios de comunicación del país, pero también se convirtió en la más reciente víctima de los haters, quienes han tratado de quitarle la emoción con comentarios negativos que ella intenta dejar de lado para enfocarse en sus nuevos retos. ¿Quieres saber más de ella?

1. ¿QUIÉN ES SARA MILLIKEN?

Sara Milliken es una joven de 23 años que se desempeña actualmente como modelo profesional y por las grandes ligas. En 2024 ganó la corona de Alabama del National American Miss, lo que la llevó a ser noticia en los Estados Unidos debido a que es la primera mujer de talla grande de ese estado en llevarse la banda. Su victoria ha sido también como un duro golpe para aquellos insensatos que les gusta menospreciar a las personas por supuestos “defectos” físicos, cuando estos no son más que simples características que nos hace peculiares a todos.

Sara Milliken se consagró como ganadora del certamen de Alabama del National American Miss (Foto: Sara Milliken / Instagram)

2. PARTICIPÓ POR PRIMERA VEZ EN UN CERTAMEN A LOS 15 AÑOS

Desde muy joven supo que quería ser una modelo profesional, así que se animó a participar como menor de edad en el mismo certamen que ganó. Con 15 años logró su primera experiencia en estas canchas y no le fue tan mal, ya que aprendió muchísimo, lo cual le serviría para el futuro, por más que no haya ganado en esa oportunidad. De todas formas, era aún una niña y tenía que aprender bastante de este negocio que cuenta, como cualquier otro, con mañas, beneficios y cosas que hay que mejorar.

3. UNA MALA EXPERIENCIA LA ALEJÓ DEL MODELAJE

A los 16 años volvió a participar en el mismo certamen en su categoría de adolescentes y ella estaba muy feliz porque creía que tenía posibilidades de conseguir mejorar su participación anterior, pero dos días antes del concurso un muchacho le dijo que no iba a ganar porque era muy fea. En ese momento, esas palabras le afectaron demasiado y ella sintió que no pudo desempeñarse como quería. Al final, perdió y decidió que nunca participaría en algún tipo de competición relacionada con el modelaje.

4. TIENE UN PODCAST

Así como muchas personas, Sara Milliken ha creado un podcast que se puede escuchar a través de Spotify, el cual lleva por nombre Girls Gotta Glow. De acuerdo con la descripción que ella misma ha dado sobre este programa, el contenido está direccionado a promover la confianza y empoderar a las mujeres frente a cualquier situación y ante cualquier contexto. Las conversaciones suelen ser de temas como la positividad corporal, la salud mental, el empoderamiento de las mujeres y cómo navegar la niñez.

5. TIENE ESTUDIOS PROFESIONALES

Luego de acabar la escuela y decidir alejarse del modelaje, Sara optó por un camino profesional relacionado con su pasión desde pequeña. Y es que asistió a Reid State Technical College, donde completó la Escuela de Cosmetología y se convirtió en maquilladora profesional, ocupación que ha ido ejerciendo con mucho entusiasmo.

6. VOLVIÓ AL MODELAJE Y POR TODO LO ALTO

En este 2024, luego de pensarlo mucho, Sara Milliken decidió regresar al modelaje, así que se inscribió para participar en el National American Miss de Alabama, donde avanzó las rondas de selección hasta convertirse en una de las competidoras finales. En el certamen, Sara se posicionó como la mejor de todas y ganó la corona, por lo que ahora se prepara para la etapa nacional que se desarrollará en noviembre en Orlando, Florida.

7. LAS CRÍTICAS EN SU CONTRA

La corona de Alabama no solo llegó con una enorme satisfacción, sino también con una gran cantidad de usuarios en redes sociales que no están a gusto con la decisión del jurado y todo porque Sara es una persona de talla grande, algo que no tiene nada de malo y que no debería influir en temas de belleza. Como ella misma lo ha dado a conocer, desde que ganó ha recibido una serie de mensajes y comentarios en sus publicaciones que tratan de hacerla sentir mal, pero ella está haciendo frente a ello de la mejor forma posible.

8. LE RESPONDE A SUS HATERS

A través de las redes sociales, Sara Milliken ha respondido a sus detractores en varias publicaciones. Incluso, se ha animado a dar un mensaje de superación a quienes sufren lo mismo y ha dejado clara su intención de no quedarse callada ante este tipo de acoso. “Las cosas que algunas personas decían eran repugnantes. Elijo no insistir en eso. Sin embargo, hay algo importante que contar y siento que como titular sería sumamente irresponsable de mi parte no abordar la ‘segunda parte’ de esta historia”, fueron sus primeras palabras.

“Siento que muchas veces la gente recurre al ciberbullying porque no lo siente real. Son solo palabras en una pantalla, ¿verdad? ¿No es posible que cause daño físico? Error. Las víctimas de ciberacoso tienen dos veces más probabilidades de auto lesionarse y comportamientos suicidas. Curiosamente, los perpetradores de ciberacoso corren un mayor riesgo de tener pensamientos y comportamientos suicidas. El viejo dicho suena cierto... las personas lastimadas lastiman a las personas”, continuó.