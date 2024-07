La secuela de la icónica serie “Yo soy Betty, la fea” nos trae de vuelta a los personajes entrañables que marcaron a una generación. Ahora, en “Betty, la fea: la historia continúa”, la trama se renueva con nuevos rostros y personajes que prometen cautivar a la audiencia. Entre estos nuevos talentos se encuentra Valentina Lagarejo, la actriz que interpreta a Carmen en la serie de Amazon Prime Video. Si quieres conocer más sobre ella, aquí te lo cuento.

El programa llega 20 años después del original, ubicándonos en un momento en el que Beatriz y Armando ya no están juntos, pero tienen una hija que trae sus propias complicaciones y alegrías a la historia.

Además de traer de regreso a miembros del elenco original, la secuela presenta nuevas figuras como Camila Mendoza Pinzón (interpretada por Juanita Molina), Ignacio (interpretado por Sebastián Osorio) y, por supuesto, Valentina Lagarejo. Esta mezcla de lo familiar con lo nuevo promete darle un giro fresco a la querida telenovela.

Valentina Lagarejo es una de las nuevas adiciones de "Betty, la fea: La historia continúa" (Foto: Amazon Studio)

1. ¿QUIÉN ES VALENTINA LAGAREJO?

Valentina Lagarejo es una de esas figuras que, una vez que aparece en tu radar, no puedes dejar de seguir. Modelo, chica reality, y actriz colombiana, Valentina ha conquistado a su audiencia con su carisma y encanto.

Destacada en múltiples concursos de belleza, Valentina no solo deslumbra con su porte y elegancia, sino que también captura la atención con su gran personalidad. En el mundo de los reality shows, Valentina es sinónimo de drama, risas y momentos inolvidables.

2. DATOS DE VALENTINA LAGAREJO

Nombre completo: Valentina Lagarejo

Valentina Lagarejo Cumpleaños: 23 de febrero

23 de febrero Año de nacimiento: 1998

1998 Edad: 26 años

26 años Instagram: @val_lagarejo

3. VALENTINA LAGAREJO EMPEZÓ COMO MODELO

Valentina Lagarejo comenzó su carrera en el mundo del modelaje gracias a una curiosa decisión familiar. En una entrevista en el programa “Buen día, Colombia”, del Canal RCN, compartió que su madre la impulsó a seguir este camino para evitar que adoptara algunas actitudes de sus hermanos.

“Mi mamá decía: ‘Esta muchacha no se me puede volver un hombre porque es mi única hija mujer y va a ser igual a sus hermanos’”, recordó.

Así, a los 9 años, se encontró modelando casi por obligación, pero descubrió rápidamente que tenía un talento innato para ello y que realmente disfrutaba de la pasarela. Este inicio forzado pronto se transformó en pasión. Valentina contó que, gracias a una tía que también era modelo, ingresó a una academia en Cali, donde perfeccionó sus habilidades y se preparó para una carrera que solo iría en ascenso.

“Me metieron a modelar obligada, pero me terminó yendo súper bien”, comentó.

Valentina Lagarejo recién está comenzando su carrera como actriz (Foto: Valentina Lagarejo / Instagram)

4. NO SE LLEVÓ UNA BUENA EXPERIENCIA EN MÉXICO

En la misma entrevista en el programa ‘Buen día, Colombia’, del Canal RCN, Valentina Lagarejo reveló que a los 17 años decidió viajar a México para seguir los pasos de su tía modelo. Sin embargo, la experiencia en el país azteca no fue lo que esperaba, ya que tuvo que enfrentarse a malos tratos y palabras denigrantes.

“La gente allá es un poco más agresiva y al ser una mujer negra, mucho más. Mi tía había hecho una carrera impresionante en México y yo tenía ese peso encima”, confesó Valentina.

A pesar de sus esfuerzos, la joven modelo se encontraba constantemente con críticas destructivas. “Me decían que estaba gorda, que no servía para esto, me destruían a cada casting que iba. Que te digan eso a los 17 años y en otro país… Llegaba a la casa a llorar, no quería ni salir, me la pasaba durmiendo, me empecé a subir de peso y se me cayó el pelo”.

Ante esta difícil situación, Valentina decidió regresar a Colombia para reconstruir su vida y su carrera. Se trasladó a Bogotá, donde comenzó a trabajar en algunos programas de televisión e ingresó a la universidad.

5. SUS INICIOS EN EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

Valentina Lagarejo es una comunicadora social y periodista de profesión, pero su verdadero salto a la fama en el mundo del entretenimiento comenzó con su participación en diversos concursos de belleza. Su carisma y presencia en la pasarela la llevaron a destacarse en certámenes como Miss Mundo Colombia y el Reinado Mundial del Turismo de Colombia.

Estos concursos no solo le permitieron demostrar su talento y belleza, sino que también le abrieron las puertas a nuevas oportunidades en la industria del espectáculo.

6. VALENTINA LAGAREJO FORMÓ PARTE DE REALITY SHOWS

Tras su éxito en los certámenes de belleza, Valentina Lagarejo dio el salto a los reality shows, consolidando aún más su presencia en el mundo del espectáculo. Su primera gran oportunidad llegó con su participación en el popular reality “Guerreros”, del Canal 1, donde demostró su fuerza y determinación en intensos desafíos físicos.

Después continuó su ascenso al unirse al prestigioso “Colombia’s Next Top Model”, donde su talento para el modelaje brilló aún más, y cautivó a la audiencia con su elegancia y profesionalismo.

Además, participó en programas como “Duro contra el mundo”, reafirmando su versatilidad y capacidad para enfrentar cualquier reto en la televisión colombiana.

7. ¿VALENTINA LAGAREJO TIENE PAREJA?

La vida amorosa de Valentina Lagarejo es un misterio que mantiene a todos sus seguidores intrigados. Hasta el momento, no hay información concreta sobre si la modelo y actriz está en una relación. En sus redes sociales, Valentina no ha compartido detalles que indiquen que tenga pareja, prefiriendo mantener ese aspecto de su vida en privado.

8. FOTOS DE VALENTINA LAGAREJO

Valentina Lagarejo empezó a trabajar como modelo a los 9 años (Foto: Valentina Lagarejo / Instagram)