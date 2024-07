Si bien, “Betty la fea: la historia continúa” trae de regreso a varios de nuestros personajes favoritos más de dos décadas después del fin de la exitosa telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”, ahora se unen al elenco nuevos rostros para poner de cabeza Ecomoda. Uno de estos ingresos es nada más y nada menos que Zharick León. Aunque la reconozcas por haber formado parte de “Pasión de gavilanes”, tanto la primera como segunda temporada, te contamos más datos sobre ella, así que presta mucha atención a los siguientes párrafos.

Antes te precisamos que en el tráiler de la serie que se emitirá en Amazon Prime Video desde el 19 de julio de 2024, vemos a la actriz ingresando a las instalaciones de la empresa de modas diciéndole a Armando Mendoza “Hola amor” para de inmediato darle un beso en la boca. ¡Un momento! ¿No habíamos dejado muy felices a los protagonistas hace más de 20 años? Al parecer todo cambió, ya que nuestra querida Beatriz Pinzón quiere separarse del hombre que amaba. ¿Este nuevo personaje tendrá que ver directamente? Pronto lo sabremos.

Zharick León forma parte del elenco de "Betty la fea: la historia continúa" (Foto: RCN Televisión)

1. DATOS PERSONALES DE ZHARICK LEÓN

Nombre completo: Zharick Andrea León Villalba

Zharick Andrea León Villalba Lugar de nacimiento: Cartagena, Colombia

Cartagena, Colombia Nacionalidad: Colombiana

Colombiana Cumpleaños: 17 de noviembre

17 de noviembre Año de nacimiento : 1974

: 1974 Instagram: @zharickleonactriz

2. ¿QUIÉN ES ZHARICK LEÓN?

Zharick León es una actriz y modelo colombiana, conocida principalmente por interpretar a la cantante Rosario Montes en la telenovela “Pasión de gavilanes” y a Bella Cepeda en “Doña Bella”.

3. CRIANZA MILITAR

Su padre es marino, por lo que tuvo una formación militar, debido a ello se familiarizó desde pequeña con las armas, los movimientos de defensa personal, las artes marciales y el Kung-fu.

4. CARRERA COMO MODELO

Cuando era adolescente, Zharick se inició en el mundo del modelaje. Debido a su porte y seguridad, destacó en las pasarelas.

5. PARTICIPÓ EN CERTÁMENES DE BELLEZA

Felipe Eljach la convenció para que concursara en La Chica Águila, certamen en el que obtuvo el primer lugar. Fue así que dejó Cartagena para mudarse a Bogotá con tan sólo 17 años.

6. CARRERA UNIVERSITARIA

Mientras seguía en el modelaje, a la par estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Javeriana.

7. SUS INICIOS EN LA TELEVISIÓN

Cuando estaba en una agencia de modelos, a Zharick se le presentó la oportunidad de presentar el magazín “Non Plus Ultra”, después le propusieron formar parte de la serie “Hombres”.

8. DESPEGUE EN SU CARRERA COMO ACTRIZ

Al conocer que requerían a alguien para un papel en “Dos mujeres”, ella audicionó y logró quedarse en la telenovela. Después vinieron “Amor en forma”, “Me llaman Lolita”, “Adónde va Soledad”, “No renuncies Salomé” y “Pasión de gavilanes”, novela que la catapultó al estrellato. En total, participó en dos decenas de producciones como “La viuda de Blanco”, “Sobregiro de amor”, “La Pola”, “Doña Bella”, “La promesa”, “Los graduados”, “Garzón vive”, “Vidas posibles”, “Romina poderosa”, entre otros títulos.

9. GANÓ ALGUNOS PREMIOS

Gano dos Premios India Catalina. En 2004, obtuvo el galardón a Mejor actriz de reparto de telenovela o serie por “Pasión de gavilanes” y en 2005, ganó a Mejor actriz protagónica de telenovela por “Dora, la celadora”.

10. SUFRIÓ EXPLOTACIÓN Y ABUSOS EN SUS INICIOS EN LA TV

En entrevista en el podcast “Sin sostén”, Zharick León recordó sus inicios en el mundo televisivo, de los cuales no guarda los mejores recuerdos. “Considero que hubo un poquito de explotación, pero me doy por bien servida. He tenido a mi lado un equipo que ha luchado por mis derechos y por mi bienestar (…). Me acabo de acordar un caso de abuso, y espero que ojalá vea esto. Estaba grabando una escena de una novela empezando, me tocó hablar con el director porque el actor me tocaba más de la cuenta y me metía la lengua. En los rodajes no es necesario hacer eso, existen técnicas y modos para grabar estas partes en la que el contacto no es necesario, más aún cuando no están planteados en los libretos. Eso es un abuso que las mujeres por miedo a los señalamientos muchas veces callamos”, manifestó.

11. LAS PAREJAS DE ZHARICK LEÓN

Zharick León se casó dos veces: La primera fue en 2007 con el actor argentino Martin Karpan, a quien conoció en “La viuda de Blanco” (2006). Se separaron en 2009 y fruto de su unión nació su primer hijo Luciano.

En 2009 conoció a Nicolás Reyes, ganador de la segunda temporada de “Protagonistas de Novela”. Llegaron al altar en 2010, pero su matrimonio acabó tras cumplir poco más de su primer aniversario.

La actriz tuvo una relación con Rodrigo Bonilla, un instructor de yoga mexicano y empresario, al que conoció en un retiro. Con él tuvo su segunda hija Levana.

Zharick León tuvo un romance con Lincoln Palomeque, su compañero de “Pasión de gavilanes”. Ellos estuvieron solamente unos meses. Se desconocen las causas de su ruptura.