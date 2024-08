Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia, quien se caracteriza por no sentar cabeza en el aspecto sentimental, al parecer encontraría a su media naranja en la cuarta temporada de “Bridgerton”. Su musa sería una cautivadora ‘Dama de Plata’ a la que conocerá en el baile de máscaras de su madre. ¿Quién interpretará a esta mujer? La actriz Yein Ha, cuyo papel será el de Sophie Beckett. Si no sabes quién es la histrionisa, no te preocupes que en esta nota te lo contamos.

Antes te precisamos que la historia de amor escogida para esta entrega se basa en el tercer libro de la saga escrita por Julia Quinn, el cual lleva por título “An Offer From a Gentleman” (“Una oferta de un caballero”, en español).

1. DATOS PERSONALES DE YERIN HA

Nombre completo: Yerin Ha

Yerin Ha Lugar de nacimiento: Sídney, Australia

Sídney, Australia Nacionalidad: Australiana

Australiana Cumpleaños: 26 de junio

26 de junio Año de nacimiento: 1995

1995 Edad: 29 años

2. ¿QUIÉN ES YERIN HA?

Yerin Ha es una actriz australiana que ha formado parte de algunas producciones, entre ellas la serie “Halo”. En 2021, el Casting Guild of Australia (CGA) la nombró estrella en ascenso.

3. UNA FAMILIA LIGADA A LA ACTUACIÓN

Su abuela es la conocida actriz Son Sook, quien actuó en el k-drama “Mi señor”. Sus padres, de nacionalidad coreana, se conocieron en la escuela de teatro.

Yerin Ha como Kwan Ha en "Halo" (Foto: Paramount+)

4. ESTUDIÓ ACTUACIÓN DESDE ADOLESCENTE

Debido a que su familia tuvo inclinación por este mundo, ella también decidió dedicarse a la actuación. Fue así que a sus 15 años audicionó con éxito a la Escuela Secundaria de Artes Kaywon en Seúl. Posteriormente, se graduó con una Licenciatura en Bellas Artes con especialización en Teatro Musical en el Instituto Nacional de Arte Dramático (NIDA) de Sídney en 2018.

5. PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ

Entre las producciones que ha formado parte están: “Reef Break” (2019), “Halo” (2022-2024), “Troppo” (2022) y “Bad Behaviour” (2023).

6. PROYECTOS DE LOS QUE FORMARÁ PARTE

Se sabe que Yerin Ha formará parte de dos proyectos importantes: “Dune: Propechy”, que está en etapa de postproducción, en la que interpretará a la joven Kasha a finales de este año, y la miniserie “The Survivors” para 2025.

7. ¿YERIN HA TIENE PAREJA?

Se desconoce si Yerin Ha tiene pareja, toda vez que ella es muy reservada en el aspecto sentimental.

Yerin Ha se muestra muy contenta por su participación en "Halo" (Foto: NS / YouTube de Black Tree TV)